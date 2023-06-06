Любопытные киты заинтересовались парочкой в океане

Жители Аргентины устроили себе короткую водную прогулку на сап-доске. Молодыми людьми заинтересовались киты и подплыли к ним поближе.
Двое экстремалов, устроившие путешествие возле побережья города Пуэрто-Мадрин (провинция Чубут, регион Патагония, Аргентина), испытали волнительные ощущения, когда их плавсредство привлекло внимание троицы морских гигантов.
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Снятые молодыми людьми кадры начинают набирать популярность в сети. В то время как большинство комментаторов написали, что на это страшно даже смотреть, и что им пришлось бы сменить штаны на месте, пара, замеченная в записи, постоянно смеётся над ситуацией. Но по напряжённому лицу гребца, можно сделать вывод, что его улыбка не так искренна.
Впрочем, местные цетологи (люди, занимающиеся исследованием китов) заявили, что большинство китов — очень социальные животные, и они, естественно, очень любопытны. Довольно часто, как в этом ролике, снятом в Пуэрто-Мадрин, морские обитатели подплывают к каякам просто для того, чтобы исследовать их (или поздороваться).
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