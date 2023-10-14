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Экоактивисты облили красной краской картину Пикассо в Лиссабоне

Экоактивисты облили красной краской картину Пикассо в Лиссабоне

Автор:
14 октября 2023 12:34
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Пикассо   в мире   картина   краска   лиссабон   новости   фото   экоактивисты   
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Борцы за экологию из организации Climаximo облили красной краской картину Пабло Пикассо «Женщина в кресле (метаморфоза)» 1929 года, находившуюся в Музее современного искусства в Лиссабоне

Участники акции размазали краску по полотну, после чего сели на пол и приклеили руки к стене. Их задержали правоохранители. Картина находилась под стеклом, поэтому не пострадала.

Активисты объяснили свой поступок тем, что власти и корпорации объявили войну всему населению Земли, а на планете, лишенной жизни, не может существовать искусства. В организации уточнили, что выбрали картину Пикассо из-за его известной фразы.


«Когда немецкие солдаты вошли в мастерскую Пикассо в Париже, где он жил во время Второй мировой войны, и увидели "Гернику", известную картину об ужасах войны, его спросили: "Это ты это сделал?" Он ответил: "Нет, это сделали вы"», — уточнили в Climаximo.

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Метки: Видео   Пикассо   в мире   картина   краска   лиссабон   новости   фото   экоактивисты   
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50  комментариев
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10k
Гомерчик 2 часа назад
Вот это активист. А те просто мрази.
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35k
gfjhtgfjhf 24 секунды назад
Оставить бы их так, на сутки...
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9k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 2 минуты назад
Нет бы что то создать ...
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2
Денис 6 минут назад
2 патрона, и не нужнобъснять
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6k
zulluz 8 минут назад
да усыпите уже этих активистов или отправьте полигоны рекультивировать
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450
Алексей Бляйбтрой 15 минут назад
так себе акция, знали что стекло
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15k
Типа граф 19 минут назад
Они конечно пи.дорасы , а то что пытались испортить Пикассо ,мне на это пофиг - мазня психоделическая.
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18k
Сергей 24 минуты назад
У нас в поселке активисты деревья сажают, мусор из леса убирают, птичек подкармливают. Вот это активисты! А это чудаки на букву "М"
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82
arh-es Полчаса назад
Просто не отклеивать....
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13k
кира 36 минут назад
Пора уже сажать таких за вандализм! У них там в Европах с топливом плохо, вот пусть на шахте уголь копают.
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33k
Slonyash 42 минуты назад
На лесоповал таких!
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1k
Mr White Man 45 минут назад
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1k
adssaf afasffdsga 55 минут назад
То есть они наказывают антивоенного художника, выступая против войны? У них там совсем интеллекта нет? Замкнуло, коротнуло, пробки нахер сгорели заживо и никто электрика так и не позвал?
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49k
Элек Мек 57 минут назад
Существа из подвида - д.о.л.б.о.ё.б.ы обыкновенные.
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18k
Shtoppi 57 минут назад
рожи не обезображенные интеллектом.
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9k
Павел 58 минут назад
Эти экоактивисты хоть понимают что используют не экологичный клей и краски???
Я бы на месте властей сделал бы так. Сварил бы решётки и как они самоприклеились, то из решёток собирал бы клетку и пусть они сидят в ней, пока не превратятся в мумии. А мумии можно будет потом выставить в том же музеи.
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3k
Ежик Час назад
Тю, а чего краской, а не кровью своей? Я не живодёр, но раз такие поступки совершают под лозунгом "ЭКО" (что в перовм случае дол*оебизм, что во втором лицемерие), то уже бы шли до конца
*Тут нужен комментарий Лаврова*.
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30k
Григорий Час назад
А эти веселые ребята всегда выбирают что-то, что нельзя испортить? Т.е. под стеклом? Пиар есть, а счет ничтожен. СЦЫКУНЫ малолетние, давайте, испортите картину в реале. Получите многомиллионый штраф, получите [мат]балу от бандосов, что чтят искусство, заклеймите себя на всю жизнь животными, что не должны быть в обществе. Но нет, наделать маленькую кучку в углу их удел. Создать великое им не по плечу.
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6k
Евгений Д Час назад
И чем этим сраным эко-активистам картина помешала.
Взяли бы метла и пошли гавно и мусор бесплатно убирать.
Вопрос появился-
если они эко-активисты так значит им постельных клопов убивать нельзя ???
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6k
мемфрид Час назад
А можно же было их просто там пристрелить. Была бы красивая красная инсталляция
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36k
Опаньки Час назад
Это инсталляция или перфоманс ?

"- Вот представь. Нагадил под дверь и убежал - это инсталляция. А позвонил в дверь и нагадил на глазах у хозяина - это уже перфоманс"
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