Экоактивисты облили красной краской картину Пикассо в Лиссабоне

Борцы за экологию из организации Climаximo облили красной краской картину Пабло Пикассо «Женщина в кресле (метаморфоза)» 1929 года, находившуюся в Музее современного искусства в Лиссабоне
Участники акции размазали краску по полотну, после чего сели на пол и приклеили руки к стене. Их задержали правоохранители. Картина находилась под стеклом, поэтому не пострадала.
Активисты объяснили свой поступок тем, что власти и корпорации объявили войну всему населению Земли, а на планете, лишенной жизни, не может существовать искусства. В организации уточнили, что выбрали картину Пикассо из-за его известной фразы.
«Когда немецкие солдаты вошли в мастерскую Пикассо в Париже, где он жил во время Второй мировой войны, и увидели "Гернику", известную картину об ужасах войны, его спросили: "Это ты это сделал?" Он ответил: "Нет, это сделали вы"», — уточнили в Climаximo.
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Я бы на месте властей сделал бы так. Сварил бы решётки и как они самоприклеились, то из решёток собирал бы клетку и пусть они сидят в ней, пока не превратятся в мумии. А мумии можно будет потом выставить в том же музеи.
Взяли бы метла и пошли гавно и мусор бесплатно убирать.
Вопрос появился-
если они эко-активисты так значит им постельных клопов убивать нельзя ???
"- Вот представь. Нагадил под дверь и убежал - это инсталляция. А позвонил в дверь и нагадил на глазах у хозяина - это уже перфоманс"