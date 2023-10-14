Экоактивисты облили красной краской картину Пикассо в Лиссабоне

«Когда немецкие солдаты вошли в мастерскую Пикассо в Париже, где он жил во время Второй мировой войны, и увидели "Гернику", известную картину об ужасах войны, его спросили: "Это ты это сделал?" Он ответил: "Нет, это сделали вы"», — уточнили в Climаximo.