Мужчина в маске и капюшоне попытался украсть из банкомата денежные средства

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Более 1,8 млн рублей, находящихся в банкомате, похитить он не смог, после чего скрылся с места совершения преступления.
Нарушителя задержали и заключили под стражу. Мужчине предъявлено обвинение в покушении на кражу (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). Свою вину он признал.
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Увидел бронелист и приуныл.
Конечно же все сейфы открываются руками.