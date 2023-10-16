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Мужчина в маске и капюшоне попытался украсть из банкомата денежные средства

Мужчина в маске и капюшоне попытался украсть из банкомата денежные средства

Автор:
16 октября 2023 10:51
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   банкомат   деньги   кража   люди   новости   
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Более 1,8 млн рублей, находящихся в банкомате, похитить он не смог, после чего скрылся с места совершения преступления.

Нарушителя задержали и заключили под стражу. Мужчине предъявлено обвинение в покушении на кражу (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). Свою вину он признал.

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Метки: Видео   банкомат   деньги   кража   люди   новости   
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1  комментарий
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Dupych 24 минуты назад
Двоешник-Бедолага.
Увидел бронелист и приуныл.
Конечно же все сейфы открываются руками.
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