В Москве разбойники ограбили проститутку

Однако "свидание" пошло не по плану: когда девушка открыла дверь, в квартиру ворвались четверо мужчин с пистолетами и автоматами, ударили её по лицу, вытащили 20к из сумочки и скрылись.





Одного из подозреваемых задержали спустя несколько часов — у 41-летнего мужчины изъяли пистолет Grand Power, автомат СХ-АК-103, три магазина и 59 патронов.





По факту возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору". Других сообщников ищут.