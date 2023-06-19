В Москве разбойники ограбили проститутку

Четверо мужчин с пистолетами и автоматами обнесли на 20к проститутку в Москве. Они узнали её адрес под предлогом группового заказа.
Криминально-интимная драма развернулась в Дмитровском районе столицы. Четверо мужчин нашли по объявлению молодую 27-летнюю ночную бабочку — та обрадовалась, что сорвала крупный клиентский куш, согласилась на рандеву и дала свой адрес.
Однако "свидание" пошло не по плану: когда девушка открыла дверь, в квартиру ворвались четверо мужчин с пистолетами и автоматами, ударили её по лицу, вытащили 20к из сумочки и скрылись.
Одного из подозреваемых задержали спустя несколько часов — у 41-летнего мужчины изъяли пистолет Grand Power, автомат СХ-АК-103, три магазина и 59 патронов.
По факту возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору". Других сообщников ищут.
Источник:
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Серьезные люди ....
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да они просто гении преступной мысли, "сорвавшие куш" за который стоило рисковать свободой. это просто ппц!!!
Нам что-то крупно не договаривают