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В Москве разбойники ограбили проститутку

В Москве разбойники ограбили проститутку

Автор:
19 июня 2023 09:30
Сообщество : Криминал
Метки: деньги   истории   люди   новости   ограбление   проститутка   разбой   фото   
2796
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Четверо мужчин с пистолетами и автоматами обнесли на 20к проститутку в Москве. Они узнали её адрес под предлогом группового заказа.

Криминально-интимная драма развернулась в Дмитровском районе столицы. Четверо мужчин нашли по объявлению молодую 27-летнюю ночную бабочку — та обрадовалась, что сорвала крупный клиентский куш, согласилась на рандеву и дала свой адрес.

Однако "свидание" пошло не по плану: когда девушка открыла дверь, в квартиру ворвались четверо мужчин с пистолетами и автоматами, ударили её по лицу, вытащили 20к из сумочки и скрылись.


Одного из подозреваемых задержали спустя несколько часов — у 41-летнего мужчины изъяли пистолет Grand Power, автомат СХ-АК-103, три магазина и 59 патронов.


По факту возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору". Других сообщников ищут.

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Метки: деньги   истории   люди   новости   ограбление   проститутка   разбой   фото   
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11  комментариев
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10k
au3 2 часа назад
"Четверо мужчин с пистолетами и автоматами обнесли на 20к"

Серьезные люди ....
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14k
Shtoppi 38 минут назад
<<Четверо мужчин с пистолетами и автоматами обнесли на 20к проститутку в Москве.>>
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да они просто гении преступной мысли, "сорвавшие куш" за который стоило рисковать свободой. это просто ппц!!!
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11k
Властелин 45 минут назад
Она наверное от крыши отказалась, индивидуалка. Вот её и аккуратно предупредили.
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963
surgy 59 минут назад
Напоминает анекдот, как несколько евреев с обрезами ограбили проститутку
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18k
сеньор Леонсио Час назад
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133
Алексей Бляйбтрой Час назад
казахи наверно
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26k
Егор 2 часа назад
Обиделась, что не трахнули.
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3k
Капитошка 2 часа назад
Может надеялись поставить бизнес на поток?Что то мне подсказывает,что это черножопые.
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6k
livaneth 2 часа назад
Будучи настолько хорошо вооружёнными позариться на 20к?
Нам что-то крупно не договаривают
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