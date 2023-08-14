Россиянка пыталась провезти из Стамбула два килограмма серебряных украшений «в подарок родственникам»

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Таможенники в Минеральных Водах обнаружили в багаже пассажирки 500 незадекларированных серебряных украшений весом более 2 кг. Среди них копии брендовых украшений «Tiffany & Co», «Bvlgari», «Cartier» и «Chanel».
Женщина заявила, что серебро привезла в подарок родственникам и подруге, а его общая стоимость не превышает 100 тыс. рублей.
Тем не менее цацки всё же изъяли и отправили на экспертизу для определения подлинности и реальной стоимости. Возбуждено дело по статье о недекларировании товаров.
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ps никогда не понимал, зачем покупать реплики брендов? ехать в маршрутке, но в булгари, да луивитоне?))