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Россиянка пыталась провезти из Стамбула два килограмма серебряных украшений «в подарок родственникам»

Россиянка пыталась провезти из Стамбула два килограмма серебряных украшений «в подарок родственникам»

Автор:
14 августа 2023 11:08
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Полтысячи серебряных украшений   задержание   люди   новости   серебро   украшение   
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Таможенники в Минеральных Водах обнаружили в багаже пассажирки 500 незадекларированных серебряных украшений весом более 2 кг. Среди них копии брендовых украшений «Tiffany & Co», «Bvlgari», «Cartier» и «Chanel».

Женщина заявила, что серебро привезла в подарок родственникам и подруге, а его общая стоимость не превышает 100 тыс. рублей.



Тем не менее цацки всё же изъяли и отправили на экспертизу для определения подлинности и реальной стоимости. Возбуждено дело по статье о недекларировании товаров.

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Метки: Видео   Полтысячи серебряных украшений   задержание   люди   новости   серебро   украшение   
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8  комментариев
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6k
V2.Smirnov 2 часа назад
А зачем? Серебро же относительно дешёвое?
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10k
Garpia121 Полчаса назад
Может действительно на подарки, тоже мне, ценности.
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7k
Slowly 37 минут назад
Что такое серебро 2 кило... Хыть ты, пфф. Верните нибелунге её говно, пусть кочевряжится на пляжах турляндии.
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7k
Николай 46 минут назад
хрень какая то 71.99 руб. 14.08.23 72 на 2000 ~ 150К, еще заикнитесь про параллельный импорт...
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14k
Kostick Час назад
да хоть 10 экспертиз. залепухи, по цене лома. аккурат тыр на писят-шысят.
ps никогда не понимал, зачем покупать реплики брендов? ехать в маршрутке, но в булгари, да луивитоне?))
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