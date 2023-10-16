Анна Ева Фэй Пингри – самый загадочный сценический менталист прошлого века

Обычная сельская девушка Энн Элиза Хитман, родившаяся в глубинке в 1851 году, сумела не только стать звездой, но и остаться загадкой для следующих поколений.
В 18 лет Энн перебралась в Бостон и вышла замуж за Генри Мелвилла Фэя – иллюзиониста, известного также как разоблачитель других фокусников. Муж счёл юную супругу перспективной, и под псевдонимом Анна Ева Фэй начала выступать в представлениях, совмещавших обычные фокусы с набиравшим тогда популярность спиритизмом.
Публика завороженно следила за девушкой, которая якобы впадала в транс и говорила от имени духов. Дополнительно пара ввела в программу так называемый ментализм. Практика в наши дни вполне объяснимая и основанная на наблюдательности и способности моментально делать выводы. А тогда это было похоже на настоящее чтение мыслей.
Настоящим гвоздём программы Анны Евы стал номер «Жанна-д’Арк», показанный впервые в 1895 году. Связанную по рукам и ногам иллюзионистку помещали в закрытый шкаф, где находились разные музыкальные инструменты. После этого изнутри начинали раздаваться их звуки, сливавшиеся в безумный оркестр. И Анна выходила, держа в руках верёвки с совершенно целыми узлами и печатями.
Ещё одним известным номером стал телекинез и левитация: фокусница заставляла парить в воздухе самые разные предметы, начиная с карманных часов и носовых платков и заканчивая предметами меблировки. Публику приводило в восторг, что женщина выступает не в привычном потустороннем образе – бесформенном чёрном одеянии, а выходит на сцену в роскошных вечерних платьях, с идеальной причёской, дорогими украшениями, шутит и улыбается.
В 1888 году женщина дала представление в Петербурге. Удовольствие не из дешёвых – цена билета доходила до 5 рублей, что по тем временам составляло месячную зарплату прислуги.
Выступать женщина закончила в преклонном возрасте, ей было уже за 70. И незамедлительно подверглась критике со стороны других иллюзионистов. Нашлись десятки подсадных зрителей, мысли которых она читала. Коллеги по цеху разоблачали номера, в том числе «Жанну-д’Арк», а медиумы, считавшие себя настоящими, открыто называли женщину шарлатанкой.
Но ей до этого не было особого дела. Она сделала практически невозможное – стала миллионершей. Правда, личная жизнь после смерти мужа оставила глубокую рану. Единственный сын Джон Фэй – довольно посредственный фокусник женился на ассистентке матери и стал продвигать жену под псевдонимом Анна Фэй. Мать разозлилась, обвинила сына в плагиате и попытке заработать на её имени. После очередной ссоры мужчина покончил с собой, выстрелив в сердце.
В 1913 году во время тура по Британии женщина стала первой почетной леди-партнёром The Magic Circle в Лондоне. Скончалась Анна в 1927 году. Незадолго до смерти раскрыла секрет некоторых своих фокусов Гарри Гудини. Другие номера, над которыми ломают головы современные мастера иллюзий, остаются спорными и неразгаданными и по сей день.
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