Анна Ева Фэй Пингри – самый загадочный сценический менталист прошлого века

Настоящим гвоздём программы Анны Евы стал номер «Жанна-д’Арк», показанный впервые в 1895 году. Связанную по рукам и ногам иллюзионистку помещали в закрытый шкаф, где находились разные музыкальные инструменты. После этого изнутри начинали раздаваться их звуки, сливавшиеся в безумный оркестр. И Анна выходила, держа в руках верёвки с совершенно целыми узлами и печатями.

Ещё одним известным номером стал телекинез и левитация: фокусница заставляла парить в воздухе самые разные предметы, начиная с карманных часов и носовых платков и заканчивая предметами меблировки. Публику приводило в восторг, что женщина выступает не в привычном потустороннем образе – бесформенном чёрном одеянии, а выходит на сцену в роскошных вечерних платьях, с идеальной причёской, дорогими украшениями, шутит и улыбается.