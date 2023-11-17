Разоблачение 13 самых популярных фокусов

Этот фокус появился в начале 1800-х годов и стал символом иллюзионизма. Фокусник начинает с того, что демонстрирует на столе пустую шляпу. К изумлению зрителей, из нее волшебным образом появляется живой кролик. За иллюзией скрывается хорошо замаскированная установка - стол с дверцей, прикрытой длинной скатертью. В шляпе также есть секретное отверстие. Через них фокусник и достаёт кролика.