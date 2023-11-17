Разоблачение 13 самых популярных фокусов

Фокусы - это то, что нравится практически всем. Они вызывают трепет и удивление. Великий фокусник стирает грань между реальностью и мистикой, заставляя зрителей гадать, не обладает ли он сверхъестественными способностями. Однако всем этим трюкам уже найдено объяснение.
Зигзагообразная коробка, являющаяся одним из основных элементов магического шоу, неизменно завораживает зрителей.В этой иллюзии фокусник помещает ассистентку в вертикальную коробку с тремя секциями. Закрывая коробку, фокусник сдвигает среднюю секцию в сторону, создавая иллюзию расчленения. К счастью, этого не происходит: гибкая девушка подстраивает свое тело, сохраняя при этом положение прямо стоящего человека. Стоит отметить, что границы внутреннего пространства в реальности больше, чем кажутся.
Этот фокус появился в начале 1800-х годов и стал символом иллюзионизма. Фокусник начинает с того, что демонстрирует на столе пустую шляпу. К изумлению зрителей, из нее волшебным образом появляется живой кролик. За иллюзией скрывается хорошо замаскированная установка - стол с дверцей, прикрытой длинной скатертью. В шляпе также есть секретное отверстие. Через них фокусник и достаёт кролика.
Это не библейское чудо, а всего лишь хождение по небольшим платформам из оргстекла. Несмотря на мистичность, фокус имеет логическое объяснение, завораживая зрителей тщательно срежиссированным действом.
В любом цирке зрителей ждет зрелище - глотатель шпаг. Смелый артист откидывает голову назад и медленно опускает шпагу в горло, оставаясь невредимым. В отличие от других иллюзий, этот уникальный номер требует подлинного мастерства, здесь нет никакой ловкости рук. Требуются многолетние тренировки шеи и верхнего пищеводного сфинктера, чтобы оружие прошло в миллиметрах от жизненно важных органов.
В 1983 году величайший иллюзионист Дэвид Копперфильд заставил статую Свободы исчезнуть. На самом деле, выступая перед 20 туристами на острове Свободы, Копперфильд спрятал памятник за занавесом. В назначенный момент освещение статуи выключилось, опустилась белая ткань, а два оставшихся прожектора стали пересекать "пустое" пространство. Но и тут не бех хитрости: прожекторы установили перед статуей, а не по сторонам.
Уличные фокусники часто развлекают туристов трюком с откусыванием монеты. Сначала зрителю предлагается попробовать, но у него ничего не получается. Тогда волшебник с легкостью раскусывает монету. Незаметно происходит подмена на аналог, предназначенный для того, чтобы сломаться под давлением.
На сцене фокус разворачивается так: ассистентка лежит в ящике, распиленном пополам. Удивительно, но девушка остается невредимой. Публика не догадывается, что ящик состоит из двух частей и девушек на самом деле тоже две.
В сгибании ложки иллюзионистам помогает специальный сплав, который принимает заданную форму при температуре от 20 до 50 градусов. Довольно простой трюк, но требуется реквизит.
Фокусник с видимым усилием проталкивает монету через обычный, неподатливый стакан. С каждым касанием он незаметно регулирует хватку, пока монета не оказывается спрятанной в руке. Быстрым, незаметным броском монета летит в стакан, оставляя зрителей в изумлении.
Фокусник берёт стакан и отпускает его, но тот не падает. Левитация создается с помощью обычной лески, а не телекинеза.
Фокусник наливает в чашку воду и вуаля - вода мгновенно превращается в лёд. Секрет этого простого фокуса заключается в том, что на дне стакана под заранее подготовленным льдом спрятана губка. Чтобы сохранить магию иллюзии, губка должна соответствовать цвету стакана.
Очередная классика жанра. Фокусник объявляет о скором появлении голубя. Откровение сопровождается внезапной вспышкой света и громким хлопком. На самом деле эти эффекты служат для отвлечения внимания. Артист незаметно вытаскивает птицу из потайного кармана. И снова ловкость рук и один послушный голубь.
Человек как бы подвешен в воздухе, сидит, скрестив ноги, и опирается на посох. Всё дело в хитрой конструкции: под одеянием скрывается узкое сиденье, которое соединяется с посохом, а тот крепится к платформе, спрятанной под ковром.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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и таможенник. Копперфильд говорит:"Видишь вагон?...",
таможенник: "Ну". Копперфильд начинает делать манипуляции
руками, накрывает вагон брезентом, колдует. Вообщем, вагон
исчезает. Таможенник (с документами, печатью и ручкой):
"Ну и что. Вот видишь состав с тушенкой?", Копперфильд:"Ну".
Таможенник дышит на печать, ставит печать в документах
и подписывает; показывает Копперфильду:
"Зеленый горошек".
Особенно ржал с фразы про распиленную телку - "Удивительно, но девушка остается невредимой." )))))))))))))))