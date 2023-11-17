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Разоблачение 13 самых популярных фокусов

Разоблачение 13 самых популярных фокусов

Автор:
17 ноября 2023 13:56
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Разоблачение   Хитрость   иллюзия   секрет   трюк   фокус   
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Фокусы - это то, что нравится практически всем. Они вызывают трепет и удивление. Великий фокусник стирает грань между реальностью и мистикой, заставляя зрителей гадать, не обладает ли он сверхъестественными способностями. Однако всем этим трюкам уже найдено объяснение.

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Зигзагообразная коробка, являющаяся одним из основных элементов магического шоу, неизменно завораживает зрителей.В этой иллюзии фокусник помещает ассистентку в вертикальную коробку с тремя секциями. Закрывая коробку, фокусник сдвигает среднюю секцию в сторону, создавая иллюзию расчленения. К счастью, этого не происходит: гибкая девушка подстраивает свое тело, сохраняя при этом положение прямо стоящего человека. Стоит отметить, что границы внутреннего пространства в реальности больше, чем кажутся.


Этот фокус появился в начале 1800-х годов и стал символом иллюзионизма. Фокусник начинает с того, что демонстрирует на столе пустую шляпу. К изумлению зрителей, из нее волшебным образом появляется живой кролик. За иллюзией скрывается хорошо замаскированная установка - стол с дверцей, прикрытой длинной скатертью. В шляпе также есть секретное отверстие. Через них фокусник и достаёт кролика.


Это не библейское чудо, а всего лишь хождение по небольшим платформам из оргстекла. Несмотря на мистичность, фокус имеет логическое объяснение, завораживая зрителей тщательно срежиссированным действом.


В любом цирке зрителей ждет зрелище - глотатель шпаг. Смелый артист откидывает голову назад и медленно опускает шпагу в горло, оставаясь невредимым. В отличие от других иллюзий, этот уникальный номер требует подлинного мастерства, здесь нет никакой ловкости рук. Требуются многолетние тренировки шеи и верхнего пищеводного сфинктера, чтобы оружие прошло в миллиметрах от жизненно важных органов.


В 1983 году величайший иллюзионист Дэвид Копперфильд заставил статую Свободы исчезнуть. На самом деле, выступая перед 20 туристами на острове Свободы, Копперфильд спрятал памятник за занавесом. В назначенный момент освещение статуи выключилось, опустилась белая ткань, а два оставшихся прожектора стали пересекать "пустое" пространство. Но и тут не бех хитрости: прожекторы установили перед статуей, а не по сторонам.


Уличные фокусники часто развлекают туристов трюком с откусыванием монеты. Сначала зрителю предлагается попробовать, но у него ничего не получается. Тогда волшебник с легкостью раскусывает монету. Незаметно происходит подмена на аналог, предназначенный для того, чтобы сломаться под давлением.


На сцене фокус разворачивается так: ассистентка лежит в ящике, распиленном пополам. Удивительно, но девушка остается невредимой. Публика не догадывается, что ящик состоит из двух частей и девушек на самом деле тоже две.


В сгибании ложки иллюзионистам помогает специальный сплав, который принимает заданную форму при температуре от 20 до 50 градусов. Довольно простой трюк, но требуется реквизит.


Фокусник с видимым усилием проталкивает монету через обычный, неподатливый стакан. С каждым касанием он незаметно регулирует хватку, пока монета не оказывается спрятанной в руке. Быстрым, незаметным броском монета летит в стакан, оставляя зрителей в изумлении.


Фокусник берёт стакан и отпускает его, но тот не падает. Левитация создается с помощью обычной лески, а не телекинеза.


Фокусник наливает в чашку воду и вуаля - вода мгновенно превращается в лёд. Секрет этого простого фокуса заключается в том, что на дне стакана под заранее подготовленным льдом спрятана губка. Чтобы сохранить магию иллюзии, губка должна соответствовать цвету стакана.


Очередная классика жанра. Фокусник объявляет о скором появлении голубя. Откровение сопровождается внезапной вспышкой света и громким хлопком. На самом деле эти эффекты служат для отвлечения внимания. Артист незаметно вытаскивает птицу из потайного кармана. И снова ловкость рук и один послушный голубь.


Человек как бы подвешен в воздухе, сидит, скрестив ноги, и опирается на посох. Всё дело в хитрой конструкции: под одеянием скрывается узкое сиденье, которое соединяется с посохом, а тот крепится к платформе, спрятанной под ковром.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разоблачение   Хитрость   иллюзия   секрет   трюк   фокус   
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11  комментариев
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8k
MPEG-8 Полчаса назад
Стоят на железнодорожном таможенном посту Д. Копперфильд
и таможенник. Копперфильд говорит:"Видишь вагон?...",
таможенник: "Ну". Копперфильд начинает делать манипуляции
руками, накрывает вагон брезентом, колдует. Вообщем, вагон
исчезает. Таможенник (с документами, печатью и ручкой):
"Ну и что. Вот видишь состав с тушенкой?", Копперфильд:"Ну".
Таможенник дышит на печать, ставит печать в документах
и подписывает; показывает Копперфильду:
"Зеленый горошек".
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643
ruslan d 2 минуты назад
Проклятые маглы , учите дальше свою физику ...
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25k
Сибиряк Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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5k
Голодный бурундук-шатун Полчаса назад
Вот вам реальный фокус с монеткой и разоблачение. Без особых технических приблуд, чистая ловкость рук.
Ссылка www.youtube.com
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7k
ekarataev 47 минут назад
Ай шайтан!
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6k
Трям 49 минут назад
ты перепутало развлекательный сайт с равивающим, для дошколят.
Особенно ржал с фразы про распиленную телку - "Удивительно, но девушка остается невредимой." )))))))))))))))
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3k
lekha-fil Час назад
Фокус - это не обман, который разоблачают.
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58k
alertol Час назад
Статую свободы, вагоны, итд, никуда не прятали, и конечно же "зрители" все в доле, просто работа оператора и якобы зрителей. Коперфилд стал популярен не за сами фокусы, а за подачу. Он из весьма банальных фокусов, делал красивое шоу (с музыкой, танцами итд) на которое просто эстетически приятно смотреть.
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