Иллюзии Акиоши: проверьте себя на психологическую усталость

Возможно, у некоторых людей иллюзии могут вызвать головокружение. Поэтому не смотрите на картинки долго, а то эти валики будут преследовать вас весь день:)

P.S. А вот еще одна иллюзия Китаока. Когда мы смотрим на точки, они белого цвета. Но что за странные дела? Стоит нам только отвести взгляд, как точки быстро меняются местами. Черные становятся белыми, и наоборот. Как такое возможно? Что скажете?