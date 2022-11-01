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Иллюзии Акиоши: проверьте себя на психологическую усталость

Иллюзии Акиоши: проверьте себя на психологическую усталость

Автор:
01 ноября 2022 10:29
Сообщество : Психология
Метки: Акиоши Китаока   иллюзия   интересно   психиатр   факты   фото   
629
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Акиоши Китаока – знаменитый японский психиатр, автор “Журнала иллюзий” и создатель многочисленных оптических иллюзий для определения психологического состояния пациента.

Картинки, которые вы увидите ниже, статичны на 100%, однако некоторые из них “движутся”, и с этим ничего нельзя поделать. Китаока считает, что характер движения картинок определяет психологическое состояние человека.


Правила следующие:

  1. Если вы видите статичную картинку, вы в полном порядке.
  2. Если картинка движется медленно, вам нужен отдых. Например, хороший сон или ежедневная прогулка по 15-20 минут в день, обязательно с беззаботными мыслями(пожалуй, последнее самое сложное в наше время).
  3. Если картинка движется быстро, то это сигнал о том, что вы сильно истощены, и вам обязательно нужен длительный отдых.

Давайте проверим себя. Первая картинка – ”Змеи”.

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Крадущийся квадрат

Вторая картинка "Крадущийся квадрат". Напомню, что все картинки статичны. В реальности нет никакого "крадущегося" квадрата. Однако при прокручивании страницы вверх или вниз вы видите движение. Видите?

Крутящиеся цилиндры

И снова нет никаких крутящихся цилиндров. Чтобы это доказать, смотрите на картинку неподвижным взглядом в течении 1-2 секунд. Вращение цилиндров прекратиться. Но стоит вам только отвести взгляд, как цилиндры снова закружатся.

Возможно, у некоторых людей иллюзии могут вызвать головокружение. Поэтому не смотрите на картинки долго, а то эти валики будут преследовать вас весь день:)

P.S. А вот еще одна иллюзия Китаока. Когда мы смотрим на точки, они белого цвета. Но что за странные дела? Стоит нам только отвести взгляд, как точки быстро меняются местами. Черные становятся белыми, и наоборот. Как такое возможно? Что скажете?


Источник:

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Метки: Акиоши Китаока   иллюзия   интересно   психиатр   факты   фото   
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16  комментариев
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1k
ChePaev Час назад
Очередной мошенник, решивший заработать на диагнозах. Эти картинки у нормального человека должны всегда шевелиться, это связано с особенностями периферического зрения.
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26k
SerGProS 12 минут назад


Ссылка coub.com
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17k
scorpick 16 минут назад
Чото у меня всё вообще стоит. Да, я спокоен как удав.
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1k
Егор 23 минуты назад
Какое отношение имеет взаимодействие между периферической и фовеальной зрительной системой к психиатрии?
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56
Major Payne 24 минуты назад
Так, судя по интенсивному движению мне полный пизнес, но мне это нравится.
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9k
Ф Ив Полчаса назад
Первая картинка хоть у кого-нибудь статична?
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56
Major Payne Ф Ив 23 минуты назад
Ни разу!И квадрат бешеный.
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26k
Киры4 Полчаса назад
Чуть не блеванул.
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16k
seller-k 45 минут назад
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 45 минут назад
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16k
Booka1a 52 минуты назад
ага, круто... только вот эти иллюзии еще в советских книжках печатали, отпечатанных, очень вероятно, еще до рождения "великого" Китаоки
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14k
ss Час назад
Эти иллюзии не от Акиоши. Акиоши - шарлатан.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
31k
17k
Топпер Харли Час назад
Все пора в отпуск, все шевелится!
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56
Major Payne Corvus Corax 22 минуты назад
Тут отпуск не поможет((
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