Иллюзии Акиоши: проверьте себя на психологическую усталость

Акиоши Китаока – знаменитый японский психиатр, автор “Журнала иллюзий” и создатель многочисленных оптических иллюзий для определения психологического состояния пациента.
Картинки, которые вы увидите ниже, статичны на 100%, однако некоторые из них “движутся”, и с этим ничего нельзя поделать. Китаока считает, что характер движения картинок определяет психологическое состояние человека.
Правила следующие:
- Если вы видите статичную картинку, вы в полном порядке.
- Если картинка движется медленно, вам нужен отдых. Например, хороший сон или ежедневная прогулка по 15-20 минут в день, обязательно с беззаботными мыслями(пожалуй, последнее самое сложное в наше время).
- Если картинка движется быстро, то это сигнал о том, что вы сильно истощены, и вам обязательно нужен длительный отдых.
Давайте проверим себя. Первая картинка – ”Змеи”.
Крадущийся квадрат
Вторая картинка "Крадущийся квадрат". Напомню, что все картинки статичны. В реальности нет никакого "крадущегося" квадрата. Однако при прокручивании страницы вверх или вниз вы видите движение. Видите?
Крутящиеся цилиндры
И снова нет никаких крутящихся цилиндров. Чтобы это доказать, смотрите на картинку неподвижным взглядом в течении 1-2 секунд. Вращение цилиндров прекратиться. Но стоит вам только отвести взгляд, как цилиндры снова закружатся.
Возможно, у некоторых людей иллюзии могут вызвать головокружение. Поэтому не смотрите на картинки долго, а то эти валики будут преследовать вас весь день:)
P.S. А вот еще одна иллюзия Китаока. Когда мы смотрим на точки, они белого цвета. Но что за странные дела? Стоит нам только отвести взгляд, как точки быстро меняются местами. Черные становятся белыми, и наоборот. Как такое возможно? Что скажете?
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Сантехника древнего Рима и «контрольные весы» возрастом более двух тысяч лет
- Интересные факты о книгах
- Зачем заливают рисовые поля водой, если рис и так прекрасно растёт?
- Кольцо раздора: как римский клад позволил раскрыть кражу, совершенную 1500 лет назад?
- Советская телогрейка: как ватник стал элегантной курткой