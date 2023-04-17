15 фото с искаженной перспективой, которые введут в заблуждение и заставят мозг работать в экстренном режиме

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Иногда обычные фото пользователей могут запутать. Мозг дофантазирует такое, чего на снимке и нет вовсе. Готовы в небольшой зарядке для глаз и мозга? Листайте пост с искажённой перспективой и удачными кадрами!
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