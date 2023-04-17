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15 фото с искаженной перспективой, которые введут в заблуждение и заставят мозг работать в экстренном режиме

15 фото с искаженной перспективой, которые введут в заблуждение и заставят мозг работать в экстренном режиме

Автор:
17 апреля 2023 18:30
Сообщество : Юмор
Метки: иллюзия   иллюзорные кадры   интересно   показалось   смешные фото   фото   
1146
16

Иногда обычные фото пользователей могут запутать. Мозг дофантазирует такое, чего на снимке и нет вовсе. Готовы в небольшой зарядке для глаз и мозга? Листайте пост с искажённой перспективой и удачными кадрами!

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Метки: иллюзия   иллюзорные кадры   интересно   показалось   смешные фото   фото   
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4  комментария
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4k
Трям 17 минут назад

баянище!
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5k
мемфрид 4 минуты назад
Ох уж эти понты)
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27k
Лис Полчаса назад
№ 13 - ты ли это, Доби?
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153
Андрей 59 минут назад
что там у кого исказилось ? фото как фото !
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Спелая кукурузинка

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