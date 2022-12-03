Фото, на которые надо взглянуть дважды или даже трижды

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Случайные фото определённо более забавные, нежели пафосные постановочные.
А некоторые представляют собой еще и неплохой тренажер для мозга. Ведь чтобы точно понять смысл, придется присмотреться к изображениям. Но оно того стоит.
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