16 худших актёров 21 века по версии «Золотой малины»

Давайте посмотрим, кто из актёров получал «Золотую малину» за худшую мужскую роль в 21 веке. Сразу отметим, что не все «победители» были актёрами, среди лауреатов есть и политики, и спортсмены, и музыканты, которые засветились в кино. Их мы трогать не будем (оставим для отдельной подборки) и возьмём только исполнителей-профессионалов.

2023 год — Джаред Лето