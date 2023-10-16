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16 худших актёров 21 века по версии «Золотой малины»

16 худших актёров 21 века по версии «Золотой малины»

Автор:
16 октября 2023 10:25
Сообщество : Кино
Метки: 21 век   Золотая Малина   актер   антипремия   кино   фильм   фото   худший актер   
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Организаторы знаменитой антипремии за сомнительные достижения в области кинематографа «Золотая малина» не щадят никого, даже самых звёздных звёзд Голливуда. Они доказывают это каждый год, стабильно выдавая свою порочащую репутацию статуэтку успешным актёрам и актрисам, даже тем, кто является лауреатом «Оскара». Оно и справедливо, ведь у всех мастеров бывают спады в карьере.

Давайте посмотрим, кто из актёров получал «Золотую малину» за худшую мужскую роль в 21 веке. Сразу отметим, что не все «победители» были актёрами, среди лауреатов есть и политики, и спортсмены, и музыканты, которые засветились в кино. Их мы трогать не будем (оставим для отдельной подборки) и возьмём только исполнителей-профессионалов.


2023 год — Джаред Лето

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За роль в фильме «Морбиус».

В последние годы зачастил сниматься в проектах, которые получают только эту премию.


2020 год — Джон Траволта

За фильмы «Фанат» и «Гонщик».

Иногда «малина» даёт одну награду сразу за несколько неудачных фильмов, вышедших в один год. Но Траволта даже этим не отделается — мы встретимся с ним вновь.


2018 год — Том Круз

За фильм «Мумия».

Ремейк с хорроровым уклоном не удался, и бегающий Том Круз не спас.


2016 год — Джейми Дорнан

За фильм «Пятьдесят оттенков серого».

А вы говорите Дэниелу Рэдклиффу сложно будет смыть с себя свою титульную роль. У Джейми Дорнана, несомненно неплохого актёра, задача даже посложнее.


2015 год — Кирк Кэмерон 

За фильм «Спасти Рождество».



2014 год — Джейдон Смит

За фильм «После нашей эры».

А его папа за тот же фильм взял «малину» за худшую рол второго плана.


2013 год — Адам Сэндлер

За фильм «Папа-досвидос».

Не прощаемся.


2012 год — Адам Сэндлер

За фильмы «Такие разные близнецы» и «Притворись моей женой».

Без этого актёра подобный список невозможен.


2011 год — Эштон Кутчер

За фильмы «Киллеры» и «День святого Валентина».

Ещё один актёр, который смог выделиться сразу двумя плохими ролями в один год.


2009 год — Майк Майерс

За фильм «Секс-гуру».

Сыграл главную роль в фильме, который можно назвать «Золотым стандартом Золотой малины».


2008 год — Эдди Мёрфи

За фильм «Уловки Норбита».

Актёр сыграл в фильме три роли и из-за грима был практически неузнаваем. Но организаторы «Золотой малины» вычислили его и вручили сразу три «награды»: за худшую мужскую роль, худшую мужскую роль второго плана и худшую женскую роль второго плана.


2007 год — Марлон Уэйанс и Шон Уэйанс

За фильм «Шалун».

По одному этому кадру сразу становится понятна концепция фильма, которая вряд ли могла превратиться в хороший фильм и получить какие-то другие награды.


2006 год — Роб Шнайдер

За фильм «Мужчина по вызову 2».

Как и Адам Сэндлер, Роб Шнайдер должен стать маскотом антипремии. Ну и Сильвестр Сталлоне — абсолютный чемпион «малины» из 20 века.


2004 год — Бен Аффлек

За фильмы «Джильи», «Сорвиголова» и «Час расплаты».

Актёр обскакал всех и взял «малину» сразу за три своих фильма.


2003 год — Роберто Бениньи 

За фильм «Пиноккио».

После выхода фильм «Жизнь прекрасна» прошло всего 6 лет.


2002 год — Том Грин

За фильм «Пошёл ты, Фредди!».


2001 год — Джон Траволта

За фильмы «Поле битвы: Земля» и «Счастливые номера».

Мы обещали, вот и он! Джон Траволта становится чемпионом 21 века по количеству ролей первого плана, за которые ему давали «Золотую малину».

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Метки: 21 век   Золотая Малина   актер   антипремия   кино   фильм   фото   худший актер   
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12  комментариев
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1k
rustemmedved 44 минуты назад
Как говорится, "кино для дураков, а мне нравится". Почему то мне нравится фильм "Поле битвы земля". Я уже как то здесь кучу минусов наловил за эту мысль в киношном посте. Относительно недавно пересматривал, блин, ну не пойму, чем он плох))) Может какие-то книги напомнил, может я любую фантастику принимаю(нет) Может мне Траволта в принципе интересен, как актер. В общем я исключил это фильм из списка плохих фильмов. А еще я всего Кейджа пересмотрел. Я бы дал ему Золотую малину, Оскара, пuздюлей и немного денег))) Оскара за то, что он сыграл все свои фильмы с одним выражением лица))
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15k
Alex 9 секунд назад
По поводу Роберто Бениньи, он в «Жизнь прекрасна» выехал не как актёр, а только лишь из-за тематики фильма, просто зассали все что-либо плохое сказать про фильм и игру актёра, ведь тема то реально страшная. А как актёр он, ну вот такой, как в остальных фильмах, достоин Золотой малины )
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2k
Алексей Гулевич 2 минуты назад
Джейми Дорнана узнал из фильма/сериала КРАХ )) и только потом понял что снимался в «Пятьдесят оттенков серого». актёр норм - недавно Турист ещё попался
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48k
Aleksandr 4 минуты назад
Эти ребята даже на малину не тянут...
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37k
russger Полчаса назад
"Худшие" актёры, которые в сотни (а то и в тысячи) раз больше бабла рубят чем эти недоделки-критики.
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169k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
Комментарий к фото
да это самый ржачный пендоский фильм с неграми...
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169k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
Комментарий к фото
Почему он не в Израиле..сейчас бы там всех арабов раскидал..как в этом фильме)
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1k
Yapon_otez 43 минуты назад
Не знаю, Поле битвы - земля" мне понравился.
И Траволта в роли тупого главнюка, алчного, злого, подлого, справился на отлично, А подкрасил его роль Форест Уитакер
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705
Александр 53 минуты назад
"После нашей эры" - такое ощущение, что "отмыв" денежек.
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30k
Григорий Час назад
Час Расплаты (2003) хороший фильм. Иногда пересматриваю. Рейтинг у него 6.3 - вполне себе неплохой.
Сорвиголова - вполне себе. А сцена знакомства вообще прекрасна
Ссылка youtu.be
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