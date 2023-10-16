16 худших актёров 21 века по версии «Золотой малины»

Организаторы знаменитой антипремии за сомнительные достижения в области кинематографа «Золотая малина» не щадят никого, даже самых звёздных звёзд Голливуда. Они доказывают это каждый год, стабильно выдавая свою порочащую репутацию статуэтку успешным актёрам и актрисам, даже тем, кто является лауреатом «Оскара». Оно и справедливо, ведь у всех мастеров бывают спады в карьере.
Давайте посмотрим, кто из актёров получал «Золотую малину» за худшую мужскую роль в 21 веке. Сразу отметим, что не все «победители» были актёрами, среди лауреатов есть и политики, и спортсмены, и музыканты, которые засветились в кино. Их мы трогать не будем (оставим для отдельной подборки) и возьмём только исполнителей-профессионалов.
2023 год — Джаред Лето
За роль в фильме «Морбиус».
В последние годы зачастил сниматься в проектах, которые получают только эту премию.
2020 год — Джон Траволта
За фильмы «Фанат» и «Гонщик».
Иногда «малина» даёт одну награду сразу за несколько неудачных фильмов, вышедших в один год. Но Траволта даже этим не отделается — мы встретимся с ним вновь.
2018 год — Том Круз
За фильм «Мумия».
Ремейк с хорроровым уклоном не удался, и бегающий Том Круз не спас.
2016 год — Джейми Дорнан
За фильм «Пятьдесят оттенков серого».
А вы говорите Дэниелу Рэдклиффу сложно будет смыть с себя свою титульную роль. У Джейми Дорнана, несомненно неплохого актёра, задача даже посложнее.
2015 год — Кирк Кэмерон
За фильм «Спасти Рождество».
2014 год — Джейдон Смит
За фильм «После нашей эры».
А его папа за тот же фильм взял «малину» за худшую рол второго плана.
2013 год — Адам Сэндлер
За фильм «Папа-досвидос».
Не прощаемся.
2012 год — Адам Сэндлер
За фильмы «Такие разные близнецы» и «Притворись моей женой».
Без этого актёра подобный список невозможен.
2011 год — Эштон Кутчер
За фильмы «Киллеры» и «День святого Валентина».
Ещё один актёр, который смог выделиться сразу двумя плохими ролями в один год.
2009 год — Майк Майерс
За фильм «Секс-гуру».
Сыграл главную роль в фильме, который можно назвать «Золотым стандартом Золотой малины».
2008 год — Эдди Мёрфи
За фильм «Уловки Норбита».
Актёр сыграл в фильме три роли и из-за грима был практически неузнаваем. Но организаторы «Золотой малины» вычислили его и вручили сразу три «награды»: за худшую мужскую роль, худшую мужскую роль второго плана и худшую женскую роль второго плана.
2007 год — Марлон Уэйанс и Шон Уэйанс
За фильм «Шалун».
По одному этому кадру сразу становится понятна концепция фильма, которая вряд ли могла превратиться в хороший фильм и получить какие-то другие награды.
2006 год — Роб Шнайдер
За фильм «Мужчина по вызову 2».
Как и Адам Сэндлер, Роб Шнайдер должен стать маскотом антипремии. Ну и Сильвестр Сталлоне — абсолютный чемпион «малины» из 20 века.
2004 год — Бен Аффлек
За фильмы «Джильи», «Сорвиголова» и «Час расплаты».
Актёр обскакал всех и взял «малину» сразу за три своих фильма.
2003 год — Роберто Бениньи
За фильм «Пиноккио».
После выхода фильм «Жизнь прекрасна» прошло всего 6 лет.
2002 год — Том Грин
За фильм «Пошёл ты, Фредди!».
2001 год — Джон Траволта
За фильмы «Поле битвы: Земля» и «Счастливые номера».
Мы обещали, вот и он! Джон Траволта становится чемпионом 21 века по количеству ролей первого плана, за которые ему давали «Золотую малину».
Источник:
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И Траволта в роли тупого главнюка, алчного, злого, подлого, справился на отлично, А подкрасил его роль Форест Уитакер
Сорвиголова - вполне себе. А сцена знакомства вообще прекрасна