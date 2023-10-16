Почему первые календари тщательно скрывали от народа

Мы воспринимаем календарь, как нечто банальное, само собой разумеющееся. Но так было не всегда. И такая простая, казалось бы, вещь, как календарь на заре человеческой цивилизации совершил переворот. И был, пожалуй, важнее изобретения колеса.
Календарь стал прорывным изобретением для человечества. Представьте, время стало возможным структурировать. Можно было планировать свою жизнь!
И сами изобретатели календаря это быстро поняли. Что и позволило им очень быстро разбогатеть.
Как изобретение календаря сделало его авторов элитой общества
Представьте, например, как крестьяне в Древнем Египте вкалывают с утра до ночи, чтобы прокормить себя.
А тут выходит такой умник и говорит:
Через четыре дня будет разлив Нила.
И возникает тот самый важный для сельского хозяйства Египта разлив Нила.
Дожди здесь - очень редкое явление. Но каждый год происходил разлив Нила, что делало земли очень плодородными и насыщало поля влагой. И Нил был той осью, вокруг которой и развивалась египетская цивилизация.
Затем умник приходит и говорит:
Засуха наступит через два дня.
И снова его предсказание сбывается.
Со временем, такой человек становится жрецом. Ведь он разговаривает с богами, уверены окружающие! И несли ему дары, а сам жрец мог больше не работать, не думать о хлебе насущном.
Жрецы охотно делились своими предсказаниями, но сами календари долгое время скрывали от народа. Составление, планирование и изменение календарей передавалось из поколения в поколения между жрецами, оставаясь на тысячи лет тайным знанием. Причина проста:
"Знание - сила!".
Хоть это и сказал Фрэнсис Бэкон в XVII веке, люди поняли эту истину гораздо раньше. Пока реальное знание есть только у тебя, ты можешь демонстрировать его сакральность. А простая толпа считает тебя "говорящим с богами" и воздает почести.
Но не стоит думать о жрецах, как о хитрецах-прохиндеях. На самом деле, многие из них двигали человеческую цивилизацию вперед. За счет доходов, у них оставалось время на дальнейшие наблюдения, изобретения и открытия.
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