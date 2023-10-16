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Почему первые календари тщательно скрывали от народа

Почему первые календари тщательно скрывали от народа

Автор:
16 октября 2023 09:43
Сообщество : Исторические факты
Метки: интересно   календарь   познавательно   факты   фото   цивилизация   
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Мы воспринимаем календарь, как нечто банальное, само собой разумеющееся. Но так было не всегда. И такая простая, казалось бы, вещь, как календарь на заре человеческой цивилизации совершил переворот. И был, пожалуй, важнее изобретения колеса.

Календарь стал прорывным изобретением для человечества. Представьте, время стало возможным структурировать. Можно было планировать свою жизнь!

И сами изобретатели календаря это быстро поняли. Что и позволило им очень быстро разбогатеть.

Как изобретение календаря сделало его авторов элитой общества

Представьте, например, как крестьяне в Древнем Египте вкалывают с утра до ночи, чтобы прокормить себя.

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А тут выходит такой умник и говорит:

Через четыре дня будет разлив Нила.

И возникает тот самый важный для сельского хозяйства Египта разлив Нила.

Дожди здесь - очень редкое явление. Но каждый год происходил разлив Нила, что делало земли очень плодородными и насыщало поля влагой. И Нил был той осью, вокруг которой и развивалась египетская цивилизация.

Затем умник приходит и говорит:

Засуха наступит через два дня.

И снова его предсказание сбывается.

Со временем, такой человек становится жрецом. Ведь он разговаривает с богами, уверены окружающие! И несли ему дары, а сам жрец мог больше не работать, не думать о хлебе насущном.

Жрецы охотно делились своими предсказаниями, но сами календари долгое время скрывали от народа. Составление, планирование и изменение календарей передавалось из поколения в поколения между жрецами, оставаясь на тысячи лет тайным знанием. Причина проста:

"Знание - сила!".

Хоть это и сказал Фрэнсис Бэкон в XVII веке, люди поняли эту истину гораздо раньше. Пока реальное знание есть только у тебя, ты можешь демонстрировать его сакральность. А простая толпа считает тебя "говорящим с богами" и воздает почести.

Но не стоит думать о жрецах, как о хитрецах-прохиндеях. На самом деле, многие из них двигали человеческую цивилизацию вперед. За счет доходов, у них оставалось время на дальнейшие наблюдения, изобретения и открытия.


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Метки: интересно   календарь   познавательно   факты   фото   цивилизация   
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1  комментарий
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hhwost 51 минуту назад
да-да. нынешние единорасты... *зачёркнуто* жрецы тоже наблюдают, изобретают и двигают нашу цивилизацию вперёд. правда-правда.
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