Почему первые календари тщательно скрывали от народа

Календарь стал прорывным изобретением для человечества. Представьте, время стало возможным структурировать. Можно было планировать свою жизнь!

И сами изобретатели календаря это быстро поняли. Что и позволило им очень быстро разбогатеть.

Как изобретение календаря сделало его авторов элитой общества

Представьте, например, как крестьяне в Древнем Египте вкалывают с утра до ночи, чтобы прокормить себя.