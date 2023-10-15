5 исчезнувших российских городов

К 1610-м годам «златокипящая» Мангазея была шумной торговой крепостью с пятью башнями. Разведать местоположение «сибирской Венеции» стремились иностранные шпионы, которые хотели сами наладить торговый ход через северные моря в Мангазею и покупать у местного населения тех же соболей, которых они сдавали в ясак Москве. В 1612 году голландский купец Исаак Масса издал в Европе подробный чертеж Мангазеи, в которую он каким-то образом проник. В 1620 году по указу царя Михаила Федоровича северный морской путь, который вел в том числе в Мангазею, закрыли, а для обеспечения безопасности на важнейших точках пути поставили остроги и дежурные посты. Торговля морем с Мангазеей прекратилась. В 1672 году вышел указ об упразднении города, и к концу XVII века Мангазея исчезла. Ее заново «открыли» археологи только в XX веке.