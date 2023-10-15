5 исчезнувших российских городов

Легендарный торговый город, древняя эллинская столица, суровое место ссылки, город, ушедший под воду, и город, уничтоженный Батыем – все это о местах, буквально стертых историей с лица земли.
Этот город в глубине Северной Сибири (на территории современного Ямало-Ненецкого АО) основали в конце XVI века по инициативе царского правительства. Добирались до него через северный морской ход и дальше через реки. Крепость в Мангазее стала центром сбора и хранения ясака – налога с сибирских народов, который собирали пушниной. Шкурки соболей и лисиц продавались в Европу за огромные деньги, поэтому ясак был жизненно необходим правительству.
К 1610-м годам «златокипящая» Мангазея была шумной торговой крепостью с пятью башнями. Разведать местоположение «сибирской Венеции» стремились иностранные шпионы, которые хотели сами наладить торговый ход через северные моря в Мангазею и покупать у местного населения тех же соболей, которых они сдавали в ясак Москве. В 1612 году голландский купец Исаак Масса издал в Европе подробный чертеж Мангазеи, в которую он каким-то образом проник. В 1620 году по указу царя Михаила Федоровича северный морской путь, который вел в том числе в Мангазею, закрыли, а для обеспечения безопасности на важнейших точках пути поставили остроги и дежурные посты. Торговля морем с Мангазеей прекратилась. В 1672 году вышел указ об упразднении города, и к концу XVII века Мангазея исчезла. Ее заново «открыли» археологи только в XX веке.
Фанагория была основана, по преданию, еще в VI веке до нашей эры, а уже через два века стала второй столицей Боспорского царства – античного государства со столицей в Пантикапее (на месте современной Керчи). Город был настолько важным, что в VII веке нашей эры здесь поселился изгнанный из Константинополя император Византии Юстиниан II.
Через Фанагорию поддерживалась связь между Византией и Великой Булгарией – древним государством в азовских степях. Однако к XI веку из-за повышения уровня моря город стало затапливать, и его население мигрировало в соседний город Тмутаракань.
Пустозерск основали в 1499 году русские воеводы по приказу великого князя Ивана III. Этот город находился почти у впадения реки Печоры в Печорское море. Первыми его поселенцами были военные и чиновники, которые несли царскую службу. Поскольку пахотных земель здесь не было, главными промыслами были охота, рыбная ловля и выменивание пушнины у местных племен. К концу XVI века город был крошечным – около 150 дворов и около 500 человек населения.
После Ливонской войны 1580-х Россия потеряла побережье Балтики, и торговля с Европой пошла через северные порты, в том числе через Пустозерск. Однако в 1610-х здесь активизировались английские купцы. В 1620-м, после указа о закрытии северного пути для торговли, население города стало быстро сокращаться, а крепость превратилась в «лагерь» для ссыльных – здесь держали участников восстания Степана Разина, восстания в Соловецком монастыре, сюда сослали протопопа Аввакума со сподвижниками – в 1682 году раскольников сожгли в деревянном срубе.
Пустозерск так и не восстановился – при Екатерине II крепость окончательно разобрали, а город упразднили. Однако люди продолжали жить здесь вплоть до XX века. Последняя жительница уехала из Пустозерска в 1962 году.
4. Молога
Одноименный город на реке Мологе был известен с XIII–XIV веков, когда уже существовало Моложское княжество. Немного выше по реке, в Холопьем Городке, находилась крупнейшая на тот момент русская ярмарка – Моложский торг, на который съезжались купцы из Азии и Европы. Со временем из-за обмеления здесь Волги и других рек торг перенесли в Нижний Новгород, но Молога продолжала оставаться центром местного значения – к концу XVII века здесь был 1281 дом, два раза в год проводилась рыбная ярмарка, а лучшая рыба доставлялась прямо к царскому столу.
В XVIII и XIX веках город не разрастался – к 1896 году здесь было около 7 тыс. жителей. Работали несколько заводов, казначейство, банк, телеграф, больница и богадельня, почта и кинематограф, существовал Афанасьевский женский монастырь. К 1930-м годам в уже советской Мологе было не более 900 домов и по-прежнему около 7 тыс. жителей.
Конец истории города настал в 1935-м, когда советская власть приняла решение о постройке Рыбинского гидроузла и водохранилища – город должен был быть затоплен. Жители встретили новость в штыки, однако за 6–7 лет были, в том числе насильно, вывезены из города. 13 апреля 1941 года начали затопление, и постепенно к 1946 году город полностью ушел под воду. Потомки мологжан начиная с 1972 года каждую вторую субботу августа собираются в Рыбинске – почтить память своей родины. Встречи проходят до сих пор. Иногда во время маловодья самые высокие здания Мологи показываются из-под воды.
Современный русский город Рязань на самом деле бывший Переяславль-Рязанский. Старая Рязань, которая впервые упоминается в летописи под 1096 годом, была крупным городом, столицей Рязанского княжества, а Переяславль-Рязанский тогда был только крепостью на рязанских рубежах.
Старая Рязань активно торговала с другими городами – рязанская земля была богата дичью, медовыми дубравами, в городе развивались гончарное и ткацкое ремесла. Уже в XII веке по рекам рязанская пшеница вывозилась на экспорт через Новгород. Главная крепость города стояла на возвышении над рекой, защищалась отвесными валами и высокими стенами с башнями.
В 1237 году на Русь пришло войско хана Батыя. Рязань стала первым крупным городом, принявшим на себя удар ханского войска. Осада длилась шесть дней и ночей, но монголы в разы превосходили русских в численности. Когда монголы взяли город, они уничтожили внутри всех и все, фактически сровняв город с землей. Хотя люди впоследствии вернулись на место города, близость Старой Рязани к степи делала ее отличной мишенью для следующих набегов. Поэтому к XIV веку все функции Старой Рязани вместе с населением перешли в расположенный 50 километрами выше по течению Оки Переяславль-Рязанский, который мы теперь знаем как Рязань. На месте старого города находятся остатки кафедрального собора, стоящие на вершине тех самых валов.
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