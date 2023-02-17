Самый жестокий футбол и 5 других удивительных фактов о цивилизации майя

Майя были одной из колыбелей цивилизации, наряду с Месопотамией, Египтом и другими. Нам уже много что известно об этих индейцах: у майя был свой календарь, письменность, традиции и даже свои виды спорта, в которые играют и сегодня.

У майя было больше 40 городов

У народности майя в эпоху расцвета насчитывалось порядка сорока городов, среди которых Тикаль, Чичен-Ица, Ушмаль, Паленке. В разных поселениях проживало от 5 тыс. до 50 тыс. человек, для древней цивилизации — это просто гигантские цифры. Всего же население майя в классический период достигало 2 млн человек: это сравнимо с численностью современной Словении.