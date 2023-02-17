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Самый жестокий футбол и 5 других удивительных фактов о цивилизации майя

Самый жестокий футбол и 5 других удивительных фактов о цивилизации майя

Автор:
17 февраля 2023 08:38
Сообщество : Факты
Метки: интересно   майя   познавательно   факты   фото   цивилизация   
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Почему на родине майя стоит памятник советскому ученому и как выглядел самый жестокий футбол в истории: эти и другие факты о цивилизации майя.

Майя были одной из колыбелей цивилизации, наряду с Месопотамией, Египтом и другими. Нам уже много что известно об этих индейцах: у майя был свой календарь, письменность, традиции и даже свои виды спорта, в которые играют и сегодня.


У майя было больше 40 городов

У народности майя в эпоху расцвета насчитывалось порядка сорока городов, среди которых Тикаль, Чичен-Ица, Ушмаль, Паленке. В разных поселениях проживало от 5 тыс. до 50 тыс. человек, для древней цивилизации — это просто гигантские цифры. Всего же население майя в классический период достигало 2 млн человек: это сравнимо с численностью современной Словении.

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Города майя еще предстоит открыть

Ученые считают, что нам еще предстоит открыть города майя: артефакты обнаруживают и сегодня. Например, в 2014 году нашли 2 города: Тамчен и Лагунита. Также затерянное городище нашли в джунглях Гватемалы в 2018 году.


Пирамиды майя больше египетских

Некоторые пирамиды в Мезоамерике намного больше по своему объему, чем известные пирамиды Египта. Так, самая крупная пирамида находится в городе Эль-Мирадор в Гватемале. Называется она Ла-Данта: и хоть в высоту она 72 метра (пирамида Хеопса — 146 метров), ее объем — 2,8 млн. куб. м. Это значит, что это крупнейшее древнее сооружение планеты. Увы, Ла-Данта, как и сам Эль-Мирадор, не особо известны, так как древний город скрыт густыми джунглями Гватемалы, попасть сюда можно только с очень опытными гидом.


Развитая система письма, которую разгадали любители

У майя была очень развитая письменность: она насчитывала более тысячи иероглифических символов. К примеру, именно такое количество китайских иероглифов используется в 92% ежедневных печатных изданий в Китае. Письменность майя была загадкой на протяжении столетий, а разгадали ее ученый из СССР, который никогда не был в городах Мезоамерики, и лингвист-любитель. Первым был Юрий Кнорозов, в 1963 году он выпустил монографию, посвященную письменности майя. В Гватемале ему удалось побывать лишь в 1990 году.

Следующим этапом в изучении письменности майя стали работы Татьяны Проскуряковой, которая родилась в Российской империи, но в детстве переехала в Штаты. Она была археологом и с помощью работ Кнорозова смогла идентифицировать имена императоров майя, а затем и расшифровать их письменность.


От майя дошло лишь 4 книги

Испанцы, которые захватили земли индейцев майя, стремились уничтожить наследие древней народности. Так, в 1562 году испанский епископ Диего де Ланда сжег тысячи артефактов майя, в том числе и рукописи. До наших дней дошло лишь несколько памятников письменности: Парижский, Мадридский и Дрезденский кодексы. Они сыграли ключевую роль в расшифровке письменности майя, с их копиями работал и Кнорозов. Несколько лет назад также был признан подлинным еще один памятник письменности майя — кодекс Гролье.


У майя был свой футбол с очень жестокими правилами

Игра тлачтли, конечно, лишь отдаленно напоминает футбол. Площадки для игр есть во многих городах майя, что говорит о популярности этой игры. Идея была в том, чтобы удерживать мяч на территории площадки, при этом использовать для удара лишь бедра. Игра была жестока по двум причинам: мяч был очень тяжелым, около 4 кг (к примеру, футбольный мяч весит порядка 400 г). Так что с таким весом можно было легко получить травмы. Ну а вторая причина может шокировать современного человека — капитана проигравшей команды приносили в жертву. Свою участь он принимал с достоинством. Эта традиция еще раз показывает, насколько радикально отличается отношение к жизни и смерти у нас и древних цивилизаций.

На самом деле одной статьи не хватит, чтобы рассказать о традициях майя, в их культуре было еще много интересного: например, они делали намеренно своих детей косоглазыми, обтачивали зубы, а жертвоприношение у них было в порядке нормы.


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Метки: интересно   майя   познавательно   факты   фото   цивилизация   
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Axel 16 минут назад
"капитана проигравшей команды приносили в жертву"

Хороший стимул стремиться к победе. Наверное даже более эффективный, чем миллионные зарплаты
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