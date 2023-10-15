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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 15 октября

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 15 октября

Автор:
15 октября 2023 20:28
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
1637
20
Подборка мемов за воскресенье. Кстати, заметили, что сегодня половина осени прошла? А дальше мандарины, серпантин, не за горами 23-е и 8-е, не успеете оглянуться, а уже пора в поликлинику и ЖЭК.
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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7  комментариев
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390k
Алексей 39 минут назад
Комментарий к фото
обычно тут другое слово используется
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237
iskra 49 секунд назад
Бог вообще странно людей разместил. Все время воюют. Конкистадоры с индейцами,крестоносцы против мусульман, немцы с Европой, славяне друг с другом..
Либо бог впал в маразм,либо он не причем..
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333
темная_мышь 12 минут назад
"Невыговариваемая" марка машины, скорее всего, читается как ХонЦи. В транслитированном китайском если что-то заканчивается на "n", то это "нь", а если на "ng", то это "н".
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1M
NAZARETH (модер) 19 минут назад
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667
Шурман 21 минуту назад
Офигеть я в 43 выгляжу как 3тья фотка
печально .
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1M
NAZARETH (модер) 24 минуты назад
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