Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 октября

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18 октября 1896 года в "Нью-Йорк Джорнел" появились первые комиксы. Кто бы мог подумать, что "весёлые картинки" превратятся в многомиллиардный бизнес. Минутка занимательных фактов завершена. Представляю мемы за сегодня. Возможно, они тоже трансформируются в многомиллиардный бизнес.
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Или отойди от монитора на метра два.
И, сдаётся мне, это фотомонтаж.