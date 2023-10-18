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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 октября

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 октября

Автор:
18 октября 2023 21:05
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
2742
20
18 октября 1896 года в "Нью-Йорк Джорнел" появились первые комиксы. Кто бы мог подумать, что "весёлые картинки" превратятся в многомиллиардный бизнес. Минутка занимательных фактов завершена. Представляю мемы за сегодня. Возможно, они тоже трансформируются в многомиллиардный бизнес.
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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12  комментариев
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12k
Андрей Ма-С Час назад
кто в горах углядел гитлера нарисуйте контур пожалуйста что бы и мне было смешно
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12k
добрыйдух 11 минут назад
Хороший блоггер
Ссылка youtu.be
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6k
Трям 39 минут назад
Никифора все посылали-посылали... Он сходил туда, ему понравилось и решил забрать с собой!

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35k
Андрей Иванов Час назад
Точно, его брат Воронин-Рошфор тоже неплохо ей владеет
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Никифоридис

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