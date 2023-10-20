Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 20 октября

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Пятница. Если вы добрались до данного поста, это означает, что: либо вы слишком пьяны, либо слишком трезвы. Какой вариант верный?
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П.С. Автор, ты уже достал с таким тупянком даже больше, чем пресловутый "Никто".
Модераторы, объясните, как посты этого товарища попадают на главную? Проплачено? Если да, то дайте уже наконец нормальную возможность кидать авторов в ЧС и не видеть их посты
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