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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 20 октября

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 20 октября

Автор:
20 октября 2023 18:37
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
3384
20
Пятница. Если вы добрались до данного поста, это означает, что: либо вы слишком пьяны, либо слишком трезвы. Какой вариант верный?
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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10  комментариев
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6k
Трям 2 часа назад
Пятничный тупняк
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12k
Copycat 22 минуты назад
Комментарий к фото
какой то новый фильм с кейджем вышел или это что то старое что я пропустил?
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10k
kirpal Полчаса назад
Это про меня. Особенно когда через 70 метров еще один светофор и красный только включился. А метров через 70 еще светофор, и не синхронизирован с другими.
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2k
MrMopnex Полчаса назад
И, вдобавок к просьбе вызвать пояснительную бригаду, попрошу забанить автора.
П.С. Автор, ты уже достал с таким тупянком даже больше, чем пресловутый "Никто".
Модераторы, объясните, как посты этого товарища попадают на главную? Проплачено? Если да, то дайте уже наконец нормальную возможность кидать авторов в ЧС и не видеть их посты
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2k
MrMopnex 39 минут назад
Комментарий к фото
Вот зашёл в пост, посмотрел только эту вот первую картинку и прошу пригласить пояснительную бригаду. Желательно с их бригадиром
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1k
Татьяна Баженова 46 минут назад
Комментарий к фото
Это точно, слова без окончаний, чтобы было хоть какое-то подобие рифмы, пол-слова проглатывается. Что-то гундосится со стоном... К концу второго куплета понимаешь, что это, кажется, на русском языке поют... потом эта уверенность опять проходит.
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19
2023 59 минут назад
Пояс из собачьей шерсти не работает, это разводняк, не ведитесь, как я ))
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2k
KE2646 Час назад
Комментарий к фото
Ну, хотя бы килограмм.
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286
iskra KE2646 55 минут назад
Комментарий к фото
Потому, что китайский..
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