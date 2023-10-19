Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 19 октября

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А вы знали, что на Фому если нет ветра — к похолоданию. Кстати, сегодня тот самый день. Примета работаешь не хуже прогноза погоды с сайтов про погоду... Или совпадёт, или нет...
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