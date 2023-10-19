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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 19 октября

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 19 октября

Автор:
19 октября 2023 18:11
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
3541
20
А вы знали, что на Фому если нет ветра — к похолоданию. Кстати, сегодня тот самый день. Примета работаешь не хуже прогноза погоды с сайтов про погоду... Или совпадёт, или нет...
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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8  комментариев
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51k
Albert GER 2 часа назад
зачем лизать этикетку, ты чиканутый чтоли???
надо облизать крышечку - это самое вкусное!
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34k
ACU900 2 часа назад
По виду у него уже далеко не 39-й сезон.
Он уже давно серии про пенсию смотрит...
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Никифоридис

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