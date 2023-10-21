Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 21 октября

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21 октября — это потрясающий день. У меня даже доказательства есть этому, ведь сегодня в Лаосе отмечается День полной луны, а в Гондурасе это День вооружённых сил. Контраргументы?!
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В молодости я считал, что можно решить проблему,врезав по морде,или просто обматерить-нахамить. Когда я стал взрослым, я понял,что это всё не решает проблемы,а создает новые,причем они нарастают как снежный ком.
Поэтому я стал решать проблемы через участкового и через суд.