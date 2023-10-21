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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 21 октября

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 21 октября

Автор:
21 октября 2023 21:01
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
3374
20
21 октября — это потрясающий день. У меня даже доказательства есть этому, ведь сегодня в Лаосе отмечается День полной луны, а в Гондурасе это День вооружённых сил. Контраргументы?!
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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6  комментариев
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6k
Трям Полчаса назад
Кажыдй пост - словно кто-то насрал под дверью.
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35k
АнтонПолднев 19 минут назад
Этот и другой бред в моей голове в четыре утра...
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653
MidMaster Полчаса назад
А теперь, со знанием дела и пренебрежением, расскажите мне, почему на некоторых фото показан Николас :)
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3k
Едондер пуп Час назад
Включай ЧМ по чему годно: это оно и есть, то что ты хочешь.
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269
iskra 2 часа назад
Вот тут не могу не согласиться. .
В молодости я считал, что можно решить проблему,врезав по морде,или просто обматерить-нахамить. Когда я стал взрослым, я понял,что это всё не решает проблемы,а создает новые,причем они нарастают как снежный ком.
Поэтому я стал решать проблемы через участкового и через суд.
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Никифоридис

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