FISHKINET
Сообщество Юмор 17728 постов • 3617 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 октября

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 октября

Автор:
17 октября 2023 18:52
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
3856
20
Вторник — самый тяжёлый день. Это даже не середина рабочей недели. Вчера был рабочий день, до прошлых выходных далеко, а до следующих ещё дальше. Надеюсь, эти мемы хоть как-то вам помогут.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Гомерчик Час назад
Комментарий к фото
Вспомнилось...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
1k
Herr Mannelig 3 минуты назад
Комментарий к фото
считаю глупой идею, пить шнапс в малознакомой компании
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
kaboza 9 минут назад
Комментарий к фото
лиха беда начало мх5 (миата) годный пепелац
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
sedoisever 12 минут назад
"Купили с пацанами тачку..." Это то поколение, которое ноет, как им хреново живётся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Выхухоль (Нагайна) 18 минут назад
Комментарий к фото
Ну-ну. Попробуйте в сельпо заплатить смартфоном, где терминал к проводному интернету подключен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
Олег 44 минуты назад
гов-ни-ще
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Rom 48 минут назад
Бесит. Кто кто придумал это тупое "пошаговое перевоплощение" из всего во всё... ставят теперь везде. Фу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
78
Ксения Лукашенкова-Денисова 59 минут назад
Иди [мат]. Пользуюсь наличными. Надежнее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Трям Час назад
Когда уже этот кретинизм закончится...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Χάρων Час назад
Никифор, ты знаешь какой-то секретный сайт с тупыми картинками?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
67k
Андрей 2 часа назад
Комментарий к фото
...и горький шоколад!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Никифоридис

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1076940



Другие посты автора
Популярное в сообществах
5 исчезнувших российских городов
5 исчезнувших российских городов
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
Противоречия в тактической медицине
Противоречия в тактической медицине
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Кэшбэк за все - оказывается, и такое бывает
Кэшбэк за все - оказывается, и такое бывает
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Отражение в мониторе

Лучшие демотиваторы
Как мужики видят девушек с макияжем ибез макияжа

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересно#в мире#аварии#Автовсячина#позитив#конфликт#США#подборка
#машина#автомир#люди#ДТП#факты#кино#фильм#знаменитости#улыбнуло#Россия
#автомобили#Юмор#Прикол#интересное#авто аварии#история#шоу бизнес#СССР#Ynews#Москва
"C миру по нитке - голому рубаха" "C миру по нитке - голому рубаха" Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 13 октября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 13 октября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 14 октября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 14 октября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 12 октября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 12 октября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 11 октября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 11 октября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 10 октября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 10 октября

На что жалуетесь?

Вернуться