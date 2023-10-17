Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 октября

Вторник — самый тяжёлый день. Это даже не середина рабочей недели. Вчера был рабочий день, до прошлых выходных далеко, а до следующих ещё дальше. Надеюсь, эти мемы хоть как-то вам помогут.

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