Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 октября

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Вторник — самый тяжёлый день. Это даже не середина рабочей недели. Вчера был рабочий день, до прошлых выходных далеко, а до следующих ещё дальше. Надеюсь, эти мемы хоть как-то вам помогут.
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