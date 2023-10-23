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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 23 октября

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 23 октября

Автор:
23 октября 2023 18:04
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
1851
20
Мемы предпоследнего понедельника октября. Октябрь утекает словно песок сквозь пальцы... Люди добрые, что же делается?!
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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5  комментариев
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17k
Мистер Фикс Час назад
Комментарий к фото
душОнка!!!!
Школиё неграмотное....
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65
Ксения Лукашенкова-Денисова Минуту назад
Таро,гадалки и тд-для тех,кому заняться нечем. Про экстрасенсов не скажу плохого,мой муж читал мысли и будущее, думайте,что хотите, даже смерть свою предвидел за несколько лет.
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3k
Χάρων 16 минут назад
Никифоридис...
Без изменений.
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13k
Denissg 54 минуты назад
Комментарий к фото
Лучше выпить водки литор, чем лизать подобный клитор.
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Никифоридис

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