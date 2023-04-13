Ты как наркотик, котик: закладчица с прицепом провалила задание

При виде счастливой мамочки с грудничком возникают только положительные эмоции и всякие ми-ми-ми. Но эта оказалась креативной преступницей. Впрочем, удача от неё отвернулась.
Полицейские в Нижнем Тагиле обратили внимание на странноватую женщину, которая вышла на прогулку с детьми. Если старшая дочка вела себя как обычный ребёнок, то к свёртку с младенцем возникли вопросы. Он таинственно молчал, не издавая характерных для грудничков плача и кряхтения. А ещё и периодически загадочно помурлыкивал.
Женщину задержали для выяснения обстоятельств. И выяснили, что в недрах комбеза с закрытой стопой скрывалась кошка. А в ещё более глубоких недрах таились свёртки с наркотическими веществами.
Полицейские выяснили, что в город женщина приехала из Красноярского края по распоряжению «работодателя»-анонима. Извлечённые из тайника наркотические вещества она должна была разделить на мелкие партии и произвести их дальнейшее распространение посредством закладок.
Закладчица поймана с поличным возле дачного поселка на окраине города. Чтобы избежать подозрений, она изображала мать, которая гуляет с несовершеннолетней дочерью и грудным ребенком. Однако в утеплённой одежде для новорожденных, которую фигурантка несла в руках, оказалась домашняя кошка. Из комбинезона-конверта полицейские также извлекли пять свёртков с белым порошком, который оказался N-метилэфедроном. Кроме того, оперативники нашли 12 закладок, которые задержанная успела сделать в течение дня.
В арендованной женщиной квартире в ходе обыска изъяты электронные весы, упаковочные материалы, а также пластиковые контейнеры и свертки с запрещенными веществами. Общий вес наркотиков составил порядка 170 граммов, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Радует тот факт, что дамочка разместила наркотики в комбинезоне, а не непосредственно внутри животного. Но огорчает, что при реализации использовала не только беззащитного питомца, но и несовершеннолетнего ребёнка.
Сложно однозначно оценить выражение мордочки котика. То ли он счастлив, что освободился от утеплённого аналога «железной девы», то ли именно кот был мозгом операции и жутко разочарован исходом криминального проекта.
Подозреваемая, в отношении которой возбуждено уголовное дело по ст. 30 и 228.1 УК РФ, помещена под стражу. О мерах в отношении котика не сообщается. Хочется верить, что с ним всё будет хорошо.
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