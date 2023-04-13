Ты как наркотик, котик: закладчица с прицепом провалила задание

Женщину задержали для выяснения обстоятельств. И выяснили, что в недрах комбеза с закрытой стопой скрывалась кошка. А в ещё более глубоких недрах таились свёртки с наркотическими веществами.

Полицейские выяснили, что в город женщина приехала из Красноярского края по распоряжению «работодателя»-анонима. Извлечённые из тайника наркотические вещества она должна была разделить на мелкие партии и произвести их дальнейшее распространение посредством закладок.