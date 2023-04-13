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Ты как наркотик, котик: закладчица с прицепом провалила задание

Ты как наркотик, котик: закладчица с прицепом провалила задание

Автор:
13 апреля 2023 14:20
Сообщество : Криминал
Метки: Животное   женщина   комбинезон   кот   криминал   маскировка   наркотики   преступление   прикрытие   свёрток   
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При виде счастливой мамочки с грудничком возникают только положительные эмоции и всякие ми-ми-ми. Но эта оказалась креативной преступницей. Впрочем, удача от неё отвернулась.

Полицейские в Нижнем Тагиле обратили внимание на странноватую женщину, которая вышла на прогулку с детьми. Если старшая дочка вела себя как обычный ребёнок, то к свёртку с младенцем возникли вопросы. Он таинственно молчал, не издавая характерных для грудничков плача и кряхтения. А ещё и периодически загадочно помурлыкивал.

Женщину задержали для выяснения обстоятельств. И выяснили, что в недрах комбеза с закрытой стопой скрывалась кошка. А в ещё более глубоких недрах таились свёртки с наркотическими веществами.

Полицейские выяснили, что в город женщина приехала из Красноярского края по распоряжению «работодателя»-анонима. Извлечённые из тайника наркотические вещества она должна была разделить на мелкие партии и произвести их дальнейшее распространение посредством закладок.

Закладчица поймана с поличным возле дачного поселка на окраине города. Чтобы избежать подозрений, она изображала мать, которая гуляет с несовершеннолетней дочерью и грудным ребенком. Однако в утеплённой одежде для новорожденных, которую фигурантка несла в руках, оказалась домашняя кошка. Из комбинезона-конверта полицейские также извлекли пять свёртков с белым порошком, который оказался N-метилэфедроном. Кроме того, оперативники нашли 12 закладок, которые задержанная успела сделать в течение дня.

В арендованной женщиной квартире в ходе обыска изъяты электронные весы, упаковочные материалы, а также пластиковые контейнеры и свертки с запрещенными веществами. Общий вес наркотиков составил порядка 170 граммов, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Радует тот факт, что дамочка разместила наркотики в комбинезоне, а не непосредственно внутри животного. Но огорчает, что при реализации использовала не только беззащитного питомца, но и несовершеннолетнего  ребёнка.

Сложно однозначно оценить выражение мордочки котика. То ли он счастлив, что освободился от утеплённого аналога «железной девы», то ли именно кот был мозгом операции и жутко разочарован исходом криминального проекта.

Подозреваемая, в отношении которой возбуждено уголовное дело по ст. 30 и 228.1 УК РФ, помещена под стражу. О мерах в отношении котика не сообщается. Хочется верить, что с ним всё будет хорошо.

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Метки: Животное   женщина   комбинезон   кот   криминал   маскировка   наркотики   преступление   прикрытие   свёрток   
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16k
Сергей 2 часа назад
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2k
Oskarin 2 минуты назад
однажды как то соседский корги обнаружил закладку, сожрал ее...в вет.клинике не сразу поняли , что с животным, прокапали... собака не спала дня 3-4, окончательно отпустило через неделю...
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19k
Mexanik79 7 минут назад
Ссылка coub.com
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8k
Борис Карабанов Полчаса назад
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3k
ho;'k 43 минуты назад
Так и было, менты всегда ходят и слушают, пыхтит ли твой мелкий или мяукает. Ну чушь же, ясно что по наводке брали
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3k
веселый просто 54 минуты назад
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8k
Tamdima 58 минут назад
Блин кот какой то вялый! Мой уже давно бы всё и всех порвал! Я даже не представляю как на него можно памперс одеть!
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69
Мамба Tamdima 45 минут назад
Под наркотой, видимо...
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10k
DumDum 58 минут назад
Теперь каждый раз, когда вижу кого-то с молчащим грудником, надо полиционеров вызывать?
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91k
sapér Vodička Час назад
Вот и фсе .....................................
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2
Наталья Иванова Час назад
Ничего святого! Уже котиками прикрываются!!! Безобразие
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7k
Echo Час назад
Пипец, как просрать свою жизнь
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