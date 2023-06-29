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В партии бананов в Санкт-Петербурге нашли 50 килограммов наркотиков

В партии бананов в Санкт-Петербурге нашли 50 килограммов наркотиков

Автор:
29 июня 2023 10:40
Сообщество : Криминал
Метки: Африка   Наркотики   Россия   Санкт-Петербург   криминал   находка   
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Спрятанные в бананах 50 килограммов кокаина нашли в порту Санкт-Петербурга. Согласно документам, груз с бананами приехал из Африки.

50 килограммов кокаина в бананах обнаружили таможенники в порту Санкт-Петербурга. Контрабанда была аккуратно уложена в обшивку одного из десяти рефрижераторов, которые приехали к нам из солнечной Африки транзитом через Европу.

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Порошок нашли при сканировании. Согласно документам, "кокос" направлялся в Узбекистан — в питерском порту его планировалось перегрузить в фуры.

Общая стоимость найденного превышает 450 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наркотических средств".

Источник:

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Метки: Африка   Наркотики   Россия   Санкт-Петербург   криминал   находка   
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2  комментария
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34k
Dobry vojak Svejk Полчаса назад
А сколько таких контейнеров из жаркой жёлтой Африки уже отгружено ? )
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Alex 17 минут назад
Торчки сильно расстроились
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