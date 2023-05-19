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Дедуля-фальшивомонетчик Эмерих Юттнер: преступление, наказание и неожиданное богатство

Дедуля-фальшивомонетчик Эмерих Юттнер: преступление, наказание и неожиданное богатство

Автор:
19 мая 2023 13:43
Сообщество : RealFishki
Метки: Эмерих Юттнер   бизнес   доллар   криминал   купюра   преступление   суд   уникальность   фальшивомонетчик   фильм   
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Что делать, когда на честно заработанные жить не получается? Как вариант – жить на изготовленные не совсем честно.

Великая депрессия разрушила немало компаний и судеб. Каждый выживал как мог. Свой весьма необычный способ нашёл и этот скромный человек. Житель Нью-Йорка Эмерих Юттнер, попавший в водоворот Великой депрессии, был уже в преклонных годах и трудился скромным мусорщиком.

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Работа и так позволяла еле держаться на плаву. А когда грянул кризис, стало совсем худо. И старичок решил в качестве подспорья организовать скромный подпольный бизнес. Криминальный – стал фальшивомонетчиком.

Надо сказать, что представителей этого направления в тот период и так было как блох на собаке. Но их ловили. А скромный дедуля решил не жадничать и специализировался исключительно на однодолларовых купюрах. Акулы криминального бизнеса не хотели тратить на мелочь время – экономически нецелесообразно. К тому же кто будет присматриваться к самой мелкой бумажке?

Это и сыграло на руку Эмериху. Купюры у дедули криминального мира выходили так себе, словно ребёнок нарисовал. Даже фамилию президента он ухитрился написать с ошибкой.

Но сколь верёвочке не виться, кончик обнаруживается. И агенты Секретной службы министерства финансов несколько обалдели, когда приступили к отработке жалоб на фальшивые однодолларовые банкноты: самая дешёвая бумага, некачественный оттиск, тусклые краски. А этот Wahsington? Боже-боже, какой позор. И смех.

Смех смехом, но за год фальшивок набралось уже больше 500 штук. На скромнягу-тихушника завели дело и присвоили кодовое имя «Мистер 880». Действовал фальшивомонетчик очень аккуратно: не тратил за раз больше 15 долларов, не появлялся дважды в одном и том же месте. Карта города была утыкана красными флажками как ёж иголками: так агенты отмечали места, где педант успел проявиться.

Но Нью-Йорк – город огромный. И осторожно тихушничать можно было практически всю жизнь. Агенты раздавали памятки и листовки, инструктировали продавцов. Но, опять же, убыток невелик, и никто не будет с лупой рассматривать мелкие купюры.

Так прошло 10 лет. И Эмериха не обнаружили бы, если бы не случайность. В 1948 году в одном жилом доме случился пожар. И среди пришедших в негодность вещей на пепелище обнаружилось клише для печати денег – очень-очень плохое клише. Владельца квартиры тут же взяли за жабры. И им оказался уже очень-очень старый Юттнер.

Старик уже не мог работать, прозябал в нищете. И свои грубые фальшивки тратил только на еду и предметы первой необходимости. Данные обстоятельства, почтенный возраст, а также тот факт, что Юттнер не обманул ни одного продавца больше чем на доллар, позволили суду вынести более чем мягкий приговор: один доллар штрафа и год тюремного заключения.

Впрочем, и этот год пенсионер не отсидел: в силу ветхости дедушку выпустили через четыре месяца. Кажется, что он должен был прожить отведённые ему дни в полной нищете. Но поскольку история уникального – скромного и такого долгоиграющего фальшивомонетчика попала в прессу, то делом  «Мистера 880» заинтересовались киношники.

И о приключениях-злоключениях героя сняли одноимённый фильм, представив персонажа Шкипера, прототипом которого стал Эмерих, позитивным и в целом положительным. Старичок получил процент за участие в проекте. Миллионером не стал, но неожиданные деньги позволили ему прожить остаток дней в сытости и довольствии.

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Метки: Эмерих Юттнер   бизнес   доллар   криминал   купюра   преступление   суд   уникальность   фальшивомонетчик   фильм   
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