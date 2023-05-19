Дедуля-фальшивомонетчик Эмерих Юттнер: преступление, наказание и неожиданное богатство

Надо сказать, что представителей этого направления в тот период и так было как блох на собаке. Но их ловили. А скромный дедуля решил не жадничать и специализировался исключительно на однодолларовых купюрах. Акулы криминального бизнеса не хотели тратить на мелочь время – экономически нецелесообразно. К тому же кто будет присматриваться к самой мелкой бумажке?

Это и сыграло на руку Эмериху. Купюры у дедули криминального мира выходили так себе, словно ребёнок нарисовал. Даже фамилию президента он ухитрился написать с ошибкой.