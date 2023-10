Тиктокер вырастил зомби-гриб кордицепс из игры The Last of Us на своей крови и коже и съел его

Тиктокеры - это, видимо, уже симптом.

Один такой переиграв в The Last of Us решил приблизить зомби-апоклипсис и взрастил в домашних условиях в банке нечто, напоминающее гриб-паразит из компьютерной игрушки-апокалипсиса.

Если кто не в курсе, поясняем: по сюжету во вселенной игры The Last of Us кордицепсная церебральная инфекция вызвала пандемию и погубила большую часть населения Земли с помощью гриба-зомби, захватывающего нервную систему людей и превращающего людей в чудовищ.