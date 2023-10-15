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Тиктокер вырастил зомби-гриб кордицепс из игры The Last of Us на своей крови и коже и съел его

Тиктокер вырастил зомби-гриб кордицепс из игры The Last of Us на своей крови и коже и съел его

Автор:
15 октября 2023 00:41
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: he Last of Us   Вселенная   гриб   гриб-паразит   зомби   игра   кордицепс   
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В сети завирусилось видео, в котором тиктокер показывает выращенный в домашних условиях гриб кордицепс. Ролик набрал более 1,2 млн просмотров. Всем кто не спит - приятного аппетита ((

Тиктокеры - это, видимо, уже симптом.

Один такой переиграв в The Last of Us решил приблизить зомби-апоклипсис и взрастил в домашних условиях в банке нечто, напоминающее гриб-паразит из компьютерной игрушки-апокалипсиса.

Если кто не в курсе, поясняем: по сюжету во вселенной игры The Last of Us кордицепсная церебральная инфекция вызвала пандемию и погубила большую часть населения Земли с помощью гриба-зомби, захватывающего нервную систему людей и превращающего людей в чудовищ.

На видео чудик в мухоморной шляпе поясняет, что:

Это кордицепс, гриб зомби, и я вырастил его на собственной крови и коже

Затем он достает гриб из банки и говорит, что это выглядит «как странная смесь риса, крови, кожи и кордицепса».

После этого блогер разрезает гриб пополам в поисках кусочка своей кожи (без подробностей). Находит его и помещает под микроскоп, чтобы увидеть, во что превратилась кожа после слияния с грибом. На микроскопических снимках заметно видимое изменение после воздействия кордицепса.

В видео блогер показал, как выглядит обычный фрагмент кожи, а также кожа после слияния с кордицепсом.

Затем блогер попробовал гриб на вкус, заявив, что он «странно сладкий» и «съел бы его снова». Тиктокер пообещал продолжить эксперименты над кордицепсом в следующих видео.

После публикации в комментарии набежали поклонники игры The Last of Us, многие из которых в начали упрекать автора за то, что он «ускорил наступление зомби-апокалипсиса».

Еще больше было тех, кто хотел бы "развидеть" увиденное, стерев из памяти навсегда:

Источник:

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Метки: he Last of Us   Вселенная   гриб   гриб-паразит   зомби   игра   кордицепс   
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5  комментариев
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905
333 Полчаса назад
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10k
Сергей 20 минут назад
Когда наконец начнёт работать список игнора?
Зае*али кукурузина с киноманом, (это первые на ум пришли)
Избавится от них- никак!
Сраный игнор не работает!
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10k
Сергей 22 минуты назад
Я это дерьмо заминусил и скрыл
@Модератор Fishki.net
Какого хрена я это до сих пор вижу?
Почему люди в игноре, до сих пор в ленте?
Когда ваши *опы подвинут те *жопы, которые отвечают за НОРМАЛЬНУЮ работу сайта?
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3k
Алексей Час назад
а потом удивляемся, что один макаку изнасиловал и началась эпидемия СПИД, другой летучую мышь съел...
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

83056



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