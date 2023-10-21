Призрачный цветок, который ищет и поглощает

Monotropa uniflora или подъельник одноцветковый никуда не денется и днём. И рассматривать эту белесую палочку с цветком на верхушке можно и при дневном свете. Но дело в том, что по причине полного отсутствия хлорофилла в составе цветок абсолютно не нуждается в солнечном свете и спокойно может расти в полном мраке. Зачем ему солнечный свет, если фотосинтез не происходит?