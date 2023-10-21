FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Наука 2048 постов • 749 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Наука
Призрачный цветок, который ищет и поглощает

Призрачный цветок, который ищет и поглощает

Автор:
21 октября 2023 18:10
Сообщество : Наука
Метки: Растение   гриб   духов цветок   микориза   мицелий   подъельник одноцветковый   призрак   симбиоз   фотосинтез   
1108
7

Если тёмной ночью, когда единственным источником света служит мертвенно-бледный лунный диск, прийти в лес, то можно обнаружить его…

Monotropa uniflora или подъельник одноцветковый никуда не денется и днём. И рассматривать эту белесую палочку с цветком на верхушке можно и при дневном свете. Но дело в том, что по причине полного отсутствия хлорофилла в составе цветок абсолютно не нуждается в солнечном свете и спокойно может расти в полном мраке. Зачем ему солнечный свет, если фотосинтез не происходит?

×
×

Духов или трупный цветок, как совершенно заслуженно называют подъельник в народе за сюрреалистичный вид, предпочитает влажные плотные леса с основательной листовой подстилкой.

Ареал произрастания подъельника – Висконсин, Северная Америка и Япония. Но близкие родственники встречаются и в других местах.

Потусторонний цветочек – гетеротроф. То есть он не способен синтезировать органические вещества из неорганических путём фотосинтеза или хемосинтеза. Но питаться-то надо. И подъельник открыл для себя эффективный способ питания – стал паразитом. Грибным. Но не совсем.

Благодаря доступу к грибнице – мицелию (а взаимодействует подъельник исключительно с сыроежками и млечниками) нежный, но хитрый цветочек получает через неё доступ ко всем окружающим деревьям и без тени сомнения использует питательные вещества, вытягивая их через гифы грибов.

Деревья с грибами связь оборвать не могут, ибо с их помощью добывают влагу и минеральные вещества. Отношения подъельников с грибами носят название монотропоидной микоризы. Это такой тип симбиоза, из которого оба члена извлекают выгоду. Растения увеличивают площадь всасывания за счет грибных гиф, поэтому им проще получать воду и важные минеральные вещества. А грибы же обеспечивают себя органическими продуктами фотосинтеза.

Ворующие у фотосинтетиков бледные цветочки всё же приобретают в определённый момент цвет. Не особенно красивый – буровато-коричневый. Происходит это в период созревания, когда цветок преобразуется в коробочку с крошечными лёгкими семенами, легко перемещающимися по ветру, чтобы укорениться и найти новых доноров.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Наука"
Метки: Растение   гриб   духов цветок   микориза   мицелий   подъельник одноцветковый   призрак   симбиоз   фотосинтез   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
178
Александра С Полчаса назад
Природа не перестает удивлять.
За ьебу автору спасибо. Я разбогатела еще на одну ячейку знания.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
том 6 минут назад
Монотропоидная микориза... - это вам не банальный фотосинтез!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Андрей Крылов Полчаса назад
Дивны дела сосуществования симбиотического и даже паразитарного взаимодействия царттва грибов с фито и зоо царствами. Такие чудеса бывают, что ни какие фантасты не способны выдумать что-то заумне , мудрпе, а порой и мерзее... Но всё в этом мере одтносительно. Для кого мерзость. а для кого красота. https://pikabu.ru/story/korditseps_4552985https://pikabu.ru/story/korditseps_4552985 Тут целая подборка "красивого". А чем отно в принципе отличается от маялят и всяких там подосиновиков? Фото поражения человека гмицелиями всякими кидать не стану. Там тоде жутко "красиво" бывает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−5
Navygator Час назад
Спасибо, ТС! Не знал про такие симбиозы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Galateya

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

49077



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Нарвал: зачем киту копьё на носу?
Нарвал: зачем киту копьё на носу?
Ситуации с квартирантами, от которых владельцы жилья выпадают в осадок
Ситуации с квартирантами, от которых владельцы жилья выпадают в осадок
Набирающие популярность в сообществах
Кредиторы теперь обязаны сообщать в рекламе не только минимальную, но и максимальную ставку
Кредиторы теперь обязаны сообщать в рекламе не только минимальную, но и максимальную...
Как приготовить самый вкусный горячий бутерброд
Как приготовить самый вкусный горячий бутерброд
Встреча с кумиром, которая изменит отношение этой девочки к футболу
Встреча с кумиром, которая изменит отношение этой девочки к футболу
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда заказал значок из фоток

Лучшие демотиваторы
Как мужики видят девушек с макияжем ибез макияжа

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#автомобили#забавно#история#конфликт#авто аварии#новости#улыбнуло#фильм
#Юмор#в мире#автомир#люди#кино#аварии#задержание#позитив#Автовсячина#полиция
#животные#машина#интересное#Прикол#факты#ДТП#истории#США#работа#дети
Свято место пусто не бывает: как наши усовершенствовали "ушедших" в туман Свято место пусто не бывает: как наши усовершенствовали "ушедших" в туман Трогательные грибники Трогательные грибники Каменный цветок, который научился прятаться от людей Каменный цветок, который научился прятаться от людей Тиктокер вырастил зомби-гриб кордицепс из игры The Last of Us на своей крови и коже и съел его Тиктокер вырастил зомби-гриб кордицепс из игры The Last of Us на своей крови и коже и съел его Как последняя британская ведьма секретные сведения слила, и чем она поплатилась за оплошность Как последняя британская ведьма секретные сведения слила, и чем она поплатилась за оплошность Обитель проклятых – жуткий остров Повелья Обитель проклятых – жуткий остров Повелья

На что жалуетесь?

Вернуться