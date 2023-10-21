Призрачный цветок, который ищет и поглощает

Если тёмной ночью, когда единственным источником света служит мертвенно-бледный лунный диск, прийти в лес, то можно обнаружить его…
Monotropa uniflora или подъельник одноцветковый никуда не денется и днём. И рассматривать эту белесую палочку с цветком на верхушке можно и при дневном свете. Но дело в том, что по причине полного отсутствия хлорофилла в составе цветок абсолютно не нуждается в солнечном свете и спокойно может расти в полном мраке. Зачем ему солнечный свет, если фотосинтез не происходит?
Духов или трупный цветок, как совершенно заслуженно называют подъельник в народе за сюрреалистичный вид, предпочитает влажные плотные леса с основательной листовой подстилкой.
Ареал произрастания подъельника – Висконсин, Северная Америка и Япония. Но близкие родственники встречаются и в других местах.
Потусторонний цветочек – гетеротроф. То есть он не способен синтезировать органические вещества из неорганических путём фотосинтеза или хемосинтеза. Но питаться-то надо. И подъельник открыл для себя эффективный способ питания – стал паразитом. Грибным. Но не совсем.
Благодаря доступу к грибнице – мицелию (а взаимодействует подъельник исключительно с сыроежками и млечниками) нежный, но хитрый цветочек получает через неё доступ ко всем окружающим деревьям и без тени сомнения использует питательные вещества, вытягивая их через гифы грибов.
Деревья с грибами связь оборвать не могут, ибо с их помощью добывают влагу и минеральные вещества. Отношения подъельников с грибами носят название монотропоидной микоризы. Это такой тип симбиоза, из которого оба члена извлекают выгоду. Растения увеличивают площадь всасывания за счет грибных гиф, поэтому им проще получать воду и важные минеральные вещества. А грибы же обеспечивают себя органическими продуктами фотосинтеза.
Ворующие у фотосинтетиков бледные цветочки всё же приобретают в определённый момент цвет. Не особенно красивый – буровато-коричневый. Происходит это в период созревания, когда цветок преобразуется в коробочку с крошечными лёгкими семенами, легко перемещающимися по ветру, чтобы укорениться и найти новых доноров.
Источник:
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За ьебу автору спасибо. Я разбогатела еще на одну ячейку знания.