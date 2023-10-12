«Мы не несём ответственность за испачканные трусы игроков»: японские разработчики создали самую жуткую хоррор-игру в истории

Как они заявляют: «Если вы закричите, придётся начинать всё заново».
Жанр хоррор-игр как-то приуныл. Всякие Resident Evil давно уже не пугают. Возможно, потому что геймеры поняли, что реальность бывает гораздо круче любой игры. И без всяких сохранений.
Но японские разработчики сдаваться не хотят и выпускают ультрареалистичную хоррор-игру Don't Scream, сделанную на движке Unreal Engine 5. Она длится всего 18 минут и проходить её нужно с включённым микрофоном. Игрок пробирается по тёмному лесу и если вскрикнет - надо будет проходить заново.
Игра создаётся всего двумя разработчиками. А её трейлер обещают показать в ближайшее время.
Источник:
- Японец потратил 7 лет на создание хитроумной головоломки
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Ну нахер, точно не женюсь никогда