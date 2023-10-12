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«Мы не несём ответственность за испачканные трусы игроков»: японские разработчики создали самую жуткую хоррор-игру в истории

«Мы не несём ответственность за испачканные трусы игроков»: японские разработчики создали самую жуткую хоррор-игру в истории

Автор:
12 октября 2023 17:46
Сообщество : Игромир
Метки: horror   Япония   геймплей   игра   разработчики   ужас   
1846
7

Как они заявляют: «Если вы закричите, придётся начинать всё заново».

Жанр хоррор-игр как-то приуныл. Всякие Resident Evil давно уже не пугают. Возможно, потому что геймеры поняли, что реальность бывает гораздо круче любой игры. И без всяких сохранений.

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Но японские разработчики сдаваться не хотят и выпускают ультрареалистичную хоррор-игру Don't Scream, сделанную на движке Unreal Engine 5. Она длится всего 18 минут и проходить её нужно с включённым микрофоном. Игрок пробирается по тёмному лесу и если вскрикнет - надо будет проходить заново.

Игра создаётся всего двумя разработчиками. А её трейлер обещают показать в ближайшее время.

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Метки: horror   Япония   геймплей   игра   разработчики   ужас   
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5  комментариев
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20k
Александр Час назад
Наши игроки не орут от страха в ПК играх.
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65k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
я в Дум3 играл на харде ночью под рамштайн . жена в это время спала в трех метрах от меня так что даже пердеть нельзя было
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16k
куджо 2 часа назад
Я под впечатленем остаюсь от PT. Но честно орал искренне когда впервые играл в слендермена, наивный в наушниках....
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