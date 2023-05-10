Дома из мусора в Нигерии: как правительство африканской страны решает экологический и жилищный вопросы

А с учетом постоянно прогрессирующего процесса урбанизации, когда люди переезжают в города из сел и деревень, пословица про "не резиновую" становится все более актуальной. Каждая страна решает проблему жилья по-своему. Какие-то государства и вовсе не торопятся решать, но это уже тема для другой статьи.

Хочу рассказать вам об удивительном опыте создания домов из практически подручных материалов, который сейчас активно использует правительство Нигерии.