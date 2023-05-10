Дома из мусора в Нигерии: как правительство африканской страны решает экологический и жилищный вопросы

В настоящее время вопрос жилья и его доступности очень остро стоит во всем мире. Популяция людей растет, строительная индустрия попросту не успевает за нами.
А с учетом постоянно прогрессирующего процесса урбанизации, когда люди переезжают в города из сел и деревень, пословица про "не резиновую" становится все более актуальной. Каждая страна решает проблему жилья по-своему. Какие-то государства и вовсе не торопятся решать, но это уже тема для другой статьи.
Хочу рассказать вам об удивительном опыте создания домов из практически подручных материалов, который сейчас активно использует правительство Нигерии.
Интересно, возможно ли у нас применить такую технологию хотя бы частично? Но обо всем по порядку.
Нигерийские строители удивили мир своей смекалкой. Они придумали возводить качественные дешевые жилища из грязи и мусора. Причем буквально.
Таким образом, в африканской стране решаются сразу две проблемы: бедняки получат долгожданное жилье, которое является еще и максимально экологичным, а природа очищается он неразлагающихся отходов. Это буквально попытка убить двух зайцев одним выстрелом.
Как известно, пластик не разлагается в земле в течение сотни лет. Это большая проблема, так как в Нигерии на ежедневной основе выбрасывается более 130 миллионов пластиковых бутылок. Это совершенно невероятная цифра для относительно бедной страны, где переработка пластика (как и любых других отходов) обходится государству крайне дорого.
Подсчитано, что на строительство одного круглого жилища уходит до 14 000 единиц. Это означает, что почти 10 000 нигерийских семей при содействии некоммерческой организации NGO Africa Community Trust потенциально могут получить жилье. Да, жилье откровенно нетипичное и противоречивое, но свое. И нам может казаться, что радоваться такому просто нельзя — тебя откровенно переселяют на свалку, но для сотен тысяч нигерийцев, даже такое жилье является счастьем.
Этапы строительства новых жилых кварталов просты. Пластиковые бутылки одинакового объема заполняются сухим песком. Необычные стройматериалы укладываются друг на друга и скрепляются раствором из глины и цемента. Так получаются прочные стены, которые не боятся ни огня, ни землетрясений, ни пуль. Ничуть не хуже шлакоблочных.
При этом при строительстве видны крышки бутылок, которые поначалу могут отпугнуть. Но на этапе отделочных работ "стены" еще раз промазывают строительной смесью, тем самым придавая домам вполне привычный нам вид.
Проектировщики рассказывают, что бюджетные дома из пластика и песка могут включать в себя до трех этажей. Планируется оснастить каждое построенное жилище солнечной батареей. Благо, климат в Нигерии позволяет использовать энергию солнца круглый год.
Единственный вопрос — насколько комфортно жить в таких домах. Все-таки песок — материал, который быстро нагревается и так же быстро остывает. Поэтому в условиях, например, нашей страны, жить в таком доме едва ли было бы комфортно. Но создатели проекта утверждают, что все это учтено, и дома вполне комфортны для проживания.
Ну, хочется в это верить. Да и то, как изящно правительство вышло из положения тоже приятно удивляет. И экологии помогли, и тысячам человек крышу над головой дали. А главное — потратили на это едва ли не сущие копейки. Ведь большинство людей на стройках — волонтеры и такие же нуждающиеся. В общем, интересный опыт.
Источник:
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