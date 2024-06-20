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Ваза за 4 доллара оказалась артефактом цивилизации майя

Ваза за 4 доллара оказалась артефактом цивилизации майя

Автор:
20 июня 2024 09:36
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   артефакт   ваза   майя   новости   фото   
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Американка приняла решение передать артефакт послу Мексики Эстабану Моктесуме Баррагану.

Ваза, приобретенная на распродаже всего за $3,99, оказалась почти 2000-летней реликвией цивилизации майя.

Американка Анна Ли Дозьер из Вашингтона (США) рассматривала товары в комиссионном магазине "2A", когда ее внимание привлекла необычная ваза.

"На вид она была старинной, но я подумала, что это туристическая репродукция, которую изготовили где-то 20-30 лет назад", — рассказала женщина в интервью.

В начале этого года Анна была в Мексике с рабочей поездкой и заметила, что некоторые экспонаты, выставленные в местном музее антропологии, имели поразительное сходство с этой вазой. Она поговорила с работником заведения, который порекомендовал ей обратиться за консультациями в посольство.

Дозье так и сделала, передав специалистам информацию о размерах и фотографии вазы. К ее удивлению предмет идентифицировали как реликвию цивилизации майя, датированную 200-800 годами нашей эры.

В конце концов, американка приняла решение передать артефакт послу Мексики Эстабану Моктесуме Баррагану во время официальной церемонии в Институте культуры.

"Я очень хотела, чтобы ваза вернулась на свое законное место. У меня три маленьких мальчика, поэтому не хочется, чтобы они случайно ее разбили через две тысячи лет", — отметила Дозье.

Мексиканские чиновники позже сообщили, что артефакт пополнит коллекцию одного из местных музеев.

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Метки: Видео   артефакт   ваза   майя   новости   фото   
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Oleg Час назад
"артефакт" - она что, даёт +3 к морали? или перегоняет в воду в вино?
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Лютый вам Бетховен Час назад
У меня три маленьких мальчика, поэтому не хочется, чтобы они случайно ее разбили через две тысячи лет", отметила Дозье.
=========================
То есть мальчики - вампирёныши? Кукурузкина, это еще один твой профиль?
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Anarasius
  • Дата регистрации: 09.09.2013
  • 3917 постов (3772 в горячем)

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