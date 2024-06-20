Ваза за 4 доллара оказалась артефактом цивилизации майя

Дозье так и сделала, передав специалистам информацию о размерах и фотографии вазы. К ее удивлению предмет идентифицировали как реликвию цивилизации майя, датированную 200-800 годами нашей эры.

В конце концов, американка приняла решение передать артефакт послу Мексики Эстабану Моктесуме Баррагану во время официальной церемонии в Институте культуры.

"Я очень хотела, чтобы ваза вернулась на свое законное место. У меня три маленьких мальчика, поэтому не хочется, чтобы они случайно ее разбили через две тысячи лет", — отметила Дозье.

Мексиканские чиновники позже сообщили, что артефакт пополнит коллекцию одного из местных музеев.