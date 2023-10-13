Брюс Уиллис совсем плох: звёздный актёр перестал читать и разговаривать из-за деменции

Родные готовятся к самому худшему.
Брюсу Уиллису 68 лет. Он сыграл в «Крепком орешке», «Криминальном чтиве», «Пятом элементе» и множестве других фильмов.
А теперь он заболел.
У Брюса диагностировали деменцию - болезнь, которая бьёт по памяти и мышлению. Миллионные гонорары и известность Уиллиса от неё не уберегли.
Актёр не может читать:
Он неразговорчив... Раньше он был заядлым читателем. Сейчас он не читает и не хотел бы, чтобы кто-нибудь об этом знал. Все эти языковые навыки ему больше недоступны, и все же он все еще Брюс, - сообщает приятель Уиллиса.
И добавил:
Если вы знали Брюса Уиллиса, то в курсе, что никто так не радовался жизни, как он. Он любил просыпаться каждое утро и брать от жизни все. А теперь он видит жизнь сквозь мутное стекло... Когда ты с ним, ты знаешь, что он Брюс, и благодарен тому, что он все еще здесь. Но радость жизни пропала.
Болеть актёр начал ещё в 2015 году: во время постановки на Бродвее - Мизери - Брюс не мог запомнить текст. Теперь началась терминальная фаза.
Источник:
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У "крепкого орешка" реально жесть, удар в мозги, тут даже бабло ничем не поможет.
Тарантино ещё планирует снять его в своём последнем десятом фильме "Кинокритик".