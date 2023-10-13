Брюс Уиллис совсем плох: звёздный актёр перестал читать и разговаривать из-за деменции

Если вы знали Брюса Уиллиса, то в курсе, что никто так не радовался жизни, как он. Он любил просыпаться каждое утро и брать от жизни все. А теперь он видит жизнь сквозь мутное стекло... Когда ты с ним, ты знаешь, что он Брюс, и благодарен тому, что он все еще здесь. Но радость жизни пропала.