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Брюс Уиллис совсем плох: звёздный актёр перестал читать и разговаривать из-за деменции

Брюс Уиллис совсем плох: звёздный актёр перестал читать и разговаривать из-за деменции

Автор:
13 октября 2023 17:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Брюс Уиллис   актер   болезнь   деменция   память   речь   
2505
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Родные готовятся к самому худшему.

Брюсу Уиллису 68 лет. Он сыграл в «Крепком орешке», «Криминальном чтиве», «Пятом элементе» и множестве других фильмов.

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А теперь он заболел.

У Брюса диагностировали деменцию - болезнь, которая бьёт по памяти и мышлению. Миллионные гонорары и известность Уиллиса от неё не уберегли.

Актёр не может читать:

Он неразговорчив... Раньше он был заядлым читателем. Сейчас он не читает и не хотел бы, чтобы кто-нибудь об этом знал. Все эти языковые навыки ему больше недоступны, и все же он все еще Брюс, - сообщает приятель Уиллиса.

И добавил:

Если вы знали Брюса Уиллиса, то в курсе, что никто так не радовался жизни, как он. Он любил просыпаться каждое утро и брать от жизни все. А теперь он видит жизнь сквозь мутное стекло... Когда ты с ним, ты знаешь, что он Брюс, и благодарен тому, что он все еще здесь. Но радость жизни пропала.

Болеть актёр начал ещё в 2015 году: во время постановки на Бродвее - Мизери - Брюс не мог запомнить текст. Теперь началась терминальная фаза.

Источник:

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Метки: Брюс Уиллис   актер   болезнь   деменция   память   речь   
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22  комментария
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56k
zloykoyot 2 часа назад
Печально. Актёр хороший.
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1k
alex 18 секунд назад
Ссылка www.youtube.com
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27k
Мрачный мачо 11 минут назад
Держись Последний бойскаут
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1k
S C 12 минут назад
Терминальная фаза? Да у меня бабушка 20 лет с такой деменцией прожила. И умерла от острой сердечной недостаточности. К моменту смерти была в ясном уме, могла решать математические задачи и все бы хорошо, но она считала себя школьницей, постоянно хотела идти в школу. Кратковременная память вообще не работала, а долговременная память стиралась от старости к детству. Сперва забыла внуков, потом дочерей, потом деда, постоянно хотела идти на работу, потом в школу. Когда-то стерлись воспоминания о смерти её мамы и она постоянно начала ее звать, искать. И хотя вот пишут, что человеку с деменцией все пофиг, на самом деле он сильно страдает. От того, что ему надо идти на работу, его уволят, а его не пускают почему-то какие-то непонятные люди. От того, что ему надо идти в школу, а его не пускают почему-то какие-то непонятные люди, а прогуливать нельзя. Он знает, что где-то должна быть мама, ищет её, зовет - но мама не находится, не приходит. Начинается страх, ужас, истерика, потерялась мама, а кругом какие-то чужие люди. Вроде объясняешь, что мама сейчас придет, она оставила тебя нам, чтобы присмотрели за тобой, человек успокаивается, а через две минуты все по новой...
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339
BOBeR 36 минут назад
Вот думаешь, повъ#бываю, заработаю бабла, буду после 60ти кайфовать. а смотришь на такое и понимаешь, что тебе может уже оно и не пригодится. И чёт всё больше думаю что какой то минимум достатка надо себе обеспечить на пенсию, а жить сейчас..
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13k
кира 37 минут назад
Поборется еще! Вон, Байден с деменцией на второй срок собрался. А у Брюса какие годы?
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8k
Артём 38 минут назад
Так и не называют причину возникновения деменции.
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5k
Kozlodoev 38 минут назад
Никто не застрахован.
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916
John Freeman 51 минуту назад
К чему худшему то? Усыплять его никто не будет и не даст. Разве что будет парализованным ещё, но ему то лично уже давно пофиг в силу деменции, он не страдает.
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29k
Макарыч 57 минут назад
А к чему "Родные готовятся к самому худшему"? Он может еще лет 20 прожить. С мозгами куку, а тело здоровое.
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−6
Цъющйчёжшь Час назад
Оно реально ближе к полтиннику начинаются отказы, стандартно по зрению и выносливости, и вот реально очкуешь, что будет вишенкой на торте, типа какой билетик в беспроигрышной лотерее выпадет.
У "крепкого орешка" реально жесть, удар в мозги, тут даже бабло ничем не поможет.
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1k
Звёздный князь Час назад
Рановато его списывать со счетов!
Тарантино ещё планирует снять его в своём последнем десятом фильме "Кинокритик".
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152
ruslan d 2 часа назад
Эх орешек , один из самых любимых с детства ...
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61k
pynh 2 часа назад
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