FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8336 постов • 896 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Родные Брюса Уиллиса приготовились встречать с ним последнее Рождество

Родные Брюса Уиллиса приготовились встречать с ним последнее Рождество

Автор:
12 декабря 2023 16:40
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Брюс Уиллис   актер   близкие   болезнь   деменция   деми мур   родственники   
2245
8

Врачи считают, что звёздному актёру осталось несколько месяцев жизни.

Проблемы со здоровьем у актёра начались ещё в 2017 году: не мог запомнить текст, иногда путался в словах. А в марте 2022 года родственники Уиллиса заявили, что врачи диагностировали у него деменцию и с кино актёр прощается.

Он откажется от карьеры, которая так много для него значила.

×
×

Через год появились сообщения, что Уиллису резко поплохело: не может читать, писать, с трудом узнаёт друзей и близких.

Болезнь даже сплотила родственников Брюса - теперь они стараются собираться почаще и проводят много времени вместе. Мужик, о тяжёлом характере которого в Голливуде ходили легенды, оказался окружён любящими людьми. Возможно, байки о его норове оказались слегка преувеличены.

Чтобы повидаться с Брюсом, регулярно приезжает его бывшая супруга Деми Мур и трое их дочерей. А рядом с ним нынешняя жена - Эмма Хеминг и ещё двое дочурок.

Жена хоть и надеется на новые лекарства, но всё равно понимает, что Брюсу осталось недолго. Об этом говорят и врачи: несколько месяцев, может год - и актёр уйдет.

Поэтому родные дорожат каждой минутой, проведённой вместе с ним. На носу Рождество, которое они отметят вместе. Скорее всего, следующего общего праздника у них уже не будет.

Уходит эпоха.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Брюс Уиллис   актер   близкие   болезнь   деменция   деми мур   родственники   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Пуриц Жорж 2 часа назад
чего хоронить то заранее ? сколько проживет- столько и проживёт
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Валерий 18 минут назад
Рано хороните крепкого орешка!Ещё протянет Брюс!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
698
Руслан 23 минуты назад
Жалко конечно!... Но это жизнь, и никуда не деться. Все там будем.... =(
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Артм Ревенко Полчаса назад
Он ещё всех вас переживёт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
672
Борис Колесниченко 40 минут назад
а не хер было Кремль взрывать, это ему Боги мстят. Такой актер был...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
569
Сергей Сергей 40 минут назад
Выздоравливай КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. Вся моя молодость на твоих фильмах! Верю в тебя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
167
ivandike 57 минут назад
Глупости он нас всех переживет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Rom 59 минут назад
Странно, что стараются так много фото выкладывать, показывать всё это.... Показуха, наигранность какая то.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
316
iskra Час назад
Никто не вечен.. Семейка явно успевает заработать популярности,пока легенда жива..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Валерий Час назад
как то довольно мягко описано его состояние, судя по публикациям и видео там уже состояние близкое к овощу, ну и жить такие люди могут довольно долго, особенно если сердце крепкое
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
864
дмитрий викторович Час назад
У меня бабушка с деменцией 20 лет прожила. Так что о похоронах говорить очень рано.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Николаевич 2 часа назад
Искренне жаль. ЗДОРОВЬЯ!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Илья 2 часа назад
Брюска ты лучший ! Обожаю фильмы с твоим участие. Ты оставил огромный след .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
201
Serega Tim 2 часа назад
У ыас был пост что родные готовы новое лекарство попробывать, не хороните и срачь не розводите ок крепкий орешек.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

263918



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
13 поразительных изобретений, которые есть не во всех странах
13 поразительных изобретений, которые есть не во всех странах
Набирающие популярность в сообществах
Просто наблюдение. Из фантастики в реальность
Просто наблюдение. Из фантастики в реальность
Часы без циферблата. Но время все равно показывают⁠⁠
Часы без циферблата. Но время все равно показывают⁠⁠
Решение по Олимпиаде вынесено
Решение по Олимпиаде вынесено
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Пентхаус для масла

Лучшие демотиваторы
Их любовь проверена годами Здесь можно увидеть отражение их общей истории

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#машина#Прикол#кино#позитив#факты#забавно#собака#Еда
#интересно#автомир#Юмор#интересное#аварии#США#Ynews#улыбнуло#история#штраф
#животные#в мире#люди#ДТП#авто аварии#Автовсячина#фильм#дети#закон#ГИБДД
Решение по Олимпиаде вынесено Решение по Олимпиаде вынесено Арнольд Шварценеггер поддержал Брюса Уиллиса, завершившего карьеру из-за болезни Арнольд Шварценеггер поддержал Брюса Уиллиса, завершившего карьеру из-за болезни Деми Мур показала видео с дня рождения Брюса Уиллиса. "Крепкому орешку" исполнилось 68 лет Деми Мур показала видео с дня рождения Брюса Уиллиса. "Крепкому орешку" исполнилось 68 лет Брюс Уиллис совсем плох: звёздный актёр перестал читать и разговаривать из-за деменции Брюс Уиллис совсем плох: звёздный актёр перестал читать и разговаривать из-за деменции Жена Брюса Уиллиса рассказала, что актёр, скорее всего, не осознаёт свою деменцию Жена Брюса Уиллиса рассказала, что актёр, скорее всего, не осознаёт свою деменцию Из-за деменции Брюс Уиллис перестал узнавать Деми Мур Из-за деменции Брюс Уиллис перестал узнавать Деми Мур

На что жалуетесь?

Вернуться