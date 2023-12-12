Родные Брюса Уиллиса приготовились встречать с ним последнее Рождество

Врачи считают, что звёздному актёру осталось несколько месяцев жизни.
Проблемы со здоровьем у актёра начались ещё в 2017 году: не мог запомнить текст, иногда путался в словах. А в марте 2022 года родственники Уиллиса заявили, что врачи диагностировали у него деменцию и с кино актёр прощается.
Он откажется от карьеры, которая так много для него значила.
Через год появились сообщения, что Уиллису резко поплохело: не может читать, писать, с трудом узнаёт друзей и близких.
Болезнь даже сплотила родственников Брюса - теперь они стараются собираться почаще и проводят много времени вместе. Мужик, о тяжёлом характере которого в Голливуде ходили легенды, оказался окружён любящими людьми. Возможно, байки о его норове оказались слегка преувеличены.
Чтобы повидаться с Брюсом, регулярно приезжает его бывшая супруга Деми Мур и трое их дочерей. А рядом с ним нынешняя жена - Эмма Хеминг и ещё двое дочурок.
Жена хоть и надеется на новые лекарства, но всё равно понимает, что Брюсу осталось недолго. Об этом говорят и врачи: несколько месяцев, может год - и актёр уйдет.
Поэтому родные дорожат каждой минутой, проведённой вместе с ним. На носу Рождество, которое они отметят вместе. Скорее всего, следующего общего праздника у них уже не будет.
Уходит эпоха.
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