Родные Брюса Уиллиса приготовились встречать с ним последнее Рождество

Проблемы со здоровьем у актёра начались ещё в 2017 году: не мог запомнить текст, иногда путался в словах. А в марте 2022 года родственники Уиллиса заявили, что врачи диагностировали у него деменцию и с кино актёр прощается.

Он откажется от карьеры, которая так много для него значила.