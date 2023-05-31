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Арнольд Шварценеггер поддержал Брюса Уиллиса, завершившего карьеру из-за болезни

Арнольд Шварценеггер поддержал Брюса Уиллиса, завершившего карьеру из-за болезни

Автор:
31 мая 2023 08:31
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Арнольд Шварценеггер   Брюс Уиллис   актёр   болезнь   видео   знаменитости   кино   
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Актёр Арнольд Шварценеггер во время недавнего интервью высказался в поддержку Брюса Уиллиса, который покинул киноиндустрию из-за проблем со здоровьем.

Арнольд Шварценеггер тепло высказался о Брюсе Уиллисе во время недавнего интервью порталу CinemaBlend, которое прошло в рамках пресс-тура, посвящённого выходу сериала FUBAR от Netflix.

В 2022 года, стало известно, что актёр, в том числе известный по «Крепкому орешку» и «Криминальному чтиву», ушёл из кинематографа в связи с расстройством речи. В 2023-м близкие Уиллиса сообщили, что он болен лобно-височной деменцией.

Я думаю, что он [Уиллис] фантастический. Он на протяжении многих лет был первоклассной звездой. И я думаю, что его всегда будут помнить как великого актёра и хорошего человека. Я понимаю, что при таких обстоятельствах, связанных со здоровьем, ему пришлось уйти в отставку. Но вообще, вы знаете, мы в принципе никогда не уходим на пенсию. Герои боевиков, они просто перезаряжаются.

Арнольд Шварценеггер, актёр


Видео из семейного архива Брюса Уиллиса.

За свою карьеру Шварценеггер и Уиллис снялись в двух совместных фильмах: боевиках «Неудержимые» и «Неудержимые 2», в которых также можно увидеть Сильвестра Сталлоне, Джейсона Стэйтема и Дольфа Лундгрена.

20 марта звезда «Крепкого орешка» отпраздновал своё 68-летие — его семья поделилась роликом с торжества.

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Метки: Арнольд Шварценеггер   Брюс Уиллис   актёр   болезнь   видео   знаменитости   кино   
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3  комментария
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Сергей 57 минут назад
Эх. В 90, когда ребёнком был, каждый новый фильм, да и не новые, со Шварцем, Сталонне, Вилисом, ВанДаммом, Дольфом, Сигалом ждали и смотрели раз по надцать. Прям до мурашек воспоминания.
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