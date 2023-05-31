Арнольд Шварценеггер поддержал Брюса Уиллиса, завершившего карьеру из-за болезни

Актёр Арнольд Шварценеггер во время недавнего интервью высказался в поддержку Брюса Уиллиса, который покинул киноиндустрию из-за проблем со здоровьем.
Арнольд Шварценеггер тепло высказался о Брюсе Уиллисе во время недавнего интервью порталу CinemaBlend, которое прошло в рамках пресс-тура, посвящённого выходу сериала FUBAR от Netflix.
В 2022 года, стало известно, что актёр, в том числе известный по «Крепкому орешку» и «Криминальному чтиву», ушёл из кинематографа в связи с расстройством речи. В 2023-м близкие Уиллиса сообщили, что он болен лобно-височной деменцией.
Я думаю, что он [Уиллис] фантастический. Он на протяжении многих лет был первоклассной звездой. И я думаю, что его всегда будут помнить как великого актёра и хорошего человека. Я понимаю, что при таких обстоятельствах, связанных со здоровьем, ему пришлось уйти в отставку. Но вообще, вы знаете, мы в принципе никогда не уходим на пенсию. Герои боевиков, они просто перезаряжаются.
Арнольд Шварценеггер, актёр
Видео из семейного архива Брюса Уиллиса.
Источник: Инстаграм (запрещён в РФ)
За свою карьеру Шварценеггер и Уиллис снялись в двух совместных фильмах: боевиках «Неудержимые» и «Неудержимые 2», в которых также можно увидеть Сильвестра Сталлоне, Джейсона Стэйтема и Дольфа Лундгрена.
20 марта звезда «Крепкого орешка» отпраздновал своё 68-летие — его семья поделилась роликом с торжества.
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