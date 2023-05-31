Арнольд Шварценеггер поддержал Брюса Уиллиса, завершившего карьеру из-за болезни

Я думаю, что он [Уиллис] фантастический. Он на протяжении многих лет был первоклассной звездой. И я думаю, что его всегда будут помнить как великого актёра и хорошего человека. Я понимаю, что при таких обстоятельствах, связанных со здоровьем, ему пришлось уйти в отставку. Но вообще, вы знаете, мы в принципе никогда не уходим на пенсию. Герои боевиков, они просто перезаряжаются.

Арнольд Шварценеггер, актёр



