«Он всегда нас поддерживал»: родные собрались вокруг безнадёжно больного Брюса Уиллиса

Но его жена не теряет оптимизма и рассчитывает на новые лекарства от деменции:

Первые усовершенствованные методы лечения деменции прямо сейчас проходят клинические испытания, активно набирая участников, - рассказывает она.

И считает, что новые медикаменты вытащат Уиллиса из омута слабоумия. Супруга не устаёт всем напоминать, что Брюс всегда был поддержкой для неё и дочерей. А теперь настал их черёд помочь ослабевшему отцу и мужу. Кто знает, может новые лекарства и впрямь подействуют и актёр хотя бы не превратится в овоща. Пока рядом с ним будет любящая семья, значит будет и надежда.