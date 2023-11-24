«Он всегда нас поддерживал»: родные собрались вокруг безнадёжно больного Брюса Уиллиса

Позже выложили фото и видео с «крепким орешком». К сожалению, он сильно сдал.
Брюс Уиллис - один из самых известных голливудских актёров. Снялся во множестве фильмов и заработал десятки миллионов долларов. Но ни слава, ни деньги не спасли его от тяжёлой болезни.
В марте 2022-го Уиллис заявил, что уходит из кино из-за того, что у него деменция и он не может запомнить слова своей роли. Позже его близкие сообщили, что актёр уже не может читать и писать. У Брюса нашли серьёзные повреждения коры головного мозга и болезнь стремительно прогрессировала.
Вчера его родные собрались, чтобы отпраздновать День Благодарения. С ними был и Брюс. Одна из его дочерей выложила фото в обнимку с отцом:
И это грустное видео. Видно, что крепкий орешек совсем плох:
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Но его жена не теряет оптимизма и рассчитывает на новые лекарства от деменции:
Первые усовершенствованные методы лечения деменции прямо сейчас проходят клинические испытания, активно набирая участников, - рассказывает она.
И считает, что новые медикаменты вытащат Уиллиса из омута слабоумия. Супруга не устаёт всем напоминать, что Брюс всегда был поддержкой для неё и дочерей. А теперь настал их черёд помочь ослабевшему отцу и мужу. Кто знает, может новые лекарства и впрямь подействуют и актёр хотя бы не превратится в овоща. Пока рядом с ним будет любящая семья, значит будет и надежда.
Источник:
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здоровья тебе
Тут тоже
"У меня сотни миллионов долларов и я супер популярен. Но я несчастлив."
Хотя у Брюса другое, он банально не осознает свое состояние.
Мужик работал всю жизнь, обеспечил свою семью на годы, но вот болезнь свалила, скорее всего не оправится.
Выкладывать такое для всеобщего обозрения - мерзость
- А не эти ли родственнички заставляли его, в последние годы, сниматься во всяком шлаке, лишь бы баблишко на счёт капнуло?
Хотя члены съёмочных групп уже тогда откровенно шептались в интервью, что Брюс совсем плох и близок к состоянию "овоща".