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«Он всегда нас поддерживал»: родные собрались вокруг безнадёжно больного Брюса Уиллиса

«Он всегда нас поддерживал»: родные собрались вокруг безнадёжно больного Брюса Уиллиса

Автор:
24 ноября 2023 16:51
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Брюс Уиллис   Видео   актер   болезнь   деменция   память   речь   
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Позже выложили фото и видео с «крепким орешком». К сожалению, он сильно сдал.

Брюс Уиллис - один из самых известных голливудских актёров. Снялся во множестве фильмов и заработал десятки миллионов долларов. Но ни слава, ни деньги не спасли его от тяжёлой болезни.

В марте 2022-го Уиллис заявил, что уходит из кино из-за того, что у него деменция и он не может запомнить слова своей роли. Позже его близкие сообщили, что актёр уже не может читать и писать. У Брюса нашли серьёзные повреждения коры головного мозга и болезнь стремительно прогрессировала.

Вчера его родные собрались, чтобы отпраздновать День Благодарения. С ними был и Брюс. Одна из его дочерей выложила фото в обнимку с отцом:

И это грустное видео. Видно, что крепкий орешек совсем плох:

Но его жена не теряет оптимизма и рассчитывает на новые лекарства от деменции:

Первые усовершенствованные методы лечения деменции прямо сейчас проходят клинические испытания, активно набирая участников, - рассказывает она.

И считает, что новые медикаменты вытащат Уиллиса из омута слабоумия. Супруга не устаёт всем напоминать, что Брюс всегда был поддержкой для неё и дочерей. А теперь настал их черёд помочь ослабевшему отцу и мужу. Кто знает, может новые лекарства и впрямь подействуют и актёр хотя бы не превратится в овоща. Пока рядом с ним будет любящая семья, значит будет и надежда.

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Метки: Брюс Уиллис   Видео   актер   болезнь   деменция   память   речь   
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20  комментариев
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4k
Палыч 36 минут назад
держись, крепкий орешек.
здоровья тебе
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manul74 3 минуты назад
Хороший актер. Жаль что с ним такое. Никто не застрахован.
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5k
satra 4 минуты назад
Ссылка www.youtube.com


Тут тоже
"У меня сотни миллионов долларов и я супер популярен. Но я несчастлив."
Хотя у Брюса другое, он банально не осознает свое состояние.
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5k
Борис 6 минут назад
Брюс, один из немногих голливудских актёров, который не плеснул грязью в нашу страну. Когда все остальные подхватили этот тренд обгоняя друг друга. Все эти Фриманы с честными глазами, Джимы Керри, Болдуины, на которых все мы смотрели с детства и верили, что вот они настоящие честные мужики, которые за справедливость и правду. А на деле это такие же клоуны в зелёных майках, готовые изобразить любого за хороший гонорар. А крепкому орешку здоровья и чуда!
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5k
saliamnn 20 минут назад
М-да.Вот тебе и крепкий орешек....Не в деньгах счастье.
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1k
Мария Коненкова Полчаса назад
Это аналог нашей Поргиной, похоже. Та тоже безнадёжно больного Караченцова таскала по ток-шоу всем напоказ, утверждала, что "Коля скоро на сцену выйдет, уже новую роль репетирует", всячески самоутверждалась за его счёт. И дочка Брюса тоже - вся такая воздушная, в рюшечках. с улыбкой, делает видеоселфи на фоне больного папеньки, ничем не подтверждённые огульные заявления про "новые лекарства", поди плохо.
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1k
Антон 44 минуты назад
Брюс вылез, Брюс залез. Жалко дядьку, хороший мужик.
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4k
poбт Час назад
так че выходит
3.14зда америке, спасать некому
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7k
Кружок Час назад
Дочь Брюса - тупая овца!
Выкладывать такое для всеобщего обозрения - мерзость
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2k
Smarter Час назад
Немножко подозрений:
- А не эти ли родственнички заставляли его, в последние годы, сниматься во всяком шлаке, лишь бы баблишко на счёт капнуло?
Хотя члены съёмочных групп уже тогда откровенно шептались в интервью, что Брюс совсем плох и близок к состоянию "овоща".
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1k
thrashbox Час назад
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