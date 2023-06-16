Японский бренд Bauhütte показал гениальное изобретение — геймерскую подушку

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На ней можно лежать или положить ее себе на колени. По бокам специальные карманы для снеков и газировки, а также мягкие подлокотники, чтобы руки не затекали.
Истинные ПК-бояре могут прикрепить сверху столик для ноутбука.
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Цена стартует от 10 000 рублей.
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Чистой воды - полная херня это "изобретение"
Пока скинешь эту байду вместе с девайсами на ней, пока с лежака вскочишь...
Ну, в общем, хрень какая-то. Не продумали до конца.