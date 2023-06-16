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Японский бренд Bauhütte показал гениальное изобретение — геймерскую подушку

Японский бренд Bauhütte показал гениальное изобретение — геймерскую подушку

Автор:
16 июня 2023 12:58
Сообщество : Игромир
Метки: Bauhütte   Япония   в мире   геймер   гениально   игра   подушка   
1081
7


На ней можно лежать или положить ее себе на колени. По бокам специальные карманы для снеков и газировки, а также мягкие подлокотники, чтобы руки не затекали.

Истинные ПК-бояре могут прикрепить сверху столик для ноутбука.

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Цена стартует от 10 000 рублей.

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Метки: Bauhütte   Япония   в мире   геймер   гениально   игра   подушка   
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7  комментариев
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18k
сеньор Леонсио 2 часа назад
В неё же можно, и даже нужно пердеть,потом в ней спать и жить теплее. Девайс для бомжей-киберкотлетов.
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3k
poбт 51 минуту назад
если в нем не встроено сральное ведро, то это не для геймеров
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46k
Максим Т. Час назад
Ибо нутые...
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34k
Dobry vojak Svejk Час назад
Что гениального - то? Кармашки для газировки пришили? Сменные памперсы пусть ещё туда впихнут.
Чистой воды - полная херня это "изобретение"
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253
Звёздный князь 2 часа назад
Прикинь, а если резко в туалет захотел? Или кто-то в дверь позвонил?
Пока скинешь эту байду вместе с девайсами на ней, пока с лежака вскочишь...
Ну, в общем, хрень какая-то. Не продумали до конца.
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10k
Copycat 2 часа назад
прикольное кресло но я бы себе купил такое только на совсем уж лишние деньги, я когда играю просто кладу локти на колени и мне удобно
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918
ruslan d 2 часа назад
А неплохо
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