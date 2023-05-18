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«Сотни тысяч россиян вдруг сменили место жительства»: экс-священник предложил ввести молитву для уехавших и гастарбайтеров

«Сотни тысяч россиян вдруг сменили место жительства»: экс-священник предложил ввести молитву для уехавших и гастарбайтеров

Автор:
18 мая 2023 22:15
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Андрей Кураев   Священник   Церковь   молитва   патриарх   помощь   рпц   
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Видимо, чтобы облегчить их участь.

Только вчера была новость о том, что появилась молитва для желающих найти работу. А сегодня - о молитве для уехавших. О ней заговорил бывший священнослужитель Андрей Кураев, его лишили сана по указу патриарха Кирилла.

Когда он узнал об этом, то не сильно расстроился:

Моё состояние психическое стабильное, отношение спокойное, никаких планов мести патриарху Кириллу или его патриархии у меня и близко нет.

Диакон — это не священник, видеть в этом большую ценность довольно трудно. Кроме того, у меня своя жизнь, в которой есть свой интересный узор. Философ, который стал диаконом, а потом перестал быть диаконом. Может быть, это и лучше для философа. Философ по определению всегда должен быть одиночкой. Я вошел в огромную многомиллионную корпорацию, сейчас я потихонечку от нее отхожу. Может быть, опять для философа это лучше.

А в недавнем интервью Кураев озадачился молитвами:

Нам, горожанам, стали смешны эти молитвы (крестьянской паствы). Я уже лет 15 назад начал говорить о том, что нужны молитвы для современных носителей городских традиций. Например, благодарственная молитва врачу за первого недорезанного пациента или молебенное избавление от компьютерных вирусов. Почему крестьянин раньше мог молиться об избавлении от мышей, а человек в городе не может молиться об избавлении от вируса компьютерного?!

Конечно же, нужна молитва для гастарбайтера. Причем в обе стороны, ведь и русский православный человек может оказаться гастарбайтером. Недавно мы увидели сотни тысяч россиян, которые вдруг неожиданно сменили место своего жительства. Кто-то вернулся, кто-то нет, но почему бы не помочь им молитвой в обретении нового жизненного пути? Точно так же и для таджиков, приезжающих в Россию. Почему бы им не предложить молитву?!, - вопрошал экс-протодиакон.

Раз уж появилась молитва для соискателей, то почему бы не возникнуть и священному тексту для мигрантов. Если об этом заговорил экс-священник, то ничего исключать нельзя.

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Метки: Андрей Кураев   Священник   Церковь   молитва   патриарх   помощь   рпц   
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9  комментариев
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9k
Борис Карабанов 37 минут назад
Атеистов-то каким боком это всё касается? Всегда удивляет с каким фанатичным упорством и болезненным интересом церквеборцы выискивают какую-то церковную и околоцерковную информацию, внимательно слушая проповеди, читая вестники церковной жизни, чтобы потом эту информацию самозабвенно смаковать вместе с другими цервеборцами и богоборцами, плюясь, сквернословя, понося Церковь и духовенство. Неужели эти нюансы ЧУЖОЙ, непонятной им жизни их так остро интересуют? В ЦИПСО обновлён заказ на травлю РПЦ? Пустое бесполезное дело.
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5k
BenderRodriguez 8 минут назад
Кураев мощно троллит просто церковь. Троллит именно церковь, а не веру. И надо сказать, делает это очень интересно. Он вообще очень грамотный товарищ.
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9k
au3 15 минут назад
Священники предоставляют услугу? Обязать давать гарантию.
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1k
ВазгенСемёнович 19 минут назад
Молитвы можно на любой случай жизни сочинять, благо доказательств никто не требует, а желающие повторять найдутся. Система работает безошибочно, правильно молишься всё случится, а если не случается виноват сам, или молишься не так или грешник или у бог в отпуске.
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2k
Lexx 22 минуты назад
Подавляющее большинство гастарбайтеров - басурмане. На кой ляд им православные молитвы, да ещё на старо-церковно-славянском.
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3k
Едондер пуп 24 минуты назад
А как на церковнославянском будет "вирус", "тролль" "срач в комментах" или "говно на вентилятор"?))
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4k
Трям Час назад
Пусть придумает молитву для поехавших крышей попов и прочих из секты церкви.
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33k
Андрей Иванов Час назад
Отпевание чем его не устраивает?
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August

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