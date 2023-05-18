«Сотни тысяч россиян вдруг сменили место жительства»: экс-священник предложил ввести молитву для уехавших и гастарбайтеров

Моё состояние психическое стабильное, отношение спокойное, никаких планов мести патриарху Кириллу или его патриархии у меня и близко нет.

Диакон — это не священник, видеть в этом большую ценность довольно трудно. Кроме того, у меня своя жизнь, в которой есть свой интересный узор. Философ, который стал диаконом, а потом перестал быть диаконом. Может быть, это и лучше для философа. Философ по определению всегда должен быть одиночкой. Я вошел в огромную многомиллионную корпорацию, сейчас я потихонечку от нее отхожу. Может быть, опять для философа это лучше.