«Сотни тысяч россиян вдруг сменили место жительства»: экс-священник предложил ввести молитву для уехавших и гастарбайтеров

Видимо, чтобы облегчить их участь.
Только вчера была новость о том, что появилась молитва для желающих найти работу. А сегодня - о молитве для уехавших. О ней заговорил бывший священнослужитель Андрей Кураев, его лишили сана по указу патриарха Кирилла.
Когда он узнал об этом, то не сильно расстроился:
Моё состояние психическое стабильное, отношение спокойное, никаких планов мести патриарху Кириллу или его патриархии у меня и близко нет.
Диакон — это не священник, видеть в этом большую ценность довольно трудно. Кроме того, у меня своя жизнь, в которой есть свой интересный узор. Философ, который стал диаконом, а потом перестал быть диаконом. Может быть, это и лучше для философа. Философ по определению всегда должен быть одиночкой. Я вошел в огромную многомиллионную корпорацию, сейчас я потихонечку от нее отхожу. Может быть, опять для философа это лучше.
А в недавнем интервью Кураев озадачился молитвами:
Нам, горожанам, стали смешны эти молитвы (крестьянской паствы). Я уже лет 15 назад начал говорить о том, что нужны молитвы для современных носителей городских традиций. Например, благодарственная молитва врачу за первого недорезанного пациента или молебенное избавление от компьютерных вирусов. Почему крестьянин раньше мог молиться об избавлении от мышей, а человек в городе не может молиться об избавлении от вируса компьютерного?!
Конечно же, нужна молитва для гастарбайтера. Причем в обе стороны, ведь и русский православный человек может оказаться гастарбайтером. Недавно мы увидели сотни тысяч россиян, которые вдруг неожиданно сменили место своего жительства. Кто-то вернулся, кто-то нет, но почему бы не помочь им молитвой в обретении нового жизненного пути? Точно так же и для таджиков, приезжающих в Россию. Почему бы им не предложить молитву?!, - вопрошал экс-протодиакон.
Раз уж появилась молитва для соискателей, то почему бы не возникнуть и священному тексту для мигрантов. Если об этом заговорил экс-священник, то ничего исключать нельзя.
Источник:
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