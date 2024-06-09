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На пороге исчезновения: "самая маленькая в мире" обезьяна родила детенышей-близнецов

На пороге исчезновения: "самая маленькая в мире" обезьяна родила детенышей-близнецов

Автор:
09 июня 2024 09:30
Сообщество : Животные
Метки: близнецы   в мире   животные   новости   обезьяна   фото   
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В парке дикой природы Symbio, что в Сиднее (Австралия), родилось двое "самых маленьких в мире" обезьян-близнецов, весящих всего по 15 граммов каждый. Малыши уже покорили сердца посетителей и сотрудников зверинца.

Очаровательные детеныши родились в конце мая у пары карликовых мармозетов — Пеппер и Матео. Сейчас малыши находятся под пристальным наблюдением родителей и преданных работников зоопарка.

Кстати, эти приматы походят из тропических лесов Амазонки и известны своим небольшим ростом — всего 12-15 см в высоту. Представители вида играют жизненно важную роль в своей экосистеме, помогая распространять и опылять семена растений.

"Рождение двойняшек — это свидетельство преданности наших сотрудников своему делу для сохранения видов, находящихся под угрозой исчезновения. Мы рады приветствовать пополнение в нашей дружной семье", — заявила Зои Ридж, смотрительница парка дикой природы Symbio.

Посетители зверинца, расположенного на южной окраине Сиднея, теперь могут ежедневно любоваться очаровательными близнецами, которые сразу же после рождения стали звездами социальных сетей. Пользователи называют их "самыми милыми созданиями", которые они когда-либо видели в своей жизни.

Кстати, на протяжении полувека парк дикой природы Symbio является лидером в сохранении редких видов животных.

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Метки: близнецы   в мире   животные   новости   обезьяна   фото   
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1  комментарий
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Роман 44 минуты назад
Близнецы? Тут многие представителей других рас между собой не отличат, а тут мини обезьяны где шерсть нос, да два глаза.
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Infinite
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