На пороге исчезновения: "самая маленькая в мире" обезьяна родила детенышей-близнецов

Очаровательные детеныши родились в конце мая у пары карликовых мармозетов — Пеппер и Матео. Сейчас малыши находятся под пристальным наблюдением родителей и преданных работников зоопарка.

Кстати, эти приматы походят из тропических лесов Амазонки и известны своим небольшим ростом — всего 12-15 см в высоту. Представители вида играют жизненно важную роль в своей экосистеме, помогая распространять и опылять семена растений.