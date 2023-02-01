FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фоторепортажи 1118 постов • 226 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Фоторепортажи
Как в Сингапуре борются с нехваткой земли, отвоевывая ее у моря

Как в Сингапуре борются с нехваткой земли, отвоевывая ее у моря

Автор:
01 февраля 2023 09:06
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Земля   в мире   видео   море   нехватка земли   сингапур   фото   
103
3
1

В Сингапуре не хватало земли, но азиаты нашли выход.

После того как в 1960-х годах страна обрела независимость, она оказалась на грани бедности. Перед правительством встала цель: превратить крохотный Сингапур в финансовый и торговый центр Азии. И все это на очень ограниченной площади: в стране была острая проблема нехватки земли.

С шестидесятых годов эта проблема никуда не исчезла: Сингапур стоит на 63 островах. Это одна из самых маленьких стран в мире: к примеру, Лондон больше в два раза. Такая крохотная площадь заставила найти новые способы, чтобы сэкономить территории и каким-то образом их увеличить. Расширение проходит весьма успешно: с 1960-х годов Сингапур вырос на 150 км². И на этом он не планирует останавливаться: в городе есть план по «росту» еще на 100 км².

Для того, чтобы увеличить территорию, в стране активно занимаются мелиорацией земель. Это строительство искусственных островов и «прирост» территорий: фактически к побережью добавляется песок, чтобы немного «сдвинуть» море. Есть и другая практика: соединение нескольких маленьких островов и превращение их в один большой остров.

Так, известная и любимая туристами Марина-Бэй, которая стала новым центром Сингапура, тоже стоит на частично намытой земле. Автор видеоролика рассказывает подробно, как сильно изменилась эта страна за десятилетия и как она нарастила свои территории.


Источник:

подписаться на сообщество "Фоторепортажи"
Метки: Земля   в мире   видео   море   нехватка земли   сингапур   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1317090



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Кунштюки: мини-шедевры с секретом
Кунштюки: мини-шедевры с секретом
Любовь на салфетке, на фантиках из жвачки и в реальной жизни
Любовь на салфетке, на фантиках из жвачки и в реальной жизни
Набирающие популярность в сообществах
Г. Костылев. Часть 3. О связи и управлении
Г. Костылев. Часть 3. О связи и управлении
Мгновенная карма - это серьезно
Мгновенная карма - это серьезно
«По номеру переведете?»
«По номеру переведете?»
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Этот взгляд

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#аварии#люди#автомобили#история#шоу бизнес#забавно#Приколы#Жизнь
#интересно#животные#дтп#автомир#в мире#новости#Россия#истории#улыбнуло#природа
#Юмор#факты#авто аварии#Прикол#подборка#позитив#дети#картинки#суд#олдтаймер

На что жалуетесь?

Вернуться