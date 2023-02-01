Как в Сингапуре борются с нехваткой земли, отвоевывая ее у моря

В Сингапуре не хватало земли, но азиаты нашли выход.
После того как в 1960-х годах страна обрела независимость, она оказалась на грани бедности. Перед правительством встала цель: превратить крохотный Сингапур в финансовый и торговый центр Азии. И все это на очень ограниченной площади: в стране была острая проблема нехватки земли.
С шестидесятых годов эта проблема никуда не исчезла: Сингапур стоит на 63 островах. Это одна из самых маленьких стран в мире: к примеру, Лондон больше в два раза. Такая крохотная площадь заставила найти новые способы, чтобы сэкономить территории и каким-то образом их увеличить. Расширение проходит весьма успешно: с 1960-х годов Сингапур вырос на 150 км². И на этом он не планирует останавливаться: в городе есть план по «росту» еще на 100 км².
Для того, чтобы увеличить территорию, в стране активно занимаются мелиорацией земель. Это строительство искусственных островов и «прирост» территорий: фактически к побережью добавляется песок, чтобы немного «сдвинуть» море. Есть и другая практика: соединение нескольких маленьких островов и превращение их в один большой остров.
Так, известная и любимая туристами Марина-Бэй, которая стала новым центром Сингапура, тоже стоит на частично намытой земле. Автор видеоролика рассказывает подробно, как сильно изменилась эта страна за десятилетия и как она нарастила свои территории.
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