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В Словении есть заброшенная шахта, по которой можно кататься на маунтинбайках

В Словении есть заброшенная шахта, по которой можно кататься на маунтинбайках

Автор:
12 октября 2023 10:15
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Видео   заброшенная шахта   круто   маунтинбайк   словения   фото   
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Трасса называется «Черная дыра» — ее протяженность 10 км, а в глубину уходит на 150 метров. Заезды проходят только в сопровождении гида-профессионала.

Каринтия – настоящий рай для любителей походов в горы и тех, кто покоряет их на горном велосипеде, а гора Пеца, внутри которой живут старинные сказания – частица этого рая.Самое известное среди словенцев предание – это баллада о Короле Матьяже, который всегда творил добро, а теперь спит под горой, в то время как его борода, отрастая, обвивает стол. Однако же Король Матьяж – не единственная тайна горы Пеца, ее подземный мир – тоже обиталище мифов и преданий.



Между горой Пеца и горой Уршлья еще в стародавние времена были открыты рудные месторождения. За три с лишним века развития горного дела было добыто 19 миллионов тонн свинцовой и цинковой  руды и прорыто 800 километров штреков, а вот эта шахта, работы в которой были завершены 20 лет назад, своеобразным способом служит и по сей день: с 1997 года часть разработок была открыта для посещений туристов. Сюда можно прибыть на поезде, а те, кому милее приключения, могут отправиться в подземелье с помощью велосипеда.

Несмотря на то, что горный велосипед предназначен прежде всего для езды на открытой местности, в Каринтии вы сможете проехаться на нем сквозь гору. И это в самом прямом смысле слова. Надо только тепло одеться, запастись крагами, шлемом и шахтерским фонарем и в компании гида проехать немногим более пяти километров по подземному маршруту, ведущему из одной долины в другую. Чувствуете, какие приключения вас ожидают? Трасса проходит по траншеям, которые не представляют собой опасности, одщий подъем не превышает 15 метров, однако выемки и бугры бывших вагонеточных перевалочных пунктов ощутимо усложнят поездку. Все это приключение рассчитано на два с половиной часа.


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Метки: Видео   заброшенная шахта   круто   маунтинбайк   словения   фото   
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5  комментариев
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99
ruslan d Час назад
Шикарно
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7k
vasilykopkov 24 минуты назад
Там можно кататься на горных велосипедах.
За содержание - плюс, за "маунтинбайки"- минус, итого нейтрально....
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687
Mazabest Час назад
А как обратно подниматься?
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5k
Babangdida 2 часа назад
Надышатся радоном, силикатной и свинцовой пылью... оно нам надо!?
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61k
pynh 2 часа назад
неделя прошла! можно постить это снова!
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