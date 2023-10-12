В Словении есть заброшенная шахта, по которой можно кататься на маунтинбайках

Несмотря на то, что горный велосипед предназначен прежде всего для езды на открытой местности, в Каринтии вы сможете проехаться на нем сквозь гору. И это в самом прямом смысле слова. Надо только тепло одеться, запастись крагами, шлемом и шахтерским фонарем и в компании гида проехать немногим более пяти километров по подземному маршруту, ведущему из одной долины в другую. Чувствуете, какие приключения вас ожидают? Трасса проходит по траншеям, которые не представляют собой опасности, одщий подъем не превышает 15 метров, однако выемки и бугры бывших вагонеточных перевалочных пунктов ощутимо усложнят поездку. Все это приключение рассчитано на два с половиной часа.



