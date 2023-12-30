FISHKINET
Сообщество Сделай сам! 1171 пост • 900 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Сделай сам!
Безумный инженер делает уникальные механизмы из дерева

Безумный инженер делает уникальные механизмы из дерева

Автор:
30 декабря 2023 10:44
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Видео   инженер   круто   миниган   очуселые ручки   сделай сам   
1679
1
2


Недавно он представил полноценный функционирующий миниган, а чуть ранее собирал восьмицилиндровый двигатель, полноценный карт и спидометр.

Тот момент, когда не прогуливал уроки труда

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Сделай сам!"
Метки: Видео   инженер   круто   миниган   очуселые ручки   сделай сам   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
Shtoppi 6 часов назад
<<Безумный инженер делает уникальные механизмы из дерева>>
----------
а в чем его безумие, если не секрет?
талантливых людей, неучи и ограниченные недоумки, во все времена объявляли безумцами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
84
SeledkinStar 3 часа назад
очень талантливый человек. С какого перепуга он безумный?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Павел 4 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

457810



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Заяц-беляк: почему некоторые хищники предпочитают с ним не связываться
Заяц-беляк: почему некоторые хищники предпочитают с ним не связываться
Украшаем всё и вся в последние дни декабря
Украшаем всё и вся в последние дни декабря
Набирающие популярность в сообществах
Цветная Рига на фотооткрытках конца XIX –&nbsp;начала XX века
Цветная Рига на фотооткрытках конца XIX – начала XX века
12 знаменитых женщин, красота которых — результат смешения национальностей
12 знаменитых женщин, красота которых — результат смешения национальностей
Красота на столичных улицах
Красота на столичных улицах
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Развлечение взрослого состоявшегося мужчины

Лучшие демотиваторы
Итак, мы вышли из зоны комфорта. Что дальше?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#автомобили#ДТП#Прикол#голая вечеринка#авто аварии#Автовсячина#полиция#кино
#животные#забавно#автомир#Ynews#природа#аварии#задержание#Россия#Анастасия Ивлеева#Китай
#Юмор#факты#машина#Новый год#в мире#люди#милота#кот#интересно#Санкт-Петербург
Красота на столичных улицах Красота на столичных улицах Инженер создал “умные” брюки, которые сообщают о расстегнутой ширинке Инженер создал “умные” брюки, которые сообщают о расстегнутой ширинке Американский ютубер собрал из мусора полуметровую модель «Ходячего замка» из мультфильма Миядзаки Американский ютубер собрал из мусора полуметровую модель «Ходячего замка» из мультфильма Миядзаки Инженер превратил мусорный бак в необычное транспортное средство Инженер превратил мусорный бак в необычное транспортное средство Инженер создал реальный пуленепробиваемый костюм Джона Уика Инженер создал реальный пуленепробиваемый костюм Джона Уика Пара превратила огромный пень в ванну на открытом воздухе Пара превратила огромный пень в ванну на открытом воздухе

На что жалуетесь?

Вернуться