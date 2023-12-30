<<Безумный инженер делает уникальные механизмы из дерева>>

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Недавно он представил полноценный функционирующий миниган, а чуть ранее собирал восьмицилиндровый двигатель, полноценный карт и спидометр.
Тот момент, когда не прогуливал уроки труда
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Метки: Видео инженер круто миниган очуселые ручки сделай сам
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а в чем его безумие, если не секрет?
талантливых людей, неучи и ограниченные недоумки, во все времена объявляли безумцами.