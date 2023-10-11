В Таиланде мужчина поймал огромного карпа весом 114 кг на обычную удочку

Житель Великобритании посетил Таиланд и отправился на рыбалку. Он и подумать не мог, что поймает рекордно огромную рыбу!
36-летний житель Великобритании отправился отдыхать в Таиланд. В один из дней Келвин Марстон решил порыбачить и отправился на озеро с обычной двухметровой удочкой.
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Келвин почувствовал, что не может вытянуть свой улов. На крючок ему попался огромный карп, которого вытягивали четверо мужчин. Полностью из воды его вытаскивать не стали, мужчины зашли в озеро, чтобы сфотографироваться.
Я был потрясен. Я не знал, что это рекорд. Я даже получил футболку в подарок от владельца озера
Гигантскую рыбину отпустили обратно в водоём.
Как оказалось, карп уже несколько лет живёт в этом озере. Об этом сообщает The Sun. Его уже вылавливали 4 года назад, но он был на 9 килограмм легче. Сейчас карп весит 114 килограмм.
Сиамский зеркальный карп или гигантский усач является самым крупным представителем семейства карповых.
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