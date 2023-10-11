FISHKINET
Сообщество Рыбалка, походы, активный отдых на природе 472 поста • 240 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Рыбалка, походы, активный отдых на природе
В Таиланде мужчина поймал огромного карпа весом 114 кг на обычную удочку

В Таиланде мужчина поймал огромного карпа весом 114 кг на обычную удочку

Автор:
11 октября 2023 09:55
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: Великобритания   Видео   интересное   карп   рыбалка   таиланд   фото   
1073
4
1

Житель Великобритании посетил Таиланд и отправился на рыбалку. Он и подумать не мог, что поймает рекордно огромную рыбу!

36-летний житель Великобритании отправился отдыхать в Таиланд. В один из дней Келвин Марстон решил порыбачить и отправился на озеро с обычной двухметровой удочкой.

Келвин почувствовал, что не может вытянуть свой улов. На крючок ему попался огромный карп, которого вытягивали четверо мужчин. Полностью из воды его вытаскивать не стали, мужчины зашли в озеро, чтобы сфотографироваться.

Я был потрясен. Я не знал, что это рекорд. Я даже получил футболку в подарок от владельца озера

Гигантскую рыбину отпустили обратно в водоём.

Как оказалось, карп уже несколько лет живёт в этом озере. Об этом сообщает The Sun. Его уже вылавливали 4 года назад, но он был на 9 килограмм легче. Сейчас карп весит 114 килограмм.

Сиамский зеркальный карп или гигантский усач является самым крупным представителем семейства карповых.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Рыбалка, походы, активный отдых на природе"
Метки: Великобритания   Видео   интересное   карп   рыбалка   таиланд   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
105
ruslan d 2 часа назад
Ну на какую блин обычную удочку ??? 114 кг , да там в одно движение бы все порвалось и он да же бы не понял что произошло .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Past 17 минут назад
Честно говоря не особый фанат рыбалки, но вспоминая детство. Обычная удочка не тянула и 5 кг, помню парень язя пытался вытащить так не выдержала обычная удочка так и уплыл язь со снастью, но огромный был по крайней мере внешне. А тут 114 кг...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Седой 20 минут назад
А кто из них Толян?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Борис Карабанов Час назад
Что-то мне подсказывает, что ловят этого аксакала уже далеко не в первый и не в последний раз.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
kca-opa Час назад
Лапша в Тайланде знатная, если его вытаскивать на берег не стали, как взвесили, КГ/АМ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Мурчелло 2 часа назад
Чему радуются,непонятно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

75531



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Галкин написал пост в поддержку Израиля и получил кучу "полезных советов" от пользователей Сети
Галкин написал пост в поддержку Израиля и получил кучу "полезных советов" от...
Один день в метро Москвы: фрики, странные девушки и нестандартные ситуации
Один день в метро Москвы: фрики, странные девушки и нестандартные ситуации
Четыре тысячи долларов за отъезд
Четыре тысячи долларов за отъезд
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Как чихают девушки и парни

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя терминатором

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#в мире#животные#история#США#кино#новости#аварии#палестина
#интересное#люди#автомобили#Прикол#позитив#факты#Китай#подборка#дети#авто аварии
#машина#Юмор#автомир#Автовсячина#забавно#Россия#милота#фильм#ДТП#Израиль
Четыре тысячи долларов за отъезд Четыре тысячи долларов за отъезд Всё ради лайков: пара сфотографировалась на опасной железной дороге Всё ради лайков: пара сфотографировалась на опасной железной дороге Президент Армении оскорбил всю Великобританию, сделав фотографию Президент Армении оскорбил всю Великобританию, сделав фотографию "Я даже обрадуюсь!": Маргарита Симоньян предложила над Сибирью взорвать ядерную бомбу, чтобы её дети не сидели в телефонах "Я даже обрадуюсь!": Маргарита Симоньян предложила над Сибирью взорвать ядерную бомбу, чтобы её... Модель, ставшая таксистом на Филиппинах, рассказала, как на неё реагируют пассажиры Модель, ставшая таксистом на Филиппинах, рассказала, как на неё реагируют пассажиры "Стадион, так стадион!": Моргенштерн* потребовал от Собчак интервью в публичном месте и без помощников "Стадион, так стадион!": Моргенштерн* потребовал от Собчак интервью в публичном месте и без...

На что жалуетесь?

Вернуться