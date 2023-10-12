Талибы отпустили на свободу блогера, который за время плена успел с ними подружиться

В марте 23-летний парень отправился в Афганистан, где был задержан и посажен на несколько месяцев в тюрьму.

Мужчина так долго не выходил на связь, что знакомые, друзья и подписчики его уже мысленно похоронили. Однако недавно он объявился в Твиттере, выложив селфи с "похитителями" и рассказал о том, что подружился с командирами талибов, ужинал с начальством и даже смотрел вместе с ними новый фильм Барби с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях.