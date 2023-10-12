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Талибы отпустили на свободу блогера, который за время плена успел с ними подружиться

Талибы отпустили на свободу блогера, который за время плена успел с ними подружиться

Автор:
12 октября 2023 00:50
Сообщество : Истории
Метки: Ютубер   видеоблогер   опсный туризм   плен   свобода   талибы   
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Есть такое призвание - искушать судьбу ради лайков в интернет. Lord Miles как раз такой человек. Он называет себя видеоблогером и "опасным туристом" не потому что опасен сам, а потому что путешествует по самым опасным местам мира. В начале года ютубер отправился в Афганистан и попал в плен к талибам. Все думали, что его давно нет в живых...

Ютубер Майлз Раутледж (Лорд Майлз) - бывший студент Университета Лафборо из Бирмингема размещает на своей странице в YouTube видеоролики о своих путешествиях в опасные страны для 79 000 подписчиков.

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В марте 23-летний парень отправился в Афганистан, где был задержан и посажен на несколько месяцев в тюрьму.

Мужчина так долго не выходил на связь, что знакомые, друзья и подписчики его уже мысленно похоронили. Однако недавно он объявился в Твиттере, выложив селфи с "похитителями" и рассказал о том, что подружился с командирами талибов, ужинал с начальством и даже смотрел вместе с ними новый фильм Барби с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях.

Теперь "Лорд Майлз" постит свои фотографии с талибами в бывшем Твиттере (X) и хвастается тем, что эти "милые ребята" отнеслись к нему "как к гостю", а также заявляет, что у него было "лучшее приключение, которое он когда-либо переживал".

После небольшого отдыха дома ютубер намерен вернуться уже в следующем месяце в Кабул, а затем подумать над тем, стоит ли ему "отправиться в Израиль и Палестину".

До приключений в Афганистане парень попробовал себя в роли бездомного в Нью-Йорке, нелегально пересекал границу США с нелегалами из Мексики и как-то сумел выжить жил на острове в Бразилии, буквально напичканном самыми опасными змеями Латинской Америки.

На вопрос одного из обеспокоенных пользователей социальных сетей, не собирается ли он после всего пережитого уйти на отдых, он ответил: "Я уйду на отдых, когда умру".

Слабоумие и отвага.

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Метки: Ютубер   видеоблогер   опсный туризм   плен   свобода   талибы   
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1  комментарий
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vitros666 3 минуты назад
Жаль что его отпустили
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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