Тайясаль – древний город истинной свободы

На их фоне особенно выделяется Тайясаль (территория современной Гватемалы). Город-остров располагался на реке Петен-Ица, а сейчас на этом месте построен Флорес.

Тайясаль примечателен тем, что его жители категорически не хотели сдаваться испанцам, когда те начали кампанию по захвату Мексики в 1519 году.