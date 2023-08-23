Тайясаль – древний город истинной свободы

В стремлении сохранить свободу и независимость люди готовы на многое. Но далеко не все могут расстаться с жизнью, чтобы сохранить эти величайшие ценности.
Цивилизация майя – это отдельное явление в культуре. О ней написано множество книг. На территории Мексики, Гватемалы, Белиза, Сальвадора и Гондураса продолжаются раскопки, и находки позволяют больше узнать о древних городах майя.
На их фоне особенно выделяется Тайясаль (территория современной Гватемалы). Город-остров располагался на реке Петен-Ица, а сейчас на этом месте построен Флорес.
Тайясаль примечателен тем, что его жители категорически не хотели сдаваться испанцам, когда те начали кампанию по захвату Мексики в 1519 году.
Эрнан Кортес – завоеватель Мексики оказался достаточно благоразумен, чтобы обойти город в силу его сложного расположения. Но его последователи годы спустя начали предпринимать попытки его захвата. Играло ретивое, ведь основная часть Мексики уже была покорена. А тут какой-то жалкий городок.
Но жители бились как звери. И даже объявленная за их головы награда не особенно помогала в деле. Город пал только в 1697 году после пушечного обстрела, завершившегося штурмом. Многие жители бежали. Испанцам удалось найти вождя и его сына. До конца дней они пробыли в заключении в назидание другим. Многие майя погибли во время атаки. Другие скончались в течение следующих нескольких лет от болезней, которые принесли с собой испанцы. И иммунитета к которым у майя не было. От 60-тысячного населения осталась в итоге едва ли 1/10 часть.
В настоящее время на территории Флореса ведутся раскопки Тайясаля. На поверхности уже довольно много древних построек. Археологи обнаружили акрополь, служивший резиденцией вождей, колодец и керамические изделия. Находят здесь и пули, которые помогли «цивилизованным» европейцам захватить неразумных «дикарей».
Власти Гватемалы считают, что есть все шансы на превращение места раскопок в культурно-исторический памятник, который поможет лучше понять культуру майя и проникнуться духом её последнего островка свободы.
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