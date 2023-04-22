Что стало с индейскими вождями, которые сдались властям США

Они не выдержали схватки с колонизаторами, хотя бились отчаянно.
В истории сохранились имена множества доблестных вождей. Рассказать про всех нереально, поэтому возьмём самых знаменитых.
Красное Облако, 1822 – 1909 гг.
Лихо воевал и нанёс “бледнолицым” несколько поражений. Стал известен тем, что заставлял противников подписывать мирные договоры только на его условиях. Иначе - пускал в расход. Потом стал проигрывать, потерял множество друзей, родственников и разочаровался в войне. Свои дня окончил в резервации, перед смертью дал интервью, в котором рассказал, что белые люди жестоко обошлись с его народом.
Джозеф, 1840 – 1904 гг.
Прославился своим рейдом по вражеским территориям - тогда он хотел прорваться в Канаду. Не вышло, его остановили в 40 километрах от границы и отправили в резервацию, там он и скончался.
Бешеный Конь, 1840 – 1877 гг.
Сражался много, но чаще проигрывал. Он был смельчаком и нередко принимал безрассудные решения. В 1877 году понял, что сопротивляться бесполезно и сдался в плен. Там он плотно пообщался с захватчиками и рассудил, что никакой пощады от белых не дождёшься и его народ ждёт гибель. Попытался сбежать и был заколот часовым.
Касающийся облаков, 1838 – 1905 гг.
Этот здоровяк отличался огромной силой. Сражался отчаянно, друзья его уважали, а враги побаивались. При этом был рассудительным и выступал советником на переговорах. Под конец жизни принял христианство, стал крайне религиозным и вёл проповеди для своих соплеменников. Умер в резервации.
Джеронимо, 1829 – 1909 гг.
Наверное, это самый легендарный вождь. Был предводителем апачей и одинаково успешно бил и американцев, и мексиканцев. А в 1886 году попал в плен и прошёл все круги ада. Сначала его долго избивали - чтобы сломить волю и заставить подчиняться. Он был фигурой знаковой, поэтому его хотели использовать для пропаганды.
После череды побоев Джеронимо понял, что его просто покалечат, поэтому согласился сотрудничать. Чтобы унизить вождя, его стали сдавать в качестве живого экспоната на парады и ярмарки. Человек, который руководил свирепыми воинами, теперь стоял, разряженный в шутовские перья, и хмуро глядел на хохочущих над ним ребятишек и их мамаш. Но и эту ситуацию повернул в свою пользу: многие хотели получить от него какой-нибудь сувенир на память и он стал продавать шляпы и пуговицы. Для этого возил с собой целый мешок головных уборов и пришивал к одежде два ряда пуговиц.
Потом его “работодатели” придумали новую фишку: делали жанровые костюмированные фотографии с Джеронимо и продавали их газетчикам. Они разлетались как горячие пирожки. После этого вождь окончательно сдался и махнул на всё рукой. По всей видимости, стал прикладываться к бутылке и уже и не помышлял о побеге.
Он жил в охраняемом поселении и сначала его всегда сопровождал вооружённый конвой. Когда вождя поломали, то солдат убрали и Джеронимо возвращался в неволю по собственному желанию. Одно из таких возвращений и стало роковым.
Джеронимо упал с лошади и всю ночь провалялся на холодной земле. Из-за этого началась пневмония, от которой он вскоре и скончался. В последний путь его провожало несколько друзей. За пару часов до смерти, гордый вождь прохрипел: сдаться в плен - было его самой большой ошибкой. Надо было сражаться дальше. И лучше бы он погиб в бою, чем столько лет терпел унижения от бледнолицых.
Позже о Джеронимо сняли несколько фильмов - последний из них вышел в 1993 году, а первый - в 1939-м. Его посмотрело несколько американских десантников, он им очень понравился и они сделали “Джеронимо” своим боевым кличем. И вскоре уже все десантники в США выкрикивали имя вождя апачей. Ирония судьбы, не иначе.
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