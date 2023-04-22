Что стало с индейскими вождями, которые сдались властям США

Наверное, это самый легендарный вождь. Был предводителем апачей и одинаково успешно бил и американцев, и мексиканцев. А в 1886 году попал в плен и прошёл все круги ада. Сначала его долго избивали - чтобы сломить волю и заставить подчиняться. Он был фигурой знаковой, поэтому его хотели использовать для пропаганды.

После череды побоев Джеронимо понял, что его просто покалечат, поэтому согласился сотрудничать. Чтобы унизить вождя, его стали сдавать в качестве живого экспоната на парады и ярмарки. Человек, который руководил свирепыми воинами, теперь стоял, разряженный в шутовские перья, и хмуро глядел на хохочущих над ним ребятишек и их мамаш. Но и эту ситуацию повернул в свою пользу: многие хотели получить от него какой-нибудь сувенир на память и он стал продавать шляпы и пуговицы. Для этого возил с собой целый мешок головных уборов и пришивал к одежде два ряда пуговиц.

Потом его “работодатели” придумали новую фишку: делали жанровые костюмированные фотографии с Джеронимо и продавали их газетчикам. Они разлетались как горячие пирожки. После этого вождь окончательно сдался и махнул на всё рукой. По всей видимости, стал прикладываться к бутылке и уже и не помышлял о побеге.