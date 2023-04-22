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Что стало с индейскими вождями, которые сдались властям США

Что стало с индейскими вождями, которые сдались властям США

Автор:
22 апреля 2023 01:12
Сообщество : RealFishki
Метки: США   вождь   джеронимо   индейцы   колонизаторы   плен   
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Они не выдержали схватки с колонизаторами, хотя бились отчаянно.

В истории сохранились имена множества доблестных вождей. Рассказать про всех нереально, поэтому возьмём самых знаменитых.

Красное Облако, 1822 – 1909 гг.

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Лихо воевал и нанёс “бледнолицым” несколько поражений. Стал известен тем, что заставлял противников подписывать мирные договоры только на его условиях. Иначе - пускал в расход. Потом стал проигрывать, потерял множество друзей, родственников и разочаровался в войне. Свои дня окончил в резервации, перед смертью дал интервью, в котором рассказал, что белые люди жестоко обошлись с его народом.

Джозеф, 1840 – 1904 гг.

Прославился своим рейдом по вражеским территориям - тогда он хотел прорваться в Канаду. Не вышло, его остановили в 40 километрах от границы и отправили в резервацию, там он и скончался.

Бешеный Конь, 1840 – 1877 гг.

Сражался много, но чаще проигрывал. Он был смельчаком и нередко принимал безрассудные решения. В 1877 году понял, что сопротивляться бесполезно и сдался в плен. Там он плотно пообщался с захватчиками и рассудил, что никакой пощады от белых не дождёшься и его народ ждёт гибель. Попытался сбежать и был заколот часовым.

Касающийся облаков, 1838 – 1905 гг.

Этот здоровяк отличался огромной силой. Сражался отчаянно, друзья его уважали, а враги побаивались. При этом был рассудительным и выступал советником на переговорах. Под конец жизни принял христианство, стал крайне религиозным и вёл проповеди для своих соплеменников. Умер в резервации.

Джеронимо, 1829 – 1909 гг.

Наверное, это самый легендарный вождь. Был предводителем апачей и одинаково успешно бил и американцев, и мексиканцев. А в 1886 году попал в плен и прошёл все круги ада. Сначала его долго избивали - чтобы сломить волю и заставить подчиняться. Он был фигурой знаковой, поэтому его хотели использовать для пропаганды.

После череды побоев Джеронимо понял, что его просто покалечат, поэтому согласился сотрудничать. Чтобы унизить вождя, его стали сдавать в качестве живого экспоната на парады и ярмарки. Человек, который руководил свирепыми воинами, теперь стоял, разряженный в шутовские перья, и хмуро глядел на хохочущих над ним ребятишек и их мамаш. Но и эту ситуацию повернул в свою пользу: многие хотели получить от него какой-нибудь сувенир на память и он стал продавать шляпы и пуговицы. Для этого возил с собой целый мешок головных уборов и пришивал к одежде два ряда пуговиц.

Потом его “работодатели” придумали новую фишку: делали жанровые костюмированные фотографии с Джеронимо и продавали их газетчикам. Они разлетались как горячие пирожки. После этого вождь окончательно сдался и махнул на всё рукой. По всей видимости, стал прикладываться к бутылке и уже и не помышлял о побеге.

Он жил в охраняемом поселении и сначала его всегда сопровождал вооружённый конвой. Когда вождя поломали, то солдат убрали и Джеронимо возвращался в неволю по собственному желанию. Одно из таких возвращений и стало роковым.

Джеронимо упал с лошади и всю ночь провалялся на холодной земле. Из-за этого началась пневмония, от которой он вскоре и скончался. В последний путь его провожало несколько друзей. За пару часов до смерти, гордый вождь прохрипел: сдаться в плен - было его самой большой ошибкой. Надо было сражаться дальше. И лучше бы он погиб в бою, чем столько лет терпел унижения от бледнолицых.

Позже о Джеронимо сняли несколько фильмов - последний из них вышел в 1993 году, а первый - в 1939-м. Его посмотрело несколько американских десантников, он им очень понравился и они сделали “Джеронимо” своим боевым кличем. И вскоре уже все десантники в США выкрикивали имя вождя апачей. Ирония судьбы, не иначе.

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Метки: США   вождь   джеронимо   индейцы   колонизаторы   плен   
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35  комментариев
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11k
Sasa 17 часов назад
Удивительно! Но ведь и правда, куда бы не приходили англосаксы, после себя оставляют смерть и разруху. А мы в 90 годы молились на них! Считали идеалом. А идеал только снаружи позолочен, а внутри гниль! И многие просто не хотят этого видеть.
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10k
An4aR Час назад
Был в школьные мои годы вот такой сборник. В числе прочего – и история о вожде по имени Бешеный Конь.
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1k
КАКАнгел 2 часа назад
Надо их биографию учить в Российских школах чтобы каждый понимал что с американцами и хохлами дел иметь нельзя- увидел - убей. вообще надо надо ввести уголовную ответственность за лояльность к американской культуре .
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209
Весенняя бабочка 8 часов назад
Премерзкая история оккупантов-поработителей, которые не только вторглись, силой и хитростью отобрали земли, большую часть местного населения уничтожили, при этом были знатными рабовладельцами, но и поныне не гнушаются задушить неугодные страны устраивая перевороты, ликвидируя правителей и прочих важных персон, устраивая перевороты и спонсируя антигосударственные элементы, вводя эмбарго, санкции, вторгаясь и оккупируя, оставляя на чужих территориях свои военные базы и держа за шею мёртвой хваткой диктуя внутреннюю и внешнюю политику.
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15k
info-kozirev 9 часов назад
М-да,куда б не приперлись англо-саксы,везде кровь,хаос и война,двуногие шакалы,не знающие ни чести ни совести,что б плане та спокойно жила,их просто необходимо уничтожить,иначе они так и не дадут покоя.
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2k
Lexx 10 часов назад
Зато негров в жопы целуют и им всё можно.
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2k
Эдуардо 11 часов назад
Не завидна участь пленника.
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21k
Davy Jones 11 часов назад
Вожди племён и народов, которые воевали с Россией в Сибири и были покорны получали титул и дворянство. Почувствуйте разницу.
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359
Максим Химки 11 часов назад
Ага. Зато мы для всего мира Варвары а пиндосы пример для подражания
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30k
Владимир 11 часов назад
Короче всё умерли в плену. Что и следовало ожидать.
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209
Весенняя бабочка John Freeman 8 часов назад
Демонстрируемые на потеху оккупантов в качестве шутов гороховых... Для потомков великих североамериканских народов это хуже смерти...
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480
Иван Днепров 12 часов назад
... и только великий Чингачгук остался непобеждённым. И имя его наводит страх и ужас на пиндосов англо-саксонских! Так вставайте о великие краснокожие воины и идите мстите за своих предков! Вы более всего этого достойны! Не то что тупые негры.
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391
fedding 13 часов назад
Всех их объединяет одно: "умер в резервации". Это всё, что нужно знать об американской демократии.
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12k
Андрей А 13 часов назад
Короче, кого не убили, умерли в резервации
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590
vtoroyshans 15 часов назад
как красиво конц лагеря назвали резервациями, в этом всё пиндосское нутро
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1k
Guntis 16 часов назад
Клич джеронимо у десантников США, это отсчет времени когда открывать парашют.
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2k
анатолий горленко 17 часов назад
Бледнолицые освободили континент от краснокожих, чтоб дать дорогу черножопым.
Краткая история.
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28k
Юрьевич 17 часов назад
Я так понял, что в резервации они жили очень недолго... почти все эти вожди в 1905-1909гг умерли.
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