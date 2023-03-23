Талибы* ткнули Хиллари Клинтон носом в секс- скандал с её мужем и в американский бардак

Департамент по связям с общественностью талибов в карман за словом не полез и ответил сурово, но справедливо, ибо только так с американцами и нужно:

«Ты потратила в нашей стране 140 млн долларов на то, чтобы научить наших женщин и девочек, что существует 140 разных полов. Неудивительно, что ты проиграла оранжевому гангстеру [Трампу]. Ты оставила в Афганистане полный бардак, как и твой муж на том платье [Моники Левински]».