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Талибы* ткнули Хиллари Клинтон носом в секс- скандал с её мужем и в американский бардак

Талибы* ткнули Хиллари Клинтон носом в секс- скандал с её мужем и в американский бардак

Автор:
23 марта 2023 23:04
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Афганистан   Твиттер   Хиллари Клинтон   америка   бардак   девочки   перепалка   права   талибы   школы   
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Хиллари Клинтон внезапно озаботилась правами девочек Афганистана и доступностью образования для них. На что афганские товарищи ей грубовато, но резонно ответили в Твиттере... Мультикультурный диалог в действии.

Экс-кандидат в президенты США отчитала Кабул за ситуацию с образованием в государстве, отметив, что девочки должны вернуться в школы:

«Девочки в Афганистане должны вернуться в школы, но Талибан дает образование только мальчикам».

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Департамент по связям с общественностью талибов в карман за словом не полез и ответил сурово, но справедливо, ибо только так с американцами и нужно:

«Ты потратила в нашей стране 140 млн долларов на то, чтобы научить наших женщин и девочек, что существует 140 разных полов. Неудивительно, что ты проиграла оранжевому гангстеру [Трампу]. Ты оставила в Афганистане полный бардак, как и твой муж на том платье [Моники Левински]».

Точно не знаем, но наверное, это выглядело как-то так:

Напомним, после прихода к власти талибы запретили многим девочкам ходить в школы, а в декабре 2022 года Министерство высшего образования ввело запрет на получение женщинами высшего образования.

Как пишет Sputnik со ссылкой на министерство образования Афганистана, решение было продиктовано присутствием женщин в общежитиях и их приездом из провинций без сопровождения мужчин, несоблюдением студентками ношения хиджаба, совместным обучением лиц мужского и женского пола и получением девушками "специальностей, обучение женщин которым противоречит исламскому праву и ущемляет гордость афганцев".


*Организация находится под санкциями ООН и признана террористической.

Источник:

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Метки: Афганистан   Твиттер   Хиллари Клинтон   америка   бардак   девочки   перепалка   права   талибы   школы   
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7  комментариев
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101k
parallax 41 минуту назад
Две крайности. С одной стороны талибы цепляющиеся за свои дремучие устои, а с другой янки с не знающими границ перверзитетами.
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3k
Дюндя 3 минуты назад
Неужели янки могут мыслить здраво не только для своей выгоды?))
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Похаб Стебаныч 5 минут назад
Кто такие талибы?
И что такое Хиллари Клинтон?
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Ivan Kondratov 17 минут назад
В оригинале написано про 700м. А перевели 140м
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5
Юрий 22 минуты назад
это их вера......они правы по своему......зачем мешать и обсуждать....
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18k
Александр 39 минут назад
Пусть саудитам расскажет что делать.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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