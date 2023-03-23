Талибы* ткнули Хиллари Клинтон носом в секс- скандал с её мужем и в американский бардак

Хиллари Клинтон внезапно озаботилась правами девочек Афганистана и доступностью образования для них. На что афганские товарищи ей грубовато, но резонно ответили в Твиттере... Мультикультурный диалог в действии.
Экс-кандидат в президенты США отчитала Кабул за ситуацию с образованием в государстве, отметив, что девочки должны вернуться в школы:
«Девочки в Афганистане должны вернуться в школы, но Талибан дает образование только мальчикам».
Департамент по связям с общественностью талибов в карман за словом не полез и ответил сурово, но справедливо, ибо только так с американцами и нужно:
«Ты потратила в нашей стране 140 млн долларов на то, чтобы научить наших женщин и девочек, что существует 140 разных полов. Неудивительно, что ты проиграла оранжевому гангстеру [Трампу]. Ты оставила в Афганистане полный бардак, как и твой муж на том платье [Моники Левински]».
Точно не знаем, но наверное, это выглядело как-то так:
Напомним, после прихода к власти талибы запретили многим девочкам ходить в школы, а в декабре 2022 года Министерство высшего образования ввело запрет на получение женщинами высшего образования.
Как пишет Sputnik со ссылкой на министерство образования Афганистана, решение было продиктовано присутствием женщин в общежитиях и их приездом из провинций без сопровождения мужчин, несоблюдением студентками ношения хиджаба, совместным обучением лиц мужского и женского пола и получением девушками "специальностей, обучение женщин которым противоречит исламскому праву и ущемляет гордость афганцев".
*Организация находится под санкциями ООН и признана террористической.
Источник:
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И что такое Хиллари Клинтон?