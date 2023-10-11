Сын Елены Яковлевой оказался поклонником серийных убийц

Единственный сын актрисы Елены Яковлевой – один из самых известных фриков в нашей стране. Почти всё тело парня покрывают различные татуировки. Ранее актриса говорила, что парень решил взяться за ум и свести татуировки. Но, судя по всему, что-то не получилось.
Стало известно, что Денис Шальных не стал удалять татуировки, а набил новые. Парень пришёл на шоу и рассказал, что набил татуировки серийных убийц.
Рассказал он и том, как реагируют на него обычные люди: "Когда меня видят, думают, я какой-то конченый, сторонятся меня".
На программе Денис рассказал, что ему нравятся отдельные факты из биографии этих серийных убийц. Портреты Джеффри Дамера и Теда Банди он набил на верхних сторонах обоих бёдер.
Теда Банди называли самым харизматичным маньяком. На его счету минимум 36 убийств, но некоторые источники приписывают Банди около сотни жертв. Банди орудовал в Америке в 70-х годах. Тед Банди был гениальным манипулятором. Красивый, обаятельный парень не внушал своим жертвам опасения. Он очаровывал людей, а после жестоко с ними расправлялся.
Джеффри Дамер - убийца, который убивал только мужчин. В период с 1978 по 1991 год, он погубил 17 человек. Жертв он искал преимущественно в барах, предпочитая афроамериканцев и геев (или всё вместе). Мужчина заманивал мужчин к себе, обещая деньги или любовь. Джеффри спаивал жертв и убивал их. В своём холодильнике убийца хранил части жертв "на память".
Между тем, психиатр, присутствующий на программе отметил, что подобный выбор татуировок говорит о многочисленных психологических проблемах у человека.
За последние несколько лет Денис сильно изменился. Он вырос вширь, забил татуировки на груди и животе чёрным цветом. Можно сказать, что парень не вылазит из качалки, но ради внушительной формы он вколол себе в мышцы парафин. По словам самого сына Яковлевой, Дениса Шальных, он не собирается останавливаться на этом и намерен внедрить себе в икры импланты.
Источник:
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Но сама виновата... Карьера была важнее дитяти..
Да я и без новых его татуировок скажу, что он ебобо на всю башку!!
Куда такой сценарий его заведёт сложно даже предположить.