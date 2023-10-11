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Сын Елены Яковлевой оказался поклонником серийных убийц

Сын Елены Яковлевой оказался поклонником серийных убийц

Автор:
11 октября 2023 14:12
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: елена яковлева   интересное   маньяки   странности   сын   татуировки   фото   
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Единственный сын актрисы Елены Яковлевой – один из самых известных фриков в нашей стране. Почти всё тело парня покрывают различные татуировки. Ранее актриса говорила, что парень решил взяться за ум и свести татуировки. Но, судя по всему, что-то не получилось.

Стало известно, что Денис Шальных не стал удалять татуировки, а набил новые. Парень пришёл на шоу и рассказал, что набил татуировки серийных убийц.

Рассказал он и том, как реагируют на него обычные люди: "Когда меня видят, думают, я какой-то конченый, сторонятся меня".

На программе Денис рассказал, что ему нравятся отдельные факты из биографии этих серийных убийц. Портреты Джеффри Дамера и Теда Банди он набил на верхних сторонах обоих бёдер.

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Теда Банди называли самым харизматичным маньяком. На его счету минимум 36 убийств, но некоторые источники приписывают Банди около сотни жертв. Банди орудовал в Америке в 70-х годах. Тед Банди был гениальным манипулятором. Красивый, обаятельный парень не внушал своим жертвам опасения. Он очаровывал людей, а после жестоко с ними расправлялся.

Джеффри Дамер - убийца, который убивал только мужчин. В период с 1978 по 1991 год, он погубил 17 человек. Жертв он искал преимущественно в барах, предпочитая афроамериканцев и геев (или всё вместе). Мужчина заманивал мужчин к себе, обещая деньги или любовь. Джеффри спаивал жертв и убивал их. В своём холодильнике убийца хранил части жертв "на память".

Между тем, психиатр, присутствующий на программе отметил, что подобный выбор татуировок говорит о многочисленных психологических проблемах у человека.

За последние несколько лет Денис сильно изменился. Он вырос вширь, забил татуировки на груди и животе чёрным цветом. Можно сказать, что парень не вылазит из качалки, но ради внушительной формы он вколол себе в мышцы парафин. По словам самого сына Яковлевой, Дениса Шальных, он не собирается останавливаться на этом и намерен внедрить себе в икры импланты.

Источник:

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Метки: елена яковлева   интересное   маньяки   странности   сын   татуировки   фото   
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31  комментарий
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18k
Shtoppi 2 часа назад
не удивлюсь, если у этого фрика, где-нить в лесу, уже есть личное кладбище его жертв.
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41k
Сергей 8 минут назад
И чем это чудо на букву M на жизнь зарабатывает. Наверняка и у мамаши не все дома в головёшке.
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6k
sumrаknn 20 минут назад
Предостерегу му даков. Почти все татухи набиваются не для окружающих, а для владельца. Ну вот увидел я морду у кого-то и что? я должен знать кто это? да никто вообще никогда не узнает чья эта морда. Или надписи, 99% надписей не читаются. Далее , даже если читается, то... Вы любите техно, а кто то врубает шансон (ему уж очень нравится). Как вы отнесетесь к этому ауешнику? скажите - гавнюк, не думает о других. Так и с татухами - большинству они не понравятся. Поэтому понятно - татуированный чел это или больной или дурак, есть исключения, но их мало.
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19k
Robin Hood 37 минут назад
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7k
x3matic 46 минут назад
Скозочный дол..йоб.
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1k
raael13 54 минуты назад
Это одна большая психологическая проблема.
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9k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 55 минут назад
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19k
anpetrof Час назад
На всю голову больной.
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2k
Алексей Гулевич Час назад
" ....думают, я какой-то конченый, сторонятся меня".???? а что ещё им подумать ...
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883
ProFanas Час назад
мамку жалко...
Но сама виновата... Карьера была важнее дитяти..
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13k
Андрей А Час назад
"Между тем, психиатр, присутствующий на программе отметил, что подобный выбор татуировок говорит о многочисленных психологических проблемах у человека."
Да я и без новых его татуировок скажу, что он ебобо на всю башку!!
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0
nbsys Час назад
херню несету. да. дебил сын и не более
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48k
Aleksandr Час назад
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11k
Том Сойер Час назад
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9k
Гомерчик Час назад
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5k
Kozlodoev Час назад
Блэт, задняя парта в нашем классе смотрелась намного лучше...
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17k
banzai7 2 часа назад
Когда мама занята съёмками, ребёнок всеми силами пытается привлечь к себе внимание. В последствии это перерастает в патологию и он, повзрослев, разрисовывает себе лицо.
Куда такой сценарий его заведёт сложно даже предположить.
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28k
Lehoia 2 часа назад
Меня эта тенденция вообще сильно удивляет. Посещаю фитнес-клуб одной известной сети. 99% посетителей забиты татуировками. Некоторые, независимо от пола и возраста-как этой юродивый, и тело и лицо. Некоторые вообще наглухо. Непонятно, как и где такие работают. Не все же айтишники. Я бы такого додика на работу точно бы не взял.
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4k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
В черепной коробке, вместо мозга, огромная куча говна.
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26k
Сталкер 2 часа назад
Тут и психиатра не нужно, издалека видно: дегенерат.
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93
ruslan d 2 часа назад
В России про этих маньяков мало кто слышал , так что это просто хайп - типа ха ха смотрите серийные убийцы далекой страны ... Попробовал бы он Чикатило набить и пояснить , что ему в нем нравится , думаю пьеска вышла бы другой .
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