Сын Елены Яковлевой оказался поклонником серийных убийц

Стало известно, что Денис Шальных не стал удалять татуировки, а набил новые. Парень пришёл на шоу и рассказал, что набил татуировки серийных убийц.

Рассказал он и том, как реагируют на него обычные люди: "Когда меня видят, думают, я какой-то конченый, сторонятся меня".

На программе Денис рассказал, что ему нравятся отдельные факты из биографии этих серийных убийц. Портреты Джеффри Дамера и Теда Банди он набил на верхних сторонах обоих бёдер.