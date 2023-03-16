Над Сиднеем засняли странный объект, похожий на деменетора

Жителей Австралии удивить сложно. В их стране живут огромные летучие мыши, сотни видов разных пауков, насекомые и другая фауна. Но на этот раз австралийцы не на шутку перепугались, увидев в небе необычную штуку.
Видео с небесной кляксой завирусилось в тиктоке. Если вспомнить, что на Землю в этом году зачастили инопланетяне, то появление дементоров вполне логично.
Не спешите доставать волшебные палочки. Как оказалось, это явление называется скад-облако. Эти облака появляются на низкой высоте под дождевыми облаками. Скад-облако называют предвестниками бури. Так оно и есть, эти облака встречаются на переднем крае грозового фронта.
Эти облака образуются, когда дождь испаряется ниже основной грозовой ячейки. Происходит увлажнение воздуха, что приводит к образованию вторичного облака. Скады не относятся к организованному восходящему потоку, и поэтому могут иметь рваный вид, — цитирует Yahoo News Australia метеоролога Мартина Сингха.
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Рой ИИ? Луна... упадёт?