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Над Сиднеем засняли странный объект, похожий на деменетора

Над Сиднеем засняли странный объект, похожий на деменетора

Автор:
16 марта 2023 13:15
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Экспекто патронум   дементор   интересное   облако   природное явление   сидней   странности   фото   
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Жителей Австралии удивить сложно. В их стране живут огромные летучие мыши, сотни видов разных пауков, насекомые и другая фауна. Но на этот раз австралийцы не на шутку перепугались, увидев в небе необычную штуку.

Видео с небесной кляксой завирусилось в тиктоке. Если вспомнить, что на Землю в этом году зачастили инопланетяне, то появление дементоров вполне логично.

Не спешите доставать волшебные палочки. Как оказалось, это явление называется скад-облако. Эти облака появляются на низкой высоте под дождевыми облаками. Скад-облако называют предвестниками бури. Так оно и есть, эти облака встречаются на переднем крае грозового фронта.

Эти облака образуются, когда дождь испаряется ниже основной грозовой ячейки. Происходит увлажнение воздуха, что приводит к образованию вторичного облака. Скады не относятся к организованному восходящему потоку, и поэтому могут иметь рваный вид, — цитирует Yahoo News Australia метеоролога Мартина Сингха.

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Метки: Экспекто патронум   дементор   интересное   облако   природное явление   сидней   странности   фото   
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8  комментариев
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993k
NAZARETH (модер) Полчаса назад
Не надо нас успокаивать, скажите честно - "Вот оно, началось". В связи с хрониками последних лет, уже никто ничему не удивится...
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5k
V2.Smirnov 2 минуты назад
То ли вторая "е" лишняя, то ли вместо первой - "и"


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3k
Я дам вам парабеллум 5 минут назад
Ссылка youtu.be
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31k
АнтонПолднев 6 минут назад
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65k
doker 9 минут назад
То-то об ИИ много говорить начали...

Рой ИИ? Луна... упадёт?
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10k
Владимир 17 минут назад
Битые пиксели в матрице.
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28k
Ego sum qui sum 19 минут назад
просто кто-то забыл протереть небесную твердь
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8k
Billi_Bons Полчаса назад
Есть у меня предположение, кто это австралийцев в небе пугает, но боюсь, что когда выложу картинку, в дверь постучат.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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