Над Сиднеем засняли странный объект, похожий на деменетора

Не спешите доставать волшебные палочки. Как оказалось, это явление называется скад-облако. Эти облака появляются на низкой высоте под дождевыми облаками. Скад-облако называют предвестниками бури. Так оно и есть, эти облака встречаются на переднем крае грозового фронта.