"Надо еще": сын "Каменской" вколол парафин, чтобы выглядеть мощнее

Сын народной артистки РФ Елены Яковлевой, известной большинству россиян по роли Каменской из одноименного сериала, решил добиться более "внушительного" внешнего вида. Для этого он вколол себе в мышцы парафин.
По словам самого сына Яковлевой, Дениса Шальных, он не собирается останавливаться на этом и намерен внедрить себе в икры импланты. Молодой человек остался доволен результатом и выложил в Instagram фотоотчет о результате процедуры."Вколлоли парафина в плечи вроде получилось норм. Пару имплантов в икры надо еще. Все как пела певица Бьянка. В городе нашем есть весёлая улица // Тут парни гламурные, девчонки фигурные // Никто тут не хмурится, мы дружим всей улицей", - подписал снимки молодой человек (орфография сохранена).
В комментариях татуированному "атлету" посоветовали также вкалывать оливковое масло, и Шальных отметил, что оливковое масло в виде инъекций - "отличная тема".
Отметим, что жидкий парафин использовался на заре эры пластических операций - в конце девятнадцатого века. Позже от него отказались в пользу не менее экстравагантных методов изменения внешности, и лишь в конце двадцатого века начали использовать силикон.
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Понравилось16
Ума палата...
Сумасшедшие сидят за высоким забором,а придурки ходят по улице толпами.
когда это можно сделать вот так ))
Посмотришь на такое и понимаешь. есть ещё куда падать.