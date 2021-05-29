"Надо еще": сын "Каменской" вколол парафин, чтобы выглядеть мощнее





По словам самого сына Яковлевой, Дениса Шальных, он не собирается останавливаться на этом и намерен внедрить себе в икры импланты. Молодой человек остался доволен результатом и выложил в Instagram фотоотчет о результате процедуры."Вколлоли парафина в плечи вроде получилось норм. Пару имплантов в икры надо еще. Все как пела певица Бьянка. В городе нашем есть весёлая улица // Тут парни гламурные, девчонки фигурные // Никто тут не хмурится, мы дружим всей улицей", - подписал снимки молодой человек (орфография сохранена).