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"Надо еще": сын "Каменской" вколол парафин, чтобы выглядеть мощнее

"Надо еще": сын "Каменской" вколол парафин, чтобы выглядеть мощнее (4 фото)

Автор:
29 мая 2021 09:53
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: внешность   люди   парафин   тело   фигура   фото   
1599
4

Сын народной артистки РФ Елены Яковлевой, известной большинству россиян по роли Каменской из одноименного сериала, решил добиться более "внушительного" внешнего вида. Для этого он вколол себе в мышцы парафин.

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Метки: внешность   люди   парафин   тело   фигура   фото   
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22  комментария
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8k
portmen77 2 часа назад
Маму жалко.
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24
сеньер Леонсио portmen77 Час назад
Это расплата,за то что романтизировала шлюху,по сути это она визуализировала ту модель для женщин которая сейчас так популярна.
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20k
hebpat 16 минут назад
дебил
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6k
dikijjim 19 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
Кирилл 21 минуту назад
А штангу пожать лишний раз не додумался:))
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892
Денис Ануфриев 23 минуты назад
руки-базуки есть,теперь ноги-торпеды?
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12k
Юрий Николаевич Полчаса назад
В далёком 85м приятель в кулаки закачал парафин. Сначала были "пивные кружки" на зависть всем. Лет через пять встретил его, поздоровалась, обнялись. По ощущениям как будто за кирпич взялся, а вторым кирпичом по спине постучали.
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34k
Олег Полчаса назад
что не отпрыск актера- то придурок или педик. Шальные родительские деньги выбивают всё человеческое.
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2k
Mellivora Полчаса назад
Вот чем заняты детки творческой элитки....
Ума палата...
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219
Александр Поляков 38 минут назад
говно бы вкачал кошачье и порядок. [мат]
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11
Андрей 48 минут назад
Думаю психиатрам очень интересны такие личинки человека !
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158
vijilante Андрей 5 минут назад
Не,не интересны. Это придурок,а не сумасшедший.
Сумасшедшие сидят за высоким забором,а придурки ходят по улице толпами.
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865
Сергей 52 минуты назад
ну и зачем такие сложности с парафином...
когда это можно сделать вот так ))
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28k
Fat Lynx Час назад
Ссылка youtu.be
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13k
Ser Час назад
Идиотизму ...хм как и космосу знаний - границ!
Посмотришь на такое и понимаешь. есть ещё куда падать.
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3k
VL Час назад
бедная мать, такой уёпок выродился
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8k
Шурум-бурум Час назад
так и хочется сказать ему:
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9k
Kucher Час назад
Интересно, а инъекцию мозга для подобных персонажей придумают когда-нибудь? Или мозг у них просто не приживётся?
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