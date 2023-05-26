Обычный студент и звезда низкосортного кино: чем заняты дети Джонни Деппа

У Джонни Деппа и Ванессы Паради двое детей — дочь Лили-Роуз Мелоди Депп и сын Джек Кристофер Депп III. Лири-Роуз изо всех сил пытается заявить о себе, как об актрисе. Она снялась в очень странном сериале и уже блеснула в Каннах, стараясь держаться подальше от своего отца. А вот Джек выбрал другой путь.
Красавице Лили-Роуз Мелоди Депп 23 года. Девушка изо всех сил пытается стать актрисой, и избавиться от клейма "звёздной дочки". Лили снялась в сериале "Кумир", где сыграла главную роль. Вместе с ней снялся репер The Weekend и ещё куча мужиков.
На кинофестивале в Каннах показали несколько первых серий и сериал произвёл не самые приятные впечатления. Сюжет наполнен обнаженкой и неприглядными сценами. Зрители были вынуждены смотреть, как Лили мастурбирует кубиком льда. Зрелище так себе. Но иначе как ещё заявить о себе девушке, которую и так гонят с подиумов? Мол, ходят слухи, что модель из неё не получилась, да и актриса пока тоже.
Лили очень злится из-за того, что её успех напрямую связывают с родителями. На кинофестивале в Каннах Лили специально держалась подальше от своего отца.
Полная противоположность сестре Джек Кристофер Депп III. Парень добровольно отказался от медийной жизни. Чтобы избежать популярности, Джек даже не заводит соцсети. В сети появляются лишь редкие фотографии папарацци. Недавно Джека сфотографировали с подружкой.
Как известно, Джек учится в университете и ведёт обычный образ жизни. С отцом у Джека очень близкие отношения и особая связь. Парень даже жил с Джонни и его бывшей женой Эмбер Хёрд несколько лет. Однако Джек не подружился с Эмбер и уехал обратно к матери.
Вот такие разные дети у Джонни!
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