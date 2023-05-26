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Обычный студент и звезда низкосортного кино: чем заняты дети Джонни Деппа

Обычный студент и звезда низкосортного кино: чем заняты дети Джонни Деппа

Автор:
26 мая 2023 12:27
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Джонни Депп   дети   дочь   звёздные дети   интересное   сын   фото   шоу бизнес   
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У Джонни Деппа и Ванессы Паради двое детей — дочь Лили-Роуз Мелоди Депп и сын Джек Кристофер Депп III. Лири-Роуз изо всех сил пытается заявить о себе, как об актрисе. Она снялась в очень странном сериале и уже блеснула в Каннах, стараясь держаться подальше от своего отца. А вот Джек выбрал другой путь.

Красавице Лили-Роуз Мелоди Депп 23 года. Девушка изо всех сил пытается стать актрисой, и избавиться от клейма "звёздной дочки". Лили снялась в сериале "Кумир", где сыграла главную роль. Вместе с ней снялся репер The Weekend и ещё куча мужиков.

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На кинофестивале в Каннах показали несколько первых серий и сериал произвёл не самые приятные впечатления. Сюжет наполнен обнаженкой и неприглядными сценами. Зрители были вынуждены смотреть, как Лили мастурбирует кубиком льда. Зрелище так себе. Но иначе как ещё заявить о себе девушке, которую и так гонят с подиумов? Мол, ходят слухи, что модель из неё не получилась, да и актриса пока тоже.

Лили очень злится из-за того, что её успех напрямую связывают с родителями. На кинофестивале в Каннах Лили специально держалась подальше от своего отца.

Полная противоположность сестре Джек Кристофер Депп III. Парень добровольно отказался от медийной жизни. Чтобы избежать популярности, Джек даже не заводит соцсети. В сети появляются лишь редкие фотографии папарацци. Недавно Джека сфотографировали с подружкой.

Как известно, Джек учится в университете и ведёт обычный образ жизни. С отцом у Джека очень близкие отношения и особая связь. Парень даже жил с Джонни и его бывшей женой Эмбер Хёрд несколько лет. Однако Джек не подружился с Эмбер и уехал обратно к матери.

Вот такие разные дети у Джонни!

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Метки: Джонни Депп   дети   дочь   звёздные дети   интересное   сын   фото   шоу бизнес   
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2  комментария
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13k
Shtoppi Полчаса назад
<<Лили снялась в сериале "Кумир", где сыграла главную роль. Вместе с ней снялся репер The Weekend и ещё куча мужиков.>>
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kaboza Полчаса назад
да [мат] с фишек с этим гуано, модеры вы там вахуе?
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