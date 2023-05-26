Обычный студент и звезда низкосортного кино: чем заняты дети Джонни Деппа

На кинофестивале в Каннах показали несколько первых серий и сериал произвёл не самые приятные впечатления. Сюжет наполнен обнаженкой и неприглядными сценами. Зрители были вынуждены смотреть, как Лили мастурбирует кубиком льда. Зрелище так себе. Но иначе как ещё заявить о себе девушке, которую и так гонят с подиумов? Мол, ходят слухи, что модель из неё не получилась, да и актриса пока тоже.

Лили очень злится из-за того, что её успех напрямую связывают с родителями. На кинофестивале в Каннах Лили специально держалась подальше от своего отца.