Бразильянка поймала своего парня на измене благодаря Google Street View

Жительница Бразилии Джулиана Лима рассказала в TikTok о том, как онлайн-сервис Google Street View помог ей обнаружить на голове огромные рога. С его помощью она неожиданно «запалила» своего бойфренда — у него было романтическое свидание с другой женщиной, по совместительству лучшей подругой рассказчицы.
Видео, которым Джулиана поделилась в TikTok в прошлом месяца, набрало с тех пор более девяти миллионов просмотров.
История, которую она поведала, проста и безыскусна. Джулиана заметила одну из машин Google Street View возле своего дома и ей стало любопытно, насколько хорошо ее район и окрестности представлены в этом онлайн-сервисе. Она зашла на Google Street View и решила узнать, по какому маршруту проехал автомобиль.
Неожиданно на фотографиях она увидела своего парня на мотоцикле с какой-то женщиной, и этой женщиной точно была не она сама.
«Женщина, сидевшая на мотоцикле сзади, не была похожа на меня, поэтому я решила проследить путь мотоцикла. Я следовала за ним покадрово, почти потеряла из виду, просмотрела несколько переулков, чтобы найти. И вдруг узнала маленькую улочку, куда мой парень часто меня водил гулять. В ту секунду я подумала, что у меня просто паранойя и что это не может быть он».
Однако видео заканчивается кадром, на котором мужчина, который, по словам Джулианы Лимы, и есть её парень, кладет голову на колени какой-то женщины на уличной скамейке
«Это были мой парень и моя лучшая подруга. Я опустошена».
Видео набрало более девяти миллионов просмотров
Зрители были потрясены сюжетом, а также детективной работой, которую можно проделать с помощью Street View.
Один из зрителей прокомментировал: «Google спасает жизни». Другой пошутил: «Я начинаю думать, что она вела эту машину Google». Еще кто-то сказал: «Парню очень не повезло оказаться в поле внимания машины Google, которая проезжает там раз в год».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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