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Бразильянка поймала своего парня на измене благодаря Google Street View

Бразильянка поймала своего парня на измене благодаря Google Street View

Автор:
10 октября 2023 17:28
Сообщество : Истории из жизни
Метки: google street view   Видео   и такое бывает   измена   нарочно не придумаешь   непридуманные истории   
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Жительница Бразилии Джулиана Лима рассказала в TikTok о том, как онлайн-сервис Google Street View помог ей обнаружить на голове огромные рога. С его помощью она неожиданно «запалила» своего бойфренда — у него было романтическое свидание с другой женщиной, по совместительству лучшей подругой рассказчицы.


Видео, которым Джулиана поделилась в TikTok в прошлом месяца, набрало с тех пор более девяти миллионов просмотров.


История, которую она поведала, проста и безыскусна. Джулиана заметила одну из машин Google Street View возле своего дома и ей стало любопытно, насколько хорошо ее район и окрестности представлены в этом онлайн-сервисе. Она зашла на Google Street View и решила узнать, по какому маршруту проехал автомобиль.


Неожиданно на фотографиях она увидела своего парня на мотоцикле с какой-то женщиной, и этой женщиной точно была не она сама.




«Женщина, сидевшая на мотоцикле сзади, не была похожа на меня, поэтому я решила проследить путь мотоцикла. Я следовала за ним покадрово, почти потеряла из виду, просмотрела несколько переулков, чтобы найти. И вдруг узнала маленькую улочку, куда мой парень часто меня водил гулять. В ту секунду я подумала, что у меня просто паранойя и что это не может быть он».


«Это были мой парень и моя лучшая подруга. Я опустошена».


Зрители были потрясены сюжетом, а также детективной работой, которую можно проделать с помощью Street View.


Один из зрителей прокомментировал: «Google спасает жизни». Другой пошутил: «Я начинаю думать, что она вела эту машину Google». Еще кто-то сказал: «Парню очень не повезло оказаться в поле внимания машины Google, которая проезжает там раз в год».



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: google street view   Видео   и такое бывает   измена   нарочно не придумаешь   непридуманные истории   
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6  комментариев
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1k
Антон Час назад
Я себя тоже нашёл на яндекс картах)))) Но там лица нет.
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53
Ксения Лукашенкова-Денисова 4 минуты назад
Изучаем португальский без регистрации,смс и оплаты)
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1k
Сергей 23 минуты назад
Тю, а я то думал, что машина Google Maps прямо в спальню заехала. Короче, расходимся, нас нае... э-э-э, обманули.)
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Борис Полчаса назад
А парниша может в суд подать за разрушение семьи? я так понимаю это слив личных данных.
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76k
Viktor Полчаса назад
Я его засёк около своего дома.

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