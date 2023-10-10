Бразильянка поймала своего парня на измене благодаря Google Street View

Видео, которым Джулиана поделилась в TikTok в прошлом месяца, набрало с тех пор более девяти миллионов просмотров.

История, которую она поведала, проста и безыскусна. Джулиана заметила одну из машин Google Street View возле своего дома и ей стало любопытно, насколько хорошо ее район и окрестности представлены в этом онлайн-сервисе. Она зашла на Google Street View и решила узнать, по какому маршруту проехал автомобиль.

Неожиданно на фотографиях она увидела своего парня на мотоцикле с какой-то женщиной, и этой женщиной точно была не она сама.