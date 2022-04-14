Видео: танец на шесте закончился детскими слезами

"Не знаю, что хуже: шест в той же комнате, где играет ребенок, или тот факт, что она продолжала крутиться после удара ребенка", "Я за танцы на шесте и фитнес, но почему это в детской? И почему, черт возьми, она не остановилась, когда ударила ребенка?", "Я ценю талант, но её ребенок плачет, потому что его сбили с ног, а она даже не вздрогнула", - удивляются комментаторы.



Пост был опубликован в сабреддите r/Trashy. Эта группа насчитывает более 2,7 миллиона участников и описывается как место для "дрянных историй, дрянного гламура, всего фальшивого, пластикового и откровенно трешового".