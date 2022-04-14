Видео: танец на шесте закончился детскими слезами

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Пилон, установленный в детской, и увлечённая акробатикой молодая мать... Казалось бы, что может пойти не так? На видео, попавшем в Сеть, наглядно показано, что именно.
На форуме Reddit была опубликована видеозапись, на которой женщина отрабатывает акробатический номер на пилоне. Дело, конечно, хорошее. Но почему-то шест установлен в детской, и там же неподалеку играет ребёнок.
Смотрим видео.
Смотрим видео.
Ну разве не логично, что ребёнку моментально прилетело? Это просто должно было случиться.
Видео вызвало бурное обсуждение. Люди недоумевают, зачем было устанавливать пилон для танцев в комнате, где находится ребёнок. И второе: как можно настолько беспечно относиться к своим материнским обязанностям и не подумать о безопасности малыша.
Особенно зрителей возмутило то, что после того, как из-за маминых акробатических этюдов малыш упал и начал плакать, она даже бровью не повела и продолжила вращаться на шесте.
Ну, может быть, такое уже не первый раз происходит?
Ну, может быть, такое уже не первый раз происходит?
"Не знаю, что хуже: шест в той же комнате, где играет ребенок, или тот факт, что она продолжала крутиться после удара ребенка", "Я за танцы на шесте и фитнес, но почему это в детской? И почему, черт возьми, она не остановилась, когда ударила ребенка?", "Я ценю талант, но её ребенок плачет, потому что его сбили с ног, а она даже не вздрогнула", - удивляются комментаторы.
Пост был опубликован в сабреддите r/Trashy. Эта группа насчитывает более 2,7 миллиона участников и описывается как место для "дрянных историй, дрянного гламура, всего фальшивого, пластикового и откровенно трешового".
Пост был опубликован в сабреддите r/Trashy. Эта группа насчитывает более 2,7 миллиона участников и описывается как место для "дрянных историй, дрянного гламура, всего фальшивого, пластикового и откровенно трешового".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: видео гламурная мамаша дура-мамаша и такое бывает мама с ребенком материнство мать и ребенок ну и ну танец на шесте
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