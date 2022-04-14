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Видео: танец на шесте закончился детскими слезами

Видео: танец на шесте закончился детскими слезами (4 фото + 1 видео)

Автор:
14 апреля 2022 15:29
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: видео   гламурная мамаша   дура-мамаша   и такое бывает   мама с ребенком   материнство   мать и ребенок   ну и ну   танец на шесте   
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Пилон, установленный в детской, и увлечённая акробатикой молодая мать... Казалось бы, что может пойти не так? На видео, попавшем в Сеть, наглядно показано, что именно.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: видео   гламурная мамаша   дура-мамаша   и такое бывает   мама с ребенком   материнство   мать и ребенок   ну и ну   танец на шесте   
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6  комментариев
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23k
Сибиряк Час назад
Шест в детской комнате? Что из девочки вырастет?
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11k
Cornho 18 минут назад
Ипанутая мамашка. Не люблю мат, но здесь, увы, тот самый случай. И "спортом" этим своим занималась бы в более подобающих для этого заведениях. Куда только муж смотрит?
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10k
Александр 36 минут назад
Всё проще, это не мать, а старшая сестра.
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3k
Veprь в напряге 52 минуты назад
У неё там подшипник?
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1k
Трям Час назад
Дайте тел мастера, который установил палку, способную выдержать такую жирную тушу!!!
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